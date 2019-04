'Tenemos posiciones independientes, no estamos extorsionando a nadie'

El presidente del partido de la 'U', Aurelio Iragorri, en diálogo con EL TIEMPO afirmó que el partido se mantiene firme en la posición de rechazar en bancada las objeciones a la JEP, así mismo dijo que a pesar de declararse partido de gobierno mantienen pocas relaciones con el ejecutivo, e indicó que espera obtener "más de 1’800.000 votos en las elecciones regionales".

¿Cómo está el partido de la ‘U’?

El partido se mantiene unido en torno a la ideología. Pasamos de ser un partido de gobierno, a estar huérfanos de gobierno. Pero hemos logrado algo muy importante que es la unidad del partido y no la desintegración del mismo en torno a los ideales o a la ideología política que nace con la creación del partido y no entorno ni a los puestos, ni a relaciones particulares con el gobierno.



Ha sido muy polémico el tema de las objeciones y la posición de la ‘U ¿Cómo llega el partido a estar en contra de los reparos?

Hay cosas en política que no se perdonan, una de ellas es no ser consistente. Uno no puede durante ocho años defender un proceso de paz, con todas sus consecuencias, con todos sus aciertos y desaciertos, presentar como ponentes casi todas las leyes de la implementación de la paz, y oponerse a la implementación de la JEP, mediante la ley estatutaria. Quedaba ante la opinión pública absolutamente absurdo y una incoherencia política.



En ese orden de ideas el partido de una manera democrática, porque no se hace lo que el presidente impone, decidió votar en contra de las objeciones. 11 senadores de 14; y en Cámara, de los 27 parlamentarios, 24 rechazaron los reparos.

¿Esas votaciones están debidamente certificadas en actas del partido?

Están en actas. No importa el sistema en que se toma la votación, hay decisiones del partido que se toman en una esquina del capitolio, pero la administración del partido tomó la precaución, en un tema tan importante, de levantar actas de todas las decisiones.



¿Qué pasaría si un senador de la U, ya que se vienen las votaciones de senado, se separa de esa decisión?

Los miembros del partido en las votaciones acataron, para este caso, la ley de bancadas. Eso implica que si alguna persona se sale de la decisión mayoritaria de sus compañeros estaría incumpliendo dicha decisión y podría someterse a algún tipo de proceso disciplinario al interior del partido.



Yo estoy seguro, porque confío en el criterio y la voluntad de los senadores, de que lógicamente no vamos a tener que incurrir en esto.



¿Ese proceso disciplinario que sanciones podría tener para el congresista que se salga que de esta decisión?

No sé, las sanciones en los partidos son distintas. No hablo en este caso específico. En general un partido puede limitar la votación de uno de sus miembros, o dejarlos sin voz, o no darle avales a la gente que forme parte de su grupo político particular.



Pero no quiero profundizar en ese tema porque no quiero un mensaje negativo para nuestra bancada, sino el mensaje positivo de respetar las decisiones de las mayorías, y en ese respeto está la decisión del rechazo a las objeciones.



¿Cómo hicieron para convencer a esos sectores Duquistas que hay dentro del partido?

Consistencia política. No hubo necesidad de convencer a nadie. Este partido hizo un análisis crítico de las objeciones, citó a los protagonistas y a quienes conocen del tema. Citó a la presidenta de la JEP, citó al fiscal general de la nación, al alto consejero para la paz, a la ministra del interior, a ex ministros de justicia, al ex negociador Humberto de la Calle, y los escucharon en bancada y con detenimiento durante todo un día, los senadores tomaron la decisión, y a los cinco días la Cámara en una nueva reunión de bancada, votó en contra.



Hay actas de todo el proceso. No hubo necesidad de convencer a nadie. El partido es consciente que debe ser consistente y que uno de los grandes logros de este partido, y que trascenderá a la historia de Colombia, es haber logrado consolidar el acuerdo de paz que permitió el desarme de más de 14 mil hombres.

¿Por qué a pesar de haberse declarado partido de gobierno, en una decisión tan trascendental como las objeciones, no lo acompañan?

En reunión sostenida por el partido en el mes de febrero en Girardot, se aprobó un mandato y en ese mandato está el tema de la paz. Ese mandato señala que nuestra bancada defenderá los puntos relacionados con el tema de la paz en donde está, entre otros, la ley estatutaria.



