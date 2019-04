La Ministra del Interior apagando incendios / En secreto

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien en los últimos días ha tenido que salir a apagar varios ‘incendios’, como el paro de esta semana, aceptó una invitación que le hicieron el jueves los hijos de algunos funcionarios, en la celebración del Día del Niño, para que se vistiera como bombera, y se puso el uniforme.

Tras pensión de excongresista

Aunque el otrora poderoso exministro y excongresista Edmundo López Gómez murió en 2015, en un hogar para personas de la tercera edad, una mujer ha acudido a los estrados judiciales en procura de que el Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón) le otorgue la sustitución pensional (un poco más de 20 millones de pesos mensuales), con el argumento de que ella fue su compañera durante los últimos años de vida del dirigente costeño. La mujer, inicialmente, acudió al Tribunal de Cundinamarca, el cual le negó la pretensión. Y acaba de serle negada una tutela que con el mismo propósito presentó. En el hogar en el que vivió sus últimos años aseguraron que el excongresista fue hospedado allí, precisamente porque no contaba con ninguna persona que pudiera hacerse cargo de sus necesidades personales.

Iglesia y comunidad, en pleito de tierras

A raíz del fallo del Tribunal de Villavicencio que tumbó una decisión de un juez que había ordenado adjudicarle más de 6.000 hectáreas de baldíos a un congresista del Centro Democrático en Vichada, a la Agencia Nacional de Tierras han llegado nuevas denuncias, indagando por casos similares. Por ejemplo: hay un predio que se denomina La Comunidad, en Sáchica, Boyacá, donde hay un pleito entre una parroquia de ese municipio y la comunidad, la cual alega que se estarían usando unos predios baldíos para negocios de desarrollo inmobiliario.

Candidatos para reemplazar a Arizmendi

Tras el anuncio de la salida del periodista Darío Arizmendi de la dirección de Noticias Caracol Radio, se ha alborotado la preocupación por quién lo va a suceder en ese cargo. En los pasillos de Caracol se mencionan ya tres nombres: Diana Calderón, actual directora del sistema informativo de Caracol; Gustavo Gómez, director del programa La Luciérnaga, y Vicky Dávila, quien trabaja en La W, con Julio Sánchez Cristo. Todos los tres nombres están vinculados a Caracol.

Duque, al frente de la emergencia en Rosas

Al enterarse de la tragedia en Rosas, Cauca, del domingo pasado, el presidente Iván Duque decidió desplazarse de inmediato a la región. Todo estaba listo para que llegara al puesto de mando unificado en Popayán, pero, de manera sorpresiva, resolvió irse para Rosas, a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran ideales para que aterrizaran los helicópteros y tampoco había condiciones de seguridad. El Presidente llegó al concejo municipal y se puso al frente de la emergencia.

La puja en los Andes

Hay tres nombres que se disputan la rectoría de la Universidad de los Andes: Ana María Ibáñez, Mauricio Cárdenas y Alejandro Gaviria. La decisión la tomará un consejo conformado por 37 personas, aproximadamente, dentro de un mes. Esta semana, los tres fueron entrevistados por el comité de nominaciones, de manera separada, en días diferentes. Los tres están optimistas.

Y le aparecieron unas semanas trabajadas

El ex representante a la Cámara Pablo Victoria, al parecer, consiguió algo que parecía casi imposible y con lo cual quiere mantener la megapensión que en primera instancia le tumbó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras una demanda del Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) por no acreditar el tiempo necesario para tener derecho a la mesada. Resulta que Victoria logró la pensión gracias a una ley que ya no existe y según la cual se podía cambiar tiempo de servicio por libros escritos, pero que fueran utilizados como textos de enseñanza. Él presentó cinco y con eso logró su megapensión, pero, tras una revisión el año pasado, solo le acreditaron tres, por lo que quedó debiendo tiempo de servicio. Pero su abogado acaba de anunciar que, tras una minuciosa revisión en Colpensiones, le aparecieron las semanas que requería.

La SAC sí demandará a los promotores del paro

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) se irá delante de otros gremios con la demanda en contra de quienes generaron los daños a los productores agropecuarios durante los 27 días que duró la minga del Cauca. La demanda será por abuso del derecho, y lo que se busca es sentar un precedente para que las organizaciones o individuos que promuevan situaciones que afecten a los productores del campo tengan que responder patrimonialmente.



POLÍTICA