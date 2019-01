'La U' tiene que defender el legado de la paz de Santos: Roy Barreras

Roy Barreras, senador por el Partido de ‘la U’ y uno de los grandes escuderos y defensores del proceso de paz con la guerrilla de las Farc, en diálogo con EL TIEMPO explicó que este año esa colectividad deberá decidir si se mantiene unida u oficializan una escisión, pues algunos sectores decidieron apoyar el gobierno del presidente Iván Duque y otros se declararon independientes, como él.

También habla de la necesidad de crear una coalición en torno a una política pública, que puede ser el Plan Nacional de Desarrollo que se debatirá en febrero, siempre y cuando se garantice la consolidación de la paz. Resaltó que en el mundo no existe un gobierno sin y que “ha sido una equivocación enorme confundir la ‘mermelada’ con la gobernanza o gobernabilidad”.



Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la octava de ellas.



¿Cómo le fue al Partido de ‘la U’ en el 2018?



El Partido de ‘la U’ ha tenido una época turbulenta porque después de ser el partido de la paz y, por supuesto, abanderado del legado del presidente Juan Manuel Santos, en el inicio del gobierno Duque las mayorías, 25 de los 41 miembros, decidieron en 24 horas cambiarse de bando y designarse como partido de Gobierno de manera incondicional, sin haber garantizado ninguna condición que permita la implementación de los acuerdos de paz, las políticas públicas frente a los diálogos con el Eln o al desarrollo del punto 1 de La Habana, que es el punto agrario, y en general frente a los temas de derechos civiles y derechos humanos.

Eso significó una escisión del partido, una diferencia. 16 de nosotros preferimos mantener la independencia, que no es oposición, eso es completamente claro, nosotros, el Partido de ‘la U’ no hace oposición en ninguno de los dos sectores, pero la independencia nos permite apoyar lo bueno, como hicimos, por ejemplo, en la legislatura frente a la no conexión al narcotráfico, e impedir lo malo, como al evitar el engendro de la JEP militar o la deformación de la ley de orden público que pretendía dictar ordenes de captura contra los que habían firmado el acuerdo de paz.



En el partido hay esas dos tendencias, una tendencia independiente y una tendencia gobiernista. Y terminamos el año con esa división, que esperamos resolver en el arranque del año porque ahí hay dos posibilidades: o se resuelve internamente la división para tener un rumbo común y un partido renovado, o se hace formalmente una escisión, que es lo que permite la ley, la división formal del partido.



¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



Creo que en el mundo entero no existe ningún gobierno sin coalición de gobierno. Ha sido una equivocación enorme de confundir el epíteto de ‘mermelada’ con la gobernanza o gobernabilidad. En todas las democracias del mundo hay congresos o parlamentos y en todas las democracias del mundo hay coaliciones de gobierno. Matizar el Congreso y despreciarlo ha sido un error porque significa la generación de un muy mal ambiente en el parlamento colombiano, y ha sido un error técnico.

De otra parte no necesariamente los tecnócratas en un gobierno corporativo, gremial, trae a los mejores. Lo quiero decir con toda claridad que los grandes escándalos de corrupción en Colombia han sido de tecnócratas de cuello blanco.

A la ‘mermelada’, de la que acusan al Congreso, yo le pongo la mayonesa, que es más elaborada, de los ejecutivos de cuello blanco de los gobiernos, que son tecnócratas que no tienen ninguna responsabilidad política.



¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



El Gobierno cometió una equivocación al confundir lo que se llama en el mundo entero la gobernabilidad y gobernanza con lo que han llamado ‘mermelada’, que lo asimilan a la corrupción. En todo el mundo los partidos de gobierno gobiernan y los gabinetes ministeriales representan a los partidos que tienen esa responsabilidad.



Este es un gabinete corporativo, fundamentalmente gremial, que no representa sectores amplios de la población, que solo se pueden representar democráticamente en las urnas. Sin embargo, hay temas mucho más importantes que ese, yo creo que el nuevo comienzo del Gobierno en el 2019 tiene que darse alrededor de un pacto nacional que garantice una paz estable y duradera y completa, que garantice que el país pase la página del conflicto definitivamente y pueda dedicarse a construir condiciones de justicia social y competitividad.