A pesar de ser un partido de gobierno, como presidente puedo afirmar que lo único que hay de partido de gobierno hasta ahora, es la declaración y la carta que le enviamos al señor presidente informándole que por decisión de bancada, la ‘U’ se había declarado partido de gobierno. El trato ha sido todo lo contrario. A mí me correspondió atender a otros partidos en el gobierno anterior cuando estaba en la alta consejería política, y le puedo decir con absoluta seguridad, yo traté mejor al partido PIN, que lo que han tratado al partido de la ‘U’ este gobierno a pesar de que representamos la mayoría.

En el partido se mantiene la posibilidad de la independencia crítica, es decir uno puede ser partido de gobierno, pero no puede ir como caballo de carretilla votando todo lo que el gobierno presenta. Como se lo hicimos saber al presidente, no había necesidad de que se metiera en este berenjenal, porque le dijimos, en vez de objetar la ley estatutaria, le sugerimos que haga un gran acuerdo nacional para hacer las modificaciones del caso, incluyendo además a los miembros de la bancada de las Farc, y no lo que hicieron.



En resumen, la independencia crítica de los partidos es un derecho de los partidos que no se puede cercenar porque se atenta contra la democracia y la posibilidad de tener opinión como partido frente a los temas que presenta el gobierno.



¿Se podría pensar que el partido de la ‘U’ no acompañó las objeciones por ese “maltrato” por parte del gobierno?

Cuando hablo de maltrato me refiero a las posiciones de los ministros con respecto al trato con los partidos, que cuando no se aprueba una ley dicen que están extorsionándolos.



Yo nunca he ido a pedir cosas al gobierno nacional, y el hecho de que tengamos posiciones independientes no quiere decir que estemos extorsionando a nadie. A mí ni me han ofrecido un cargo, ni tampoco lo he pedido. Así que separo las dos cosas.



La armonía en el manejo del Congreso, depende en gran medida de quienes delega el señor presidente para que realicen esa actividad, y eso son los miembros del gabinete en su conjunto, empezando por el secretario general hasta el ministerio número 17, y eso lo han manejado de una manera tan equivocada que parece que cometieran errores de kínder en política, cuando son miembros de las más altas dignidades del ejecutivo, y por lo menos deberían tener claro en su función como es el manejo armónico entre la rama legislativa, ejecutiva y en este caso de las objeciones, la judicial. Porque aquí está en juego la estabilidad de las instituciones democráticas y la independencia de los poderes. Este partido defiende la rama judicial con su vida.



Es decir, ¿El gobierno se puede olvidar de conseguir el voto de algún senador de la bancada de la ‘U’?

Que lo intenten, ellos tienen que hacer su trabajo y buscar la mayoría en las votaciones. Ese es su oficio, y el oficio de los parlamentarios es responderles a quienes los eligieron en las calles y a quienes votaron por ellos, en la defensa de lo que habían promulgado en el gobierno anterior con unas posiciones en defensa del proceso de paz.



¿Cómo se están preparando para las elecciones de octubre?

Estamos dedicados a recoger el país en una gira nacional, departamento por departamento, escogiendo a los mejores hombres y mujeres para representar a este partido. Yo tengo una tesis muy cierta en política que es que el que no aspira, expira. Al partido de la ‘U’ le hizo mucho daño no tener candidato presidencial, eso no jalonó sus listas al congreso, y fue un gran error en mi concepto.



Las elecciones locales tienen toda la trascendencia histórica así que la fuerza regional de este partido, que en vez de disminuir ha ido creciendo, hará que tengamos candidatos propios o por coalición a todas las gobernaciones del país. En todas las alcaldías donde tengamos opción presentaremos candidatos propios.



Este partido hace un mea culpa revisando que pasó en los años anteriores y creo que todos los partidos políticos que tienen estas críticas de credibilidad obedecen a no escuchar a la ciudadanía y desintonizarse. Pero estamos conectándonos de nuevo yendo a cada región. Creemos que nos va a ir muy bien.



Pasamos de hablar de la aniquilación, a tener el poder que tiene hoy significar las mayorías en el congreso y tener posibilidades en las regiones de obtener votaciones superiores esperamos al 1’800.000 votos que obtuvimos en el congreso. Estamos seguros que vamos a ganar con la ayuda de la gente en varias regiones del país.



POLÍTICA