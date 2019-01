'Duque le apostó a romper la relación clientelar': Carlos Guevara

El senador por el partido Mira Carlos Eduardo Guevara analiza, en diálogo con EL TIEMPO, la nueva relación que espera tener el Gobierno del presidente Iván Duque con el Congreso de la República en el 2019.

Para Guevara, erradicar el clientelismo le ha costado mucho al Presidente, pero asegura que fue una apuesta bienintencionada.



Además resaltó la participación del Congreso en el presupuesto de la Nación. Explicó que, aunque se debe revisar muy bien esa figura, permitirá que ahora se conocerá cuáles son los tipos de gestiones que hace cada congresista para su región.



Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la tercera de ellas.



¿Cómo le fue al partido Mira en el 2018?



El año pasado logramos un fallo histórico que nos devolvió las curules del Senado, nos parece que es un hecho histórico que marca un precedente en el país en lo que tiene que ver con los temas de fraude electores. Precisamente, uno de los principales proyectos que presentamos en esta legislatura tiene que ver con una reforma electoral estructural. Tenemos una propuesta concreta para poder enfrentar los delitos electorales, poder garantizar la verdad electoral y yo creo que va a ser complementario a lo que se viene estudiando en la reforma política.

Mantuvimos nuestra presencia en el Congreso, por primera vez somos un partido de Gobierno, en virtud del Estatuto de Oposición. Estamos estrenando en esa figura, que hay que ir desarrollando e ir consolidando.



¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



Fue una apuesta del presidente Iván Duque bienintencionada de poder romper esa relación, digamos clientelar. Una relación que se expresa también en unos proyectos del presupuesto, en poder también tener manejo administrativo en algunos ministerios.



Como el presidente Duque golpeó la mesa para poder tener gobernabilidad, lo que se está viendo y se está observando es que pareciera ser que ese tipo de prácticas no es tan fácil desarraigarlas. Se está viendo en los proyectos, en el trámite de los mismos, en las artimañas que se vienen generando para impedir el trámite de la agenda legislativa propuesta por el Gobierno.



¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



Si uno lo mira desde el punto de vista constitucional el congresista tiene dos roles, legislar y hacer control político. Indiscutiblemente por algunas razones de la debilidad institucional el congresista se ha vuelto como un gestor de las necesidades de las comunidades. Ese rol hay que revisarlo y, sobre, todo hasta qué punto ese rol pueda visibilizarse en términos de lo que requiere la región.



Lo que sí es cierto es que ese tipo de gestiones, como los miran ellos, se hacían bajo la mesa, entonces el Gobierno lo que ha querido hacer es: pongámoslo sobre la mesa, que todo el mundo sepa qué obra pidió, qué proyectos gestionó y que esa relación sea más transparente y visible.



Por eso en la reforma política se planteó que el 20 por ciento de los recursos de la Nación sea como una partida congresional, obviamente eso puede tener todas las lecturas, yo particularmente de esa figura pienso que hay que revisarla muy bien, pero pienso que puede ser como una forma de oxígeno para poder regularizar esa relaciones entre Congreso y el Ejecutivo.

Hay quienes piensan que la participación de los partidos en el Ejecutivo necesariamente es sinónimo se corrupción. ¿Usted qué opina?



No, no necesariamente. Si se responde políticamente por una cartera, pues obviamente eso tiene un mensaje, para bien o para mal, un balance en términos de la opinión pública. Obviamente si uno mira hacia atrás, uno observa que sí hay más temas de corrupción que no han tenido una efectividad en términos de las investigaciones y que han sido un escándalo para el país.



En lo que se creía en el estatuto de oposición, que yo participé en la discusión, los partidos de Gobierno hacen parte del Gobierno y deben responder por las carteras, por las políticas públicas que lideran, yo creo que eso también hace parte de la democracia.



¿Cree usted que debe hacer una nueva relación entre el Gobierno y el Congreso? ¿Cómo deber ser?



El presidente Duque señaló que en enero, febrero, va a buscar una recomposición de las relaciones con el Congreso. Yo pienso que debe seguir siendo sobre la mesa, abierta y sobre todo con una agenda más concreta en términos de poder reactivar la economía, el empleo, de sacar una agenda rápida que los ciudadanos reclaman. Una lucha frontal contra la corrupción y evidentemente manejar todo el tema de la crisis migratoria en el país, y el tema de las drogas.

A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros? ¿Cuándo?



Creo que debe de haber una evaluación, una autoevaluación, pero el presidente Duque es el único que tiene esa determinación de señalar si han cumplido bien o no su tarea.



¿Cómo le ha ido a su partido siendo de Gobierno, de acuerdo al Estatuto de la Oposición?



Es un mensaje positivo en la medida que podamos, de manera conjunta, independientemente del partido que representemos, poder montar una agenda del país. El Plan de Desarrollo va a ser esa bandera para construir una visión conjunta que tienen los partidos y de lo que queremos sobre el país.



¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?



Hemos hecho un diagnóstico y un recorrido por todo el país, ya tenemos un proceso muy avanzado de selección de candidatos para concejos y asambleas. Queremos duplicar nuestro número de concejales y diputados, revisando también la posibilidad de participar en conjuntas y también poder estructural los acuerdos programáticos que permitan el fortalecimiento de lo que se requiere para el país. A finales de enero o febrero tendremos las cosas concretas.



¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales del próximo año?



El tema de las listas cerradas, de la reforma política, creo que es más de voluntad partidaria. Sin duda, las listas abiertas han generado que la política se permee de recursos prácticamente que no se pueden rastrear, son recursos que son muy difíciles de rastrear, no se sabe a ciencia cierta de donde provienen.

Esto ha implosionado a los partidos políticos porque, prácticamente, cada congresista es una isla independiente de lo que debe ser la coherencia partidaria, y yo creo que es un mensaje positivo que la gente vote por las listas, que los partidos respondan por los candidatos, que haya una contabilidad unificada, que permita identificar quiénes son los financiadores, que permita identificar cuál es la fuerza programática y que el partido responda.



Eso es bueno para el país y abarataría los costos de proceso electoral.



