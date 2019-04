‘Al régimen le conviene que la gente se vaya, que se muera’

Es una paradoja. Para escribir Venezuela en su laberinto, el libro que retrata las raíces del hundimiento del país vecino, su autora, la periodista María Angélica Correa, tuvo que abandonar el país.

“Para escribirlo tuve que estar afuera, porque ¿cómo escribes sin luz, sin internet?”, reveló Correa, en diálogo con EL TIEMPO.



Aseguró que el futuro de Venezuela es incierto.



¿Cómo escribir un libro de ese tipo en Venezuela, donde las libertades están tan limitadas?

Este es un libro escrito en caliente. Lo escribí en tres semanas. El libro es un vuelo rasante por los hechos que hundieron a Venezuela en este laberinto. La segunda parte explica por qué vimos surgir a un hombre como Juan Guaidó jurando como presidente interino de Venezuela y cuáles fueron los hechos que llevaron a eso. Para escribirlo tuve que estar afuera, porque cómo escribes sin luz, sin internet...



¿Por qué habla en el libro de un conflicto mundial para referirse a la crisis de Venezuela?

Esto no es Maduro, esto es Rusia, esto es China, esto es Irán. Esto es el mundo democrático contra el mundo que quiere aniquilar la democracia. Se hace mención, por ejemplo, de la infiltración de terroristas que están en Venezuela y pasan a Colombia colados en la crisis migratoria.



¿Hay esperanza con la aparición de Juan Guaidó?

Cuando apareció Juan Guaidó, cuál fue la respuesta de ellos: los apagones. Para el régimen, se van o se mueren. Ellos necesitan el país para ellos.



Usted decía que se sentía amenazada. ¿Por qué?

Una de las características del régimen cubano es que infiltra en cualquier parte. Desde un mesero hasta alguien cercano a ti.



¿Sí vale la pena exponerse?

Completamente. Hay oficios en la vida que son un servicio para la sociedad, y los periodistas estamos para sacar a la luz todo lo que los demás quieren encubrir. El periodismo es importante en una democracia, pero es aún más importante en una dictadura. El riesgo es latente, pero lo asumo.



¿Siente desesperanza?

Nada más grande que el amor a la tierra, y cuando tú sabes que la tienes secuestrada, es imposible no sentirla.



¿Por qué un libro más sobre Venezuela?



Porque esto que le pasó a Venezuela le puede pasar a cualquier país. En una investigación que realicé en el año 2005, comprobé que ya había una infiltración del régimen venezolano en Colombia que revienta cuando menos se imaginan. ¿Quién iba a pensar que Hugo Chávez iba a hundir a Venezuela a este punto? Por esto, es muy importante para los jóvenes, porque se debe tener una conciencia de voto para que no se repita la historia.

REDACCIÓN POLÍTICA

@PoliticaET

redaccionpolitica@eltiempo.com