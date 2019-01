Aunque el Partido Conservador se declaró de Gobierno, de acuerdo al Estatuto de la Oposición, los miembros de esta colectividad sienten que han tenido muy poca interlocución con los ministros.

Así lo manifestó, en diálogo con EL TIEMPO, el senador Efraín Cepeda, quien explicó que a pesar de eso están acompañando las iniciativas del presidente Iván Duque. Por ejemplo, dijo, que si ellos no hubieran votado la reforma política, este proyecto se hubiera hundido.



Por otra parte, Cepeda habló de la importancia de hacer alianzas para las elecciones locales de este año para superar el número de concejales, alcaldes y gobernadores que resultaron electos hace cuatro años.



Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la séptima de ellas.



¿Cómo le fue al Partido Conservador en el 2018?



El partido se declaró de Gobierno pero, a pesar de eso, aquí los proyectos de ley de origen convencional que avanzaron no fueron del Partido Conservador, aquí las proposiciones que avalaron los ministros en los diferentes debates no fueron del Partido Conservador. Se privilegió al Centro Democrático, de manera que somos un partido de Gobierno al que no le impulsan sus proyectos, al que no le avalan las propuestas y tenemos muy poca interlocución con los ministros, en cuanto a mirar cual es el sentido de los proyectos que ellos traen.



Sin embargo, el partido ha estado votando disciplinadamente. En la reforma política fueron 59 votos, 10 de ellos conservadores. Hubiesen sido 49 y se necesitaban 55, de manera que eso es un ejemplo de lo que viene haciendo el Partido Conservador que, a pesar de lo que acabo de expresar, seguimos apoyando al presidente Duque.

¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



Es un raro esquema de democracia porque en estos esquemas los partidos de Gobierno gobiernan y los demás están en la oposición. Esas son las reglas de juego que ha impuesto el presidente Duque, pero igual el Partido Conservador está acompañándolo, pero me parece que, sin duda, hay mayor pertenencia cuando hay representación de los partidos, pero acatamos la decisión del presidente Duque.



¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



Yo no creo, aquí la demostración está en la agenda legislativa que viene saliendo positivamente y es una agenda sin ‘mermelada’ y sin representación de partidos. Aquí venimos votando y acompañando al Presidente porque creemos en él, que si le va bien le va bien a los colombianos y lo estamos apoyando.



Hay quienes piensan que la participación de los partidos en el Ejecutivo necesariamente es sinónimo se corrupción. ¿Usted qué opina?



No lo creo. Una cosa es la ‘mermelada’ y otra la representación. Ese es un tema que merece una segunda reflexión y, por supuesto, los nombres los escoge el presidente Duque a prueba de balas, de corrupción.

¿Cree usted que debe hacer una nueva relación entre el Gobierno y el Congreso? ¿Cómo deber ser?



Por ahora lo que yo sí reclamo es más interlocución de los partidos de Gobierno. Muchas veces los proyectos llegan sin haberlos discutidos previamente. Hay varios ejemplos, aquí se nos presenta una reforma política con unas listas cerradas que acompaña el Partido Conservados, pero se nos proponen unas primarias.



Realmente ese remedio es muchísimo peor que la enfermedad porque las primarias son anticipar las elecciones igual como se vienen haciendo con listas abiertas para luego hacer una segunda elección. Eso no lo consensuó el Gobierno con nosotros y le dijimos lo equivocado que estaba. Lo quisieron votar, el partido se retiró, no pudieron votarlo y lo tuvieron que reflexionar y concertar bajo otro esquema de democracia interna del partido.



Creo que el Parido Conservador sacó al Gobierno Nacional de un gravísimo error en cuanto a ese tema de listas cerradas y jamás se le consultó al partido que querían hacer unas elecciones primarias, lo cual me parece un horror.

A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros?



Eso sí es del fuero del Presidente de la República. No quiero entrar en esos detalles, pero al menos se requiere ministros más actuantes y dispuestos a discutir los temas con el Congreso.



¿Cómo le ha ido a su partido siendo de Gobierno, de acuerdo al Estatuto de la Oposición?



Nos sentimos satisfechos con el apoyo al Gobierno Nacional pero insatisfechos con la interlocución que se debe tener con un partido de Gobierno.



¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?

El partido debe hacer algunas alianzas, pero tenemos el propósito de aumentar alcaldías, gobernaciones, diputados y concejales. Abrimos un periodo de preinscripción y hemos tenido una gran acogida. En cuanto a cifras no lo puedo decir porque ahora no soy presidente del Partido, pero sí vamos a superar las de hace cuatro años.

¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales del próximo año?



Nosotros apoyamos las listas cerradas, lo que no creemos es que deba ser para el 2019. ¿Cómo hace un concejal para prepararse para la campaña si esto se aprobaría en junio? ¿Cómo se hace para ordenar las listas en 30 días? Me parece un inconveniente, de manera que debe quedar aprobado desde ya, pero para aplicarse partir del 2022.



