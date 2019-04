Congresista dice que le quitan visa tras polémica cita con Whitaker

El representante a la Cámara por el Partido ‘de la U’, John Jairo Cárdenas, en diálogo con la ‘W Radio’, dijo que el Gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa para viajar a Estados Unidos después de que revelara detalles de la reunión que tuvo junto a otros congresistas en la casa del embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, en la que hubo una conversación sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El congresista detalló que el pasado lunes le llegó un correo proveniente de la Embajada de Estados Unidos en la que le informaron que su visa ya “no era válida y que se abstenían a dar más información”.



“Ellos me revocaron la visa porque salí a decir públicamente lo que pasó en el desayuno (…) Esto es una retaliación del embajador Whitaker por mi postura sobre la JEP”, señaló el representante, quien indicó que desde hace más de 30 años cuenta con visa para entrar a Estados Unidos.

Cárdenas precisó que junto a los otros miembros de la subcomisión de la Cámara que fueron invitados al desayuno con Whitaker decidieron “hablar del asunto después de las votaciones” de las objeciones “por el tono que utilizó el embajador”. “Él nos pidió que nos fuéramos en contra de las decisiones de la Corte”, aseveró.



Aún así, el congresista aseguró que “tomó la decisión de salir a un medio a comentar lo que había pasado”, por lo que considera que esta acción fue “la que más le molestó al embajador”.

Esto es una retaliación del embajador Whitaker por mi postura sobre la JEP FACEBOOK

TWITTER

Cárdenas indica que no recuerda en qué momento del encuentro con Whitaker el embajador les pidió que la información de la reunión fuera confidencial.



El Representante a la Cámara aseguró que lo que más le preocupa de esta situación es “cómo le están vendiendo al Gobierno de EE. UU. una mala imagen del acuerdo de paz”.



“Nosotros estábamos dispuestos a viajar a Estados Unidos porque hay una mala interpretación del acuerdo de paz, ellos creen que por esto han aumentado los cultivos ilícitos”, detalló el legislador, quien precisó que junto a los otros congresistas que acudieron al encuentro se cuestionaron por qué el embajador estaba haciendo ‘lobby’ a un tema que debería impulsarlo el Gobierno.



Por último, Cárdenas señaló que esperaba viajar junto a su familia en estas vacaciones a Estados Unidos, pero que este asunto ya no le interesa. “Lo que sí me preocupa es cómo están haciendo las cosas”, puntualizó.



ELTIEMPO.COM