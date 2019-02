Cita del presidente alemán en la JEP / En secreto

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, desde antes de aterrizar en Colombia, expresó su interés por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por eso, al llegar sostuvo una reunión con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y otros miembros del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación.

Char vuelve a la arena Política

Fuentes cercanas a la familia Char le confirmaron a EL TIEMPO que Fuad Char, el patriarca del grupo, retornará a la primera línea del debate político para las elecciones de 2019. Su primera salida será el jueves a Popayán, acompañando a su partido, Cambio Radical. Incluso, irá en su avión privado, llevando a algunos congresistas de la Costa. Char, quien se convirtió en el jefe político más destacado en la costa Atlántica, ha estado dedicado fundamentalmente a hablar de fútbol, en particular de su equipo, el Junior, del cual es propietario. Esta semana recibió a Germán Vargas en su casa.

Piden audiencia

La bancada del Centro Democrático en la Cámara siente que el presidente Iván Duque no les para las mismas bolas que a sus compañeros del Senado. Algunos dicen que se sienten maltratados y que por eso pedirán una reunión con el mandatario, pero solo con los representantes, para hablar de las problemáticas regionales. Ellos son 32.

Primera botica de cannabis

En el sector de comercio al por menor, la empresa canadiense Blueberries Medical firmó una carta de intención para crear un joint venture (alianza)

con la firma Harmony & Life S. A. S., que opera los centros médicos El Manantial.

Además de nuevos centros de medicina alternativa, van a abrir en Colombia dos primeras droguerías para la venta de productos a base de cannabis medicinal.

La escuela les llegará

Uno de los grandes retos de la consolidación de la paz es capacitar a los jóvenes de zonas rurales para que se queden en sus territorios. Directivas del Fondo Europeo para la Paz viajarán este martes a Putumayo a inaugurar unas escuelas itinerantes para formar a jóvenes en gastronomía.



La idea es que donde los jóvenes no van a las aulas, las aulas vayan a ellos para que se animen a ‘cocinar’ la paz. Las escuelas operarán en siete municipios de Nariño y Putumayo afectados por la violencia, según la condición que puso el Fondo.

Extraño operativo en la frontera con Venezuela

El jueves, los habitantes de Arauca fueron sorprendidos por un inusual operativo de guardias venezolanos en el puente internacional José Antonio Páez. Los venezolanos llegaron con uniformes verdes y cascos azules y comenzaron a simular el paso de la ayuda humanitaria desde Colombia.



Utilizaron cajas con emblemas de la Cruz Roja que subían a unos camiones que ellos mismos llevaron. A la gente le aseguraban que solo era algo rutinario. Casi nadie los tomaba en serio.

Un mensaje que deja el juicio contra el ‘Chapo’

Luego del fin del juicio en Estados Unidos contra Joaquín el ‘Chapo’ Guzman, líder del temible cartel de Sinaloa, el Departamento de Justicia de ese país elaboró un documento sobre lo que significa haber puesto a este hombre tras las rejas por el resto de su vida. Para Washington, el veredicto contra este cabecilla del narcotráfico “envía un inequívoco mensaje al crimen transnacional” en el sentido de que cualquiera que lleve drogas y violencia a Estados Unidos será llevado a la justicia estadounidense. Que nadie estará por encima del poder y la autoridad de su justicia.



También dejó claro que fue gracias a una investigación de la DEA y el FBI, con las demás autoridades estadounidenses y el apoyo de otros países, como se lo pudo condenar. Hay algo en ese mensaje para el caso de Santrich.

Convocatoria por la paz

Este miércoles a las 8 de la mañana, en el Centro Cultural García Márquez, en Bogotá, habrá una concentración de líderes defensores de la paz. Una singularidad es que no hay jefes convocando. Muchos personajes, entre ellos varios exministros del presidente Juan Manuel Santos, estarán en primera fila. No habrá tarimas.



El propósito es comenzar a dar una pelea política muy fuerte para enfrentar las tesis uribistas de que en Colombia no ha habido conflicto armado, sino una “amenaza terrorista” a la que hay que enfrentar. Este discurso va a ser parte de la campaña para las elecciones de este año, pero también para las del 2022.

Salud ante todo

La distribuidora de licores estadounidense The Pocket Shot Company se fusionó con la canadiense Pure Harvest Cannabis Producers Incorporated, y se preparan para suscribir un acuerdo con un inversionista colombiano con el fin de establecer un cultivo de cannabis medicinal en el país y exportar CDB, un componente no adictivo de la planta.



