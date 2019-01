El camino que le queda a los Galán para revivir el Nuevo Liberalismo

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, los hermanos Galán confían en que el Consejo de Estado reviva el movimiento que su padre, Luis Carlos Galán, fundó en la década de los 80.

Juan Manuel y Carlos Fernando Galán vienen insistiendo en revivir este movimiento desde el 2018 después de renunciar a los partidos en los que militaban, el Liberal y Cambio Radical, respectivamente.



Sin embargo, la máxima autoridad electoral aún no había tomado una decisión. Por esta razón los Galán convocaron este martes un plantón en la sede del CNE para exigir un pronunciamiento, a favor o en contra, pero su clamor era que se pronunciaran.

Este es un clamor ciudadano. Gracias por el apoyo y creer en esta causa. #PorUnNuevoLiberalismoYA pic.twitter.com/70tgSZP2gj — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) 22 de enero de 2019

Y lo lograron, pues este martes, con siete votos en contra y uno a favor le fue negada la personería al movimiento que Luis Carlos Galán fundó con el objetivo de los “ideales liberales de democracia, igualdad, libertad y responsabilidad”.



“Estamos exigiendo que se tome una decisión ya, que no aplacen más la decisión, que no la dilaten más. Si la decisión es negativa, eso abre la puerta para que el Consejo de Estado retome el análisis del caso

El Consejo Electoral, en una decisión política defendiendo los intereses electorales de los partidos políticos representados en él, negó la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. Confiamos en que el Consejo de Estado fallará en derecho. Siempre adelante, ni un paso atrás! — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) 22 de enero de 2019

Esta lucha cumple 40 años desde la fundación del NL, hace 30 años nos asesinaron físicamente. Hoy intentan asesinarnos políticamente. Confiamos en que el Honorable Consejo de Estado tomará una decisión en derecho con plenas garantías #PorUnNuevoLiberalismoYa https://t.co/wl6Ygcy1I4 — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) 22 de enero de 2019

Sin embargo, comentó Juan Manuel, el fallo del CNE no es sorpresivo pues, a su juicio, esta institución está compuesta por “intereses partidistas”. Esta es la tercera vez que el órgano electoral les negó la personería jurídica.



“Lamentamos que esto haya tenido tanta demora, una estrategia deliberada para que no podamos presentar candidatos a las elecciones de octubre. Tienen temor, miedo de que el Nuevo Liberalismo pueda reaparecer en la escena democrática política nacional y presente candidatos”, agregó Juan Manuel.



“El Consejo Electoral, en una decisión política defendiendo los intereses electorales de los partidos políticos representados en él, negó la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. Confiamos en que el Consejo de Estado fallará en derecho. Siempre adelante, ni un paso atrás”, escribió Carlos Fernando en su cuenta de Twitter.



Ahora los Galán acudirán al Consejo de Estado, institución que estudia el caso desde mayo del año pasado pero no había podido avanzar mientras en el CNE no se tomara una decisión.



Allí, aseguró Juan Manuel, confían en tener todas las garantías para que se cumpla el derecho fundamental de participación política que tienen los ciudadanos y así presentar candidatos a las elecciones locales de este año, ya que el año pasado no pudieron participar de las contiendas legislativas y presidenciales.



“Ya nos causaron un daño irreparable que fue no haber podido presentar listas al Congreso ni haber podido presentarnos a las presidenciales. Ahora nos quieren causar un segundo daño evitando que podamos presentarnos a las elecciones locales y regionales de octubre”, aseguró el exsenador liberal.

Además, esperan que el alto tribunal resuelva lo más pronto posible para comenzar la campaña para alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos.



“Tenemos apremio porque el calendario electoral comienza a regir a partir del mes de febrero y si no tenemos la personería jurídica no podemos, por ejemplo, manifestar nuestra intención de participar en las consultas interpartidistas, se nos va a retrasar la inscripción de nuestros candidatos”, explicó Juan Manuel.



POLÍTICA