Hay una amenaza, y es que si el Gobierno cayera en la tentación de gobernar a través del discurso de la existencia del enemigo y la figura del conflicto y la confrontación con Venezuela o con el Eln, metería al país en cuatro años de reproducción en la figura del conflicto que no le permite a Colombia avanzar y que deja muchas víctimas.



De manera que, en lo que a mí respecta, la condición para que haya una coalición fuerte es que haya unas políticas públicas claras y haya claramente la definición de que el gobierno del presidente Duque le apuesta a la consolidación de la paz.

¿Cree usted que debe hacer una nueva relación entre el Gobierno y el Congreso? ¿Cómo deber ser?



Alrededor de una nueva coalición de centro, de verdadero centro, en mi opinión, con los partidos que defienden derechos civiles y principios relacionados con la consolidación de la paz y una política pública que pueda dedicarse a ser un país en paz y competitivo. Ese gran pacto nacional se puede construir alrededor del nuevo Plan Nacional de Desarrollo que, muy oportunamente, se debatirá en febrero.



Si ese Plan Nacional de Desarrollo contiene como eje central para la consolidación de la paz en los territorios y la recuperación de las zonas abandonadas de Colombia, donde nunca ha estado el Estado, esa es la verdadera consolidación de la paz y a eso nosotros estaríamos acompañando si hubiera una política pública de esa naturaleza, pero si la política pública es belicista, es confrontación con Venezuela, la resurrección del enemigo abandonado el proceso con el Eln, nosotros no podemos acompañar esa política pública.



A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros? ¿Cuándo?



Eso es una pregunta para el Presidente. Él ha dicho claramente que es una potestad absoluta del Presidente.



¿Cómo le ha ido a usted siendo independiente, de acuerdo al Estatuto de la Oposición?



Es muy difícil la posición independiente en el centro. Cuando usted critica las posiciones del Gobierno, en mi opinión porque las considero de extrema derecha o guerreristas, entonces esos sectores de derecha lo acusan a uno de ser anarquista u opositor.



También hemos advertidos de manera sensata que no se puede destruir todo lo que impulsa el nuevo gobierno. Nosotros los santistas, que fuimos víctimas de una oposición ciega, no vamos a hacer eso, por ejemplo, haber condenado al país al hundimiento de la reforma política hubiera implicado condenarse al pantano clientelista que hoy tenemos, y entonces los sectores de izquierda consideran que esas son posiciones que implican gobiernismo, entonces hay palo por los dos extremos.



Y fuera de eso, esa posición de centro, independiente, también representa ser víctima de opinadores ligeros, en el sentido de que si el Congreso no apoya unas normas es porque no recibe ‘mermelada’, porque no le han dado ‘mermelada’, y si las apoya es porque le dieron. Es imposible librarse de la condena, hay un estigma sobre el Congreso que le ha hecho gran daño, ese desprecio por la figura institucional del Congreso le ha hecho gran daño a la gobernabilidad.

¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?



El partido tendrá a comienzo del año una gran reunión de todos los parlamentarios para definir nuestro futuro. Nosotros ahí vamos a plantear que el partido tiene que reinventarse, que el partido tiene que romper con el sistema clientelar definitivamente, y que el partido tiene que ser capaz de asumir las banderas de la defensa del legado de derechos y de paz del presidente Santos.



Pero hay otros sectores que opinan lo contrario, y que son sectores digamos más de derecha. Se definirá a comienzos del año si el Partido de ‘la U’ es un partido más de derecha o de derechos, si es un partido de derechos el partido se mantendrá unido, si es un partido de derecha seguramente habrá la posibilidad de una escisión.



¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales?



Espero esas nuevas reglas de juego para acabar con el pantano clientelista, con el sistema corrupto de compra y venta de votos, para eso es indispensable la lista cerrada, una autoridad electoral independiente, la democracia interna de los partidos y la paridad de géneros. Por eso se defiende la reforma política.



