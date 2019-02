Los liberales no asistirán a cita con Duque

El Partido Liberal notificó esta noche que no asistirá a la cita con el presidente Iván Duque, previsto inicialmente para el próximo jueves.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reveló desde finales del año pasado que el Gobierno convocaría a una cumbre con los principales partidos políticos para buscar “otro momento político”.



En algunos sectores se llegó a pensar que la cumbre podría abrir las puertas a un cambio del modelo de gobernabilidad establecido por Duque, en el que los partidos políticos no tienen representación en el Consejo de Ministros.



Lo que Duque ha dicho, sin embargo, es que no cambiará su relación con los partidos y con el Congreso. Es decir, que no les dará representación en el gobierno.

El @PartidoLiberal no asistirá al encuentro con @IvanDuque 1-no está enterado del motivo de la reunión 2-Nuestros proyectos sobre la justicia, la salud, la educación,la generación de empleo,etc, no son tenidos en cuenta. 3-ninguna medida tras amenazas en contra de @AndresCalleA — Partido Liberal (@PartidoLiberal) 5 de febrero de 2019

Los liberales, que según el Estatuto de la Oposición se declararon independientes, aguardaron la esperanza de ser tenidos en cuenta por el Gobierno.



En la declaración de esta noche hicieron saber que no acudirán a la Casa de Nariño, por tres razones: porque no están enterados “del motivo de la reunión”, porque sus proyectos sobre “salud, educación y generación de empleo”, entre otros, no son tenidos en cuenta y porque el Gobierno no ha reaccionado ante las amenazas contra Andrés Calle, uno de sus congresistas. Los liberales parecen tomar cada vez más distancia del presidente Duque.



Calle fue amenazado, contó, por denunciar la confrontación que existe en Córdoba entre 'Los Caparrapos' y el 'clan del Golfo'. Dice que la bancada se solidarizó con él ante el silencio del Gobierno tras las amenazas.



Aunque inicialmente la ministra Nancy Patricia Gutiérrez dijo que el presidente Duque haría una gran cumbre con los partidos, el mandatario resolvió invitar a las bancadas por separado, en días diferentes.



El mero cambio de la metodología lo quitó fuerza a lo dicho inicialmente por la ministra Gutiérrez.



EL TIEMPO supo que en los encuentros con los partidos el presidente Duque va a hablar básicamente de los compromisos de estos con el Plan de Desarrollo, cuyo estudio el Congreso inicia esta semana en sesiones extras.

El desfile de partidos a Palacio se inicia este martes con los conservadores, que son partido de Gobierno. El miércoles irá ‘la U’, que se encuentra dividido frente al Gobierno. El Centro Democrático (el partido de Gobierno) también irá a Palacio, pero esta colectividad realiza reuniones periódicas con el jefe del Estado.



