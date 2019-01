'Aspiramos a ganar tres alcaldías grandes y 100 municipios': Bolívar

El senador por la lista de la Decencia Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos al excandidato presidencial y congresistas Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, aseguró que darle la posibilidad al Congreso de intervenir en la destinación del 20 por ciento de la inversión regional no es otra cosa que repartición de ‘mermelada’.

En diálogo con EL TIEMPO, Bolívar cuestionó el papel de los ministros del Gobierno pero afirmó que se deberían quedar porque así la oposición tiene “más réditos” y una posibilidad más amplia de hacer control político.



Por otra parte, aseguró que para las elecciones regionales de este año buscarán una gran coalición de izquierda para obtener algunas capitales, gobernaciones y más de 100 municipios.



Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la segunda de ellas.



¿Cómo le fue a la coalición Decentes en el 2018?



El resultado es relativo, nosotros somos una minoría y entonces los resultados son consecuentes. En el Congreso hay una aplanadora que aprueba lo que quiere y, simplemente, nosotros nos remitimos a hacer control político, a hacer debates, a dejar constancias, a mostrarle al país la inconsistencia de los proyectos que aprueban, a apoyar los que consideramos buenos. Pero a nivel de resultados pragmáticos no tenemos, todo nos lo niegan.

¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



Al principio nos ilusionamos cuando anunció que habría cero ‘mermelada’. Incluso desde la campaña dijimos: “bueno hay un cambio de costumbre políticas, vale la pena”, pero apenas se vieron agarrados de la noche y perdiendo el semestre, ya se abrieron.



Lo que se aprobó en la reforma política es que los miembros del Congreso tienen derecho a incidir en el 20 por ciento del presupuesto nacional, una barbaridad. Eso es 20 veces más grande que la ‘mermelada’ de Santos. Ya no creemos que eso sea cierto que quiera establecer relaciones éticas en las cuales la ‘mermelada’ no influye para la aprobación de los proyectos.



¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



No, eso es lo que hay que cambiar, cuando a uno lo eligen como congresista debe venir a dar aquí votos de conciencia, incluso cambiar el radicalismo de izquierda y de derecha. Nosotros apoyamos proyectos de derecha que benefician al país y eso tiene un costo político dentro de la izquierda. Ellos también niegan proyectos nuestros que saben que son beneficiosos.



La cultura que hay que generar es que por encima de los partidos e intereses está el país. Por ejemplo, yo en mi comisión he apoyado varios proyectos presentados por el Centro Democrático, porque sé que le convienen al país, y he negado los que considero que no, pero eso no lo hacen todos los congresistas.

A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros? ¿Cuándo?



A nosotros nos conviene que sigan los mismos porque esa ineficiencia a la oposición le da réditos, y me parece que sí han sido bastante ineficientes.



¿Cómo está preparando la coalición Decentes la campaña para las elecciones locales de este año?



Tenemos un escenario difícil porque la Colombia Humana no tiene personería jurídica, entonces tendremos que recurrir nuevamente al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) para los avales, pero no se puede construir una identidad, que es lo que queremos. Los candidatos tendrían que inscribirse por firmas o por otros partidos, eso en cuanto a la parte jurídica.



En cuanto a la parte política estamos tratando de buscar acuerdos con El Polo, con los ‘Verdes’, con los movimientos alternativos, para que el candidato de esos grupos que este más fuerte sea el que apoyemos por encima de los intereses. Por ejemplo, si en Cali el más fuerte es de los ‘Verdes’, a ese es el que apoyamos, no a otros candidatos y viceversa. Es el preacuerdo que hay pero no sabemos qué pase de aquí a eso.



Estamos jugando con unos nombres pero no tenemos certeza, quisiéramos tener tres grandes alcaldías, por lo menos cuatro gobernaciones, y más de 100 municipios entre todos. No es muy ambicioso porque son mil, pero sería un paso mucho más importante que el que teníamos antes. Este 2019 siembra mucho las oportunidades para el 2022, porque es como pararnos en un terreno más firme que no teníamos en el 2018.

¿Cómo analizan en su movimiento que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales del próximo año?



La reforma política es un chorro de babas. Lo realmente importante, que era las listas cerradas, la financiación estatal 100 por ciento, el voto obligatorio, la paridad en las listas, todo eso se fue a la basura. Lo único que se mantiene ahí es el orgullo de decir que el Presidente pudo sacar una iniciativa, pero si usted la lee, ve que ahí no hay nada, porque de no haber aprobado la reforma política, el Gobierno se hubiera ido en cero. Todas las reformas, y los proyectos anticorrupción, están cero, entonces lo que sacaron adelante fue un nombre, un título, pero eso no tiene nada de reforma.



