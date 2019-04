El desayuno del embajador que generó alboroto político

Un desayuno, el martes, del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, con seis de los siete integrantes de la subcomisión de la Cámara encargada de estudiar las objeciones a la JEP que hizo el presidente Iván Duque, terminó este miércoles convertido en un alboroto político.

La situación llevó a que, en un hecho sin antecedentes recientes, los magistrados de la Corte Constitucional decidieran declinar una invitación que el diplomático les había hecho para cenar. Y que Whitaker también desistiera de esa cena.



Todo esto comenzó en la mañana del martes, cuando el embajador recibió en la casa de la embajada a la subcomisión de Cámara para desayunar.



La cita fue a las 7:30 de la mañana y se extendió por una hora y media exactamente. Allí, mientras Whitaker expresaba sus preocupaciones, los invitados compartieron fruta, jugo y pan.

En términos generales, el encuentro fue cordial, aunque hubo desavenencias.

Los representantes tuvieron espacio para explicarle al embajador, una a una, las seis objeciones, además de plantear sus posturas.



Estados Unidos ha expresado, en ocasiones anteriores, preocupaciones frente a algunos de los puntos de la JEP.

Por eso, Whitaker pasó a exponerles la posición de Estados Unidos frente a las objeciones y explicar por qué su gobierno ve con buenos ojos los puntos planteados por el presidente Duque, en especial lo que tiene que ver con la reincidencia y la extradición.



Sin embargo, los congresistas defensores de lo pactado en La Habana se mantuvieron en su posición y le manifestaron que las objeciones de Duque van contra sentencia de la Corte Constitucional, y que aceptarlas sería abrir una puerta para que se modifiquen los acuerdos de paz.



El representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada calificó este desayuno como un hecho “muy importante” que muestra a un embajador preocupado por lo que se sucede en Colombia y por el acuerdo de paz.



Ante el alboroto suscitado, los representantes que estuvieron en el desayuno tuvieron una reunión de urgencia en la Cámara. Aunque inicialmente dijeron que harían un pronunciamiento público, al final guardaron silencio.



De todas maneras, una hora después del desayuno, la subcomisión radicó un informe en el que le pide a la plenaria de la Cámara de Representantes rechazar las objeciones que solicitó el Presidente.Esta corporación está citada para este lunes a las 2:30 de la tarde, a fin de empezar a discutir la propuesta de la Presidencia al respecto.​

La cita con la Corte

Ese mismo día en la tarde, a la Corte Constitucional llegó una misiva del embajador, para todos los magistrados, en la cual los invitaba a una cena en la noche del miércoles.



Y el este miércoles a primera hora, en su Sala Plena, los magistrados decidieron estudiar el tema.



Algunos expusieron los motivos por los cuales no deberían asistir, por lo que la decisión final fue comunicarle a Withaker que no podrían hacer parte de su convocatoria.



La magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte, llamó por teléfono a la embajada a las 9 de la mañana y comunicó que los magistrados estarían ocupados atendiendo asuntos claves de la Sala Plena.



“En una comunicación protocolaria”, la magistrada le informó a la embajada que los magistrados habían decidido no asistir a la cena.



Una hora y media después de que la magistrada hizo la llamada, a la Corte llegó una carta en la cual el embajador retiraba la invitación, afirmando que algunos sectores habían manifestado su inconformidad con que el diplomático se reuniera con los magistrados del alto tribunal.

La carta, firmada por la oficina del agregado judicial, asegura que el objetivo de la cena era “hablar sobre diversos temas que afectan nuestra cooperación judicial bilateral”.

Luego agrega: “Sin embargo, tenemos entendido que se han presentado preocupaciones acerca” de la cita.



“Lamentamos en gran manera que hayan surgido inquietudes sobre la invitación de esta noche; sin embargo, debido a nuestro respeto por la Corte Constitucional y en el interés de evitar inconvenientes, el embajador ha decidido cancelar esta cena”, indica el mensaje.

