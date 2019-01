‘Algunos ministros necesitan un curso de ciencia política’: Velasco

El senador liberal Luis Fernando Velasco, uno de los principales líderes de esa colectividad, hace una balance del 2018 y las aspiraciones del 2019 (año electoral) en diálogo con EL TIEMPO. Velasco cree que el Gobierno debe buscar coaliciones en torno a políticas y no a representación.Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la primera de ellas.

¿Cómo le fue al Partido Liberal en el 2018?

​

Creo que bien. Se perfiló en el Congreso después de la desperfilada y la metida de pata de nuestro director cuando la noche siguiente a las elecciones salió a acompañar una acción política que tenía muchas diferencias con el Partido Liberal.



Se tomó la decisión de ser independiente. Nosotros reconocemos méritos y virtudes del presidente Iván Duque, pero muchas de las cosas que lo llevaron a la presidencia significan cosas distintas a las que pensamos. Segundo, porque a pesar de las dificultades principales en unos temas centrales estuvimos muy consolidados como bancada, como en nuestra oposición al IVA en la canasta familiar y nuestra petición muy firme para que no se presionara una votación de una ley de TIC, que el país no ha terminado de digerir.



¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?

​

Duque presentó un nuevo esquema, desafortunadamente al interior de su Gobierno no lo entendieron y terminaron enredando al Presidente. El país busca una relación transparente entre el Ejecutivo y el Legislativo, una relación que sea política, en la cual se hable con ideas y se busque su respaldo. Eso está bien, no una relación de transacciones, de yo te doy y tú me das. Hasta ahí va bien, pero la ineptitud política de mucho de los colaboradores y asesores muy cercanos al Presidente confundieron esa relación con una declaración de batalla contra el Congreso.



En el Legislativo está representado el país, el Gobierno no puedo olvidarse que la Casa de Nariño está representando un porcentaje de Colombia. En el Congreso está todo el país porque están todas las fuerzas políticas, y eso hizo que no hubiese comunicación como debe ser.

Uno cuando va a iniciar un gobierno debe crear una coalición de gobierno, y eso no es ofrecer unos ministerios FACEBOOK

TWITTER

Uno cuando va a iniciar un gobierno debe crear una coalición de gobierno, y eso no es ofrecer unos ministerios, ahí le faltó un poco de sentido político y experiencia al Gobierno. Se deben construir unas propuestas de políticas públicas para desarrollarlas, lograr que las fuerzas políticas estén dispuestas a apoyarlas. Cuando se construyen uno no puede creer que llama a los partidos para que firmen un contrato de adhesión como si fuera un tiquete aéreo, no, uno tiene que llamar a los partidos para que ayuden a construir.



Evidentemente los partidos que perdimos no podemos decirle, venga mire nuestra propuesta, que se asuma el programa de gobierno de quienes perdimos es ilógico, pero el Gobierno tampoco puede creer que uno va a llegar a decir que todo lo votamos sí. Cuando se haga ese acuerdo político ya se puede hablar de participación, porque de eso también se tiene que hablar, pero usted no participa en algo en lo que no cree, y el gran error del Gobierno es seguir creyendo que en una reunión de media hora en Palacio con cinco cabezas de los partidos va a hacer una coalición. Así no se hacen las coaliciones, se hacen en torno a políticas y no a representación, porque eso no tiene ningún futuro. El gran error del Gobierno es no entender eso.



¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



La ‘mermelada’ es la compra descarada de un respaldo por unos contratos o una representación sin ningún tipo de responsabilidad política. Yo no creo en eso. Creo en la posibilidad de construir una coalición definiendo unas políticas públicas que se van a apoyar y definiendo unos temas en los que no habrá acuerdo, que los partidos se reservarán su derecho a no estar de acuerdo, eso es distinto. Para no caer en la ‘mermelada’, que es en lo que puede caer un Gobierno desesperado, porque no le funcionan las cosas en el Congreso, hay que hacer política con p mayúscula, y esa es con acuerdos políticos.



Hay quienes piensan que la participación de los partidos en el Ejecutivo necesariamente es sinónimo se corrupción. ¿Usted qué opina?



