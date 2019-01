'Hay ministros bien intencionados pero no tienen la experiencia': Lara

El senador por Cambio Radical Rodrigo Lara, una de las cabezas más visibles de esta colectividad, se mostró muy satisfecho con la posición de independencia respecto al Gobierno que asumió su partido.



El senador en dialogo con EL TIEMPO aseguró que en el gobierno del presidente Iván Duque hace falta experiencia política en cuanto al tacto que tienen los ministerios con los ciudadanos

Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada parEl senador por Cambio Radical Rodrigo Lara, uno de las cabezas más visibles de la colectivida, en dialogo con EL TIEMPO señaló la importancia de la experiencia a la hora detido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la sexta de ellas.



¿Cómo le fue a Cambio Radical en 2018?



En lo personal estoy muy contento de haber podido asumir una posición de independencia respecto al Gobierno, me satisface en lo personal y me llena como senador y representante del pueblo colombiano poder actuar con un único criterio de defensa del interés superior del país.



¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



Me parece que la intención es indiscutiblemente positiva, no obstante, me parece que ha habido cierta inexperiencia y falta de tacto en la implementación de este nuevo derrotero, yo no he visto un solo país del mundo donde la coalición del Gobierno no incluya a los partidos que hacen parte del parlamento, eso no significa que usted tenga que politizar las intenciones públicas, en una democracia los ministros son actores políticos, son voceros políticos y sus viceministros y sus funcionarios son de carrera administrativa es decir ajenos a la política partidista, eso es lo que se debe lograr, pero nombrar a unas personas que no tienen ningún contacto directo con el pueblo colombiano y que tal vez no tengan la sensibilidad y la capacidad de leer lo que necesitan los colombianos y pues necesariamente los hará malos ministros, que lo que pasa con muchos miembros del gabinete.

¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



Lo que pasa es que el termino mermelada se volvió una muletilla y es una forma perezosa de explicar o entender el ejercicio de la representación política, es un facilismo llamar a todo mermelada. Un congresista que ejerce representación en regiones y al mismo tiempo es el que vota los impuestos tiene que tener como contra partida la posibilidad de orientar gasto hacia donde su representado lo necesita, lo que pasa es que esa necesidad en una sociedad hipócrita como la nuestra de doble moral se practica pero no se acepta y eso ha llevado a que termine derivando en casos de corrupción, a mí me parece que he de sincerarse esa gestión de los congresistas y de una vez por encima de la mesas mirar que no haya un desfalco ni un robo.



Hay quienes piensan que la participación de los partidos en el Ejecutivo necesariamente es sinónimo se corrupción. ¿Usted qué opina?



El que diga eso es una persona ingenua y cándida, la coalición de Gobierno tiene reflejo en el Congreso o de lo contrario no se lo puede pedir a ningún Congreso que asuma el costo político de asumir la vocería de un gobierno y de acompañar el gobierno en las decisiones más difíciles.



¿Cree usted que debe hacer una nueva relación entre el Gobierno y el Congreso? ¿Cómo deber ser?



Debe ser transparente y sincera. Si el Gobierno quiere armar una coalición en el Congreso necesariamente tiene que reflejarla en su Gobierno, lo que no se debe politizar son las administraciones públicas, el ministro es un vocero, es un actor político sin envergadura política pero lo hay por debajo, los secretarios generales deben corresponder a cargos de carreras administrativas, abierto a que llegue cualquier colombiano con su propio merito con su capacidad y no por recomendaciones políticas.

La coalición de Gobierno tiene reflejo en el Congreso o de lo contrario no se lo puede pedir a ningún Congreso que asuma el costo político de asumir la vocería de un gobierno FACEBOOK

TWITTER

A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros?



Sí, yo pienso que sí. Hay ministros muy bien intencionados pero como le digo no tienen la experiencia ni el recorrido leer e interpretar el pueblo colombiano, es que es la única forma que usted tiene de leer o de interpretar un país tan vasto y tan complejo como el nuestro es buscar el contacto y el dialogo permanente con el ciudadano y eso es lo que ofrece el ejercicio político que es ganarse el favor y el consentimiento de los colombianos que eso implica ir a escucharlos e interpretarlos, pero si no ha tenido esa experiencia política no conoce lo que piden los ciudadanos, esos son ministros extraterrestres que no se atreven a salir de su oficina, un técnico es un buen asesor no es un ministro, ahora, yo no digo que los ministros sean incompetentes, yo creo que los ministros tienen que tener capacidad técnica para interpretar y entender los problemas sociales pero también la sensibilidad social para saber tratar los asuntos técnicos.



¿Cómo le ha ido a su partido siendo de independiente, de acuerdo al Estatuto de la Oposición?



En lo personal debo expresarle mi satisfacción de ser independiente, creo que es la esencia de la representación del Congreso, uno está aquí para velar por los intereses del pueblo colombiano, hacer control político y hacerle un llamado al Gobierno cuando se esté equivocando y también para acompañar al Gobierno en lo que es positivo para el país.



¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?



Lo que a mi concierne me he dedicado más bien a atajar goles legislativos, el que pretende extendía extender el periodo de los alcaldes, ahora hay una reforma que busca establecer una segunda vuelta para elecciones en Bogotá y estaré muy atento para que esta reforma se aplique a partir del 2023 y de ninguna manera unifique las reglas electorales.

¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales del próximo año?



Pueden establecer dos, tres, cuatro o cinco vueltas y ninguna de los dos candidatos peñalosistas podrán salir hoy de la baja aceptación en las encuestas. Yo creo que Peñalosa le ha hecho mucho daño a la ciudad y a quienes lo acompañan.



POLÍTICA.