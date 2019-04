Claudia López llama ignorante a periodista y le llueven críticas

Solo minutos después de haber sido anunciada como la nueva candidata a la alcaldía de Bogotá por el Partido Verde, Claudia López generó una controversia por la forma como respondió a la pregunta de un periodista.

El reportero de RCN Carlos Arturo Albino, de nacionalidad venezolana, le preguntó a López por el plan que adelantará con respecto a los migrantes de su país que habitan en la capital, y si apoyará el gobierno de Juan Guaidó o al de Maduro, en caso de ser elegida.



"Que usted haga esa pregunta denota su profunda ignorancia, que pena que se lo diga. Yo, como senadora y ciudadana, he firmado más de 10 resoluciones condenando la dictadura de Maduro, siempre", respondió López.

Señora @ClaudiaLopez Soy periodista y como tal tengo el derecho a preguntar. Pero también soy uno de los millones de migrantes que escapó de la situación en mi país y escogí Bogotá como refugio. Me recuerdan las respuestas que me daban los chavistas en Venezuela. pic.twitter.com/aW1zTbov4R — Carlos Arturo Albino (@CarlosArturoAR) 11 de abril de 2019

Albino le dijo a la candidata que su derecho como periodista es preguntar y agregó: "Me recuerdan las respuestas que me daban los chavistas en Venezuela".

Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, se sumó a quienes rechazaron la respuesta de López y afirmó: "Candidata Claudia López, que usted dé esa respuesta denota su profundo desconocimiento sobres las obligaciones de los líderes públicos con la libertad de prensa. La calificación que hizo sobre Carlos Arturo es francamente innecesaria y democráticamente inadmisible".



El director del programa La Luciérgana, Gustavo Gómez, también dijo a través de un video que "no es un delito preguntar, no es un delito no saber".

Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN, fue la primera en reaccionar. "Solidaridad total con Carlos Arturo Albino ante la respuesta agresiva y estigmatizadora de Claudia López. Candidata: En campaña tendrá que responder muchas preguntas incómodas y críticas y por el bien de la democracia deseo que Ud encuentre la serenidad y tolerancia para responderlas", escribió en su Twitter.