Si la representación es sin sustentos filosóficos, sin acuerdos programáticos, claro que sí, porque simplemente es una transacción y no serviría, y a eso si no le jalo. Le voy a decir al partido que antes de asistir a una cumbre hagamos lo que hacen unos dirigentes serios: hablan de lo que va a haber en la cumbre, se adelanta temas de la cumbre y solo se llega a la cumbre cuando se ha avanzado en la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo. Una cumbre no es una reunión de 30 minutos para decirle a un partido que pase los nombres para dos o tres carteras y que se vaya a votar algo en que no cree.

¿Cree usted que debe haber una nueva relación entre el Gobierno y el Congreso? ¿Cómo deber ser?

​

En medio de todas las dificultades, debo reconocer que ha habido respeto mutuo. No creo que el Gobierno haya sentido que lo están chantajeando, ni creo que el Congreso haya sentido que el Gobierno esté tratando de comprarlo, pero está bien, mantengan esa posición, pero entiendan que es imposible en un sistema democrático, donde funciona la división de poderes y hay un Ejecutivo que propone y un Legislativo que toma decisiones en tema de leyes, desarrollar bien un gobierno si no hay unos acuerdos mutuos, si no hay unos acuerdos mínimos sobre la mesa.



A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros? ¿Cuándo?



Ese no es el tema prioritario, el tema debe ser si somos o no capaces de construir políticas públicas entre varios. No sé si hay cambio de ministros, pero lo mínimo que hay que darles a algunos ministros es un curso elemental de ciencia política, incluso algunos lo que necesitan es un curso de cívica o de sociales de bachillerato, en el que entiendan que las regiones y los ciudadanos eligen unos representantes de sus inquietudes y aspiraciones regionales, y por eso los ministros tienen que hablar con esos representantes para que los partidos cumplan la función elemental.



Si hay unos ministros que creen que transparencia es no hablar con la clase política están equivocados, y deberían seguir manejando negocios particulares, eso sería bueno que se lo expliquen a varios ministros y ministras que si ven que sus proyectos van mal, comienzan desesperadamente a buscar citas con los parlamentarios, a quienes en días anteriores en sus ministerios dieron instrucción de que no atiendan, que no los reciban. Hay que tener un mínimo de coherencia.

Si hay unos ministros que creen que transparencia es no hablar con la clase política están equivocados FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo le ha ido a su partido siendo independiente, de acuerdo al Estatuto de la Oposición?

​

Muy bien, hemos podido acompañar unos temas que consideramos que el país necesita, y además que tenemos que apostarle a que le vaya bien al país. No hemos asumido actitudes expresionistas, debatimos en el Congreso, no nos salimos, unas votamos sí otras no, cuando no creemos que no hay suficientes elementos para tomar una decisión no lo votamos, como el caso de la ley TIC. Cuando nos tenemos que oponer nos oponemos y cuando tenemos que apoyar, apoyamos. Al partido le ha ido bien como independiente.



¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?



Nos estamos preparando para llevar a nuestra gente para que sean reales opciones de poder regional, y la manera que un partido se vuelva poder de opción regional es representando a los ciudadanos. Por eso nuestras acciones y votaciones en el Congreso han estado enfocadas en eso, en representar ciudadanos.



Aspiramos a ganar un número importante de gobernaciones, a liderar coaliciones. Es muy difícil frente al nuevo esquema político que un solo partido crea que pueda dominar electoralmente todo el espectro nacional, también nos gusta escuchar a la sociedad



Vemos dirigentes políticos importantes que entienden que las ideas liberales están vivas. Voy a decir una autocrítica, hay más liberalismo en Colombia que en el Partido Liberal, entonces una de las metas es interpretar ese liberalismo que hay en Colombia, y para eso creo que vamos a tener que abrir las puertas, pensar en nuevos liderazgos, vamos a tener que entender que un partido que quiere jugarle al futuro no puede seguir jugando con dirigentes del pasado.



¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales del próximo año?



Esperamos que el Congreso tenga la grandeza de entender que esos cambios son necesarios, yo tengo muchos temores de que en algunos sectores no entiendan eso. Debemos lograr que el Congreso entienda la importancia de las listas cerradas y otras modificaciones.

Lo que hay que hacer es que el partido logre que el ciudadano sienta que sí se están interpretando sus aspiraciones, especialmente de quienes nosotros representamos: los sectores populares, la clase media, los industriales, los agroindustriales, esos sectores que se sienten acorralados por un modelo económico que en Colombia privilegia más la especulación que el trabajo. Yo quisiera que el partido liberal se aleje de los especuladores y se acerque más al que trabaja.



POLÍTICA