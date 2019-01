'La 'mermelada' tiene que ser erradicada y el Presidente ha cumplido'

El pastor Jhon Milton Rodríguez, senador por Colombia Justa Libres, analiza cómo le ha ido a su partido, que debutó en el Congreso de la República, durante el primer periodo legislativo del 2018.

Rodríguez aseguró que, aunque en su colectividad son cristianos, no han legislado por los intereses de un grupo específico sino por el bienestar de todos los colombianos.



De igual forma comentó que los partidos que acompañaron la campaña presidencial de Iván Duque deberían tener una representación en el gabinete, pues considera que esto es legítimo y necesario para el éxito de un gobierno que empieza.



Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la tercera de ellas.



¿Cómo le fue a Colombia Justa Libres en el 2018?



El 2018 fue un año intenso porque sacamos prácticamente 500.000 votos reconocidos en menos de dos meses y medio. También está la lucha por la votación que, infortunadamente por los errores electorales, no se nos ha reconocido y estamos en Consejo de Estado.



Luego vino el acompañamiento a la primera y segunda vuelta presidencial al doctor Iván Duque y posteriormente ya empezamos en el legislativo a partir del 20 de julio, acompañando las reformas del Gobierno, pero, adicionalmente, con ocho iniciativas por parte de nuestro partido que están enfocadas a la educación, a la paz, y enfocadas a la defensa a la vida desde el vientre, desde la gestación, y otra que tiene que ver con el instructivo sobre la transparencia en el ejercicio del servidor público, que es una de las medidas más fuertes de la lucha contra la corrupción.

A partir de enero tiene que hacerse unos ajustes importantes en los equipos de trabajo del Gobierno FACEBOOK

TWITTER

Consideramos que el balance ha sido totalmente favorable. Hemos cumplido hasta este momento lo que prometimos en campaña, buscando siempre el bien de la Nación, el bien de los más desfavorecidos, trabajando por la reconciliación del país, que son nuestras principales banderas.



¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



El Presidente de la República es un hombre honesto, es un hombre inteligente, es capaz, es gran trabajador, y creo que en esos inicios es evidente que se necesita fortalecer la comunicación con el Congreso de la República, desarrollar una mejor dinámica de trabajo en equipo, con los partidos de Gobierno para poder avanzar de una mejor manera en el desarrollo de la agenda legislativa que tiene que ver con la iniciativa del Gobierno.



Consideramos que a partir de enero tiene que hacerse unos ajustes importantes en los equipos de trabajo del Gobierno, en la manera como se concibe el trabajo con el Congreso de la República, pero también muy particularmente dándole el reconocimiento que deben de tener los partidos que acompañamos su candidatura presidencial y que, obviamente, lo hemos acompañado de forma incondicional en los primeros días de su gobierno.



¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



Creo que la ‘mermelada’ aquí se ha malinterpretado, es un término tan etéreo que a la larga no significa nada y que, por el contrario, le hace mucho daño a lo que significa el verdadero ejercicio legítimo de la democracia de la política.



Si una persona, un equipo se forma para una campaña política a la Presidencia de la República y junta diferentes fuerzas, esas fuerzas tienen que estar representadas de forma inmediata cuando ya se ejecuta y se desarrolla el gobierno que ganó. Al no hacer eso, por el contrario, le quita una legitimidad y le quita fuerza a la iniciativa legislativa o a la iniciativa del gobierno que se esté desarrollando.

Jamás es bueno para la democracia que para que alguien vote un proyecto político o un proyecto del Gobierno se le tenga que dar un contrato, asignarle de pronto un cargo para que vote. Eso sí tiene que ser erradicado y en eso el Presidente ha cumplido, pero creo que en lo que falta por ajustar, realmente es la participación legítima de aquellos partidos que apoyaron en candidatura un acuerdo programático, una campaña con tanto sacrificio y esfuerzo con todas las fuerzas que participaron en campaña presidencial.



Hay quienes piensan que la participación de los partidos en el Ejecutivo necesariamente es sinónimo de corrupción. ¿Usted qué opina?



Eso es absolutamente falso. La corrupción se presenta cuando se trata de negociar en el ejercicio legislativo, en el ejercicio del Congreso, votos en el Congreso por cambio de favores burocráticos o de contratos, pero la representatividad de un equipo de trabajo que hizo un gran esfuerzo para poder ganar una campaña es mínimo, justo, totalmente legítimo y absolutamente necesario para el éxito de un gobierno que empieza.



¿Cree usted que debe haber una nueva relación entre el Gobierno y el Congreso? ¿Cómo deber ser?



Creo que sí, creo que enero es un mes de meditar muchos temas, de poder rearmar los equipos, de poderlos consolidar, de fortalecerlos a través de la técnica y también de la práctica política, porque estamos en ese ejercicio de diferentes ideologías y conceptos que tenemos que unificar, homogenizar para que obviamente la línea de equidad, que es la principal bandera del presidente Duque, pueda ser cumplida a cabalidad.

Fuimos el único partido que hoy en día está en el Congreso que fue elegido con listas cerradas FACEBOOK

TWITTER

A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros? ¿Cuándo?



Esa parte sí me gustaría que el Presidente lo meditada bien porque él tiene que evaluar a su gente. No quisiera entrar en esos detalles, pero sí quiero decir que se requiere un diferente ejercicio de liderazgo a nivel de los ministerios, se requiere que haya una modificación de las prácticas y las modificaciones para que todo lo que el Gobierno quiera desarrollar tenga eficiencia, eficacia y finalmente tenga éxito en el desarrollo en el tránsito por el Congreso de la República.



¿Cómo le ha ido a su partido siendo de Gobierno, de acuerdo al Estatuto de la Oposición?



Nos hemos sentido bien porque hemos trabajado en función de un acuerdo programático, de unas banderas específicas que privilegian la vida, que buscan la reconciliación del país, que defienden el agro colombiano, que defienden las víctimas del conflicto armado, que le genera posibilidades a la población vulnerable colombiana, que trabaja por la educación, por la salud, que trabaja, obviamente, por principios económicos que favorezcan al pueblo colombiano. El pueblo colombiano se ha dado cuenta que, aunque somos cristianos, somos pastores, no hemos legislado para un grupo especial, sino que hemos legislado para Colombia.



¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?



Nuestra proyección es de candidatos propios a alcaldías, a gobernaciones, a consejo y asambleas departamentales. Estamos abiertos a generar posibilidades de consultas interpartidistas, pero siempre con representación directa por parte de nuestros propios candidatos.



¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales del próximo año?



Nos anticipamos a esa normatividad. Fuimos el único partido que hoy en día está en el Congreso que fue elegido con listas cerradas. En ese sentido dimos un primer paso, exitoso, con buenos resultados.



Creemos que eso debe fortalecer la democracia y debemos insistir en que se recupere para la segunda vuelta de la reforma política la lista cerrada, igualmente la participación tanto de los hombres como las mujeres en condiciones equitativas. Eso es muy importante para la democracia.

Consideramos muy relevante que sea el Estado el que financia las campañas, así sea preponderante, ojalá totalmente, para evitar focos de corrupción y, en ese sentido, en Colombia Justa Libres tenemos unos pasos bastante adelantados frente a los demás partidos en lo que significaría la implementación de la reforma. Si se quiere esta puede aplicarse desde este año 2019 porque estamos preparado como partido para eso.



POLÍTICA