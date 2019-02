‘No existen diferencias entre los Char y Vargas Lleras’: César Lorduy

El representante de Cambio Radical César Lorduy, uno de los congresistas más cercanos a la casa Char, desmintió que haya divisiones en el partido como se ha especulado, especialmente tras la decisión de Germán Vargas Lleras de marginarse de la intermediación entre la colectividad y el Gobierno.

Lorduy, quien fue fórmula del senador Arturo Char en las pasadas elecciones legislativas, dijo que está seguro que la decisión de Vargas, “no va a incidir en el rumbo que tomará el partido”.



Germán Vargas Lleras anunció que se separa de las relaciones entre Cambio Radical y el Gobierno ¿Hay divisiones en el partido?



Germán Vargas seguirá siendo el jefe natural del partido y ocupará un papel que él ha reclamado y ha venido ejerciendo en la parte programática a través de la fundación que él dirige. Ese apoyo lo vamos a seguir teniendo. Hay una relación con el gobierno fundamentalmente para concretar una agenda legislativa.

Germán Vargas seguirá siendo el jefe natural del partido y ocupará un papel que él ha reclamado y ejercido en la parte programática FACEBOOK

TWITTER

¿A Cambio Radical le interesa algún ministerio?



Queremos que nos ayuden a sacar adelante 17 proyectos de ley, algunos de los cuales se han ahogado hasta la fecha porque no han tenido el apoyo el gobierno.



¿Va a cambiar la relación que tienen actualmente con el Gobierno?



Hay un nuevo momento político, pero el Gobierno no puede desconocer la institucionalidad de los partidos. Para fortalecer los partidos es necesario que los proyectos que presenten puedan salir adelante, más allá de un esquema individual de colaboración o participación.



A lo que tenemos derecho nosotros, como representantes de los ciudadanos, es que esa representación hacia las regiones se haga efectiva, esa es una obligación del gobierno.

¿Cómo se hace efectiva esa representación?



Por ejemplo, para nosotros es muy importante el ministerio de Familia, y ese ministerio en la medida en que nosotros lo concebimos, que es la suma de varias entidades, tiene un trabajo inmenso que se debe hacer en las regiones.



Ustedes anunciaron que van a reunirse el 8 y 9 de marzo en Boyacá para tomar decisiones ¿Qué decisiones van a tomarse?



Vamos a revisar el tema de la dirección del partido, el tema de la representación de Cambio Radical y la agenda programática que vamos a trabajar con miras a las elecciones locales.



¿Va a haber una nueva repartición de fuerzas en el partido?



Cambio Radical es una sola. Como es normal, dentro de todos los partidos existen algunas características, pero que no influyen para que deje ser un partido cohesionado.



Con la decisión de Vargas Lleras ¿le quedaría el camino libre a los Char para tener más poder dentro del partido?



No hay un marginamiento de Germán Vargas del partido. Al interior de Cambio Radical no existe diferencia, habrá que ver qué nos depara la reunión del 8 de marzo. Esa diferencia entre los Char y Germán Vargas no existen. Las relaciones son las mejores. Soy testigo del aprecio que se tiene y estoy seguro eso no va a incidir en que el partido pueda tomar un rumbo distinto.

Este año la presidencia de la Cámara le corresponde a Cambio Radical ¿cómo va ese pulso?



Yo soy un candidato, como existen otros candidatos al interior del partido. Haremos la campaña dentro de la forma como considere que se debe hacer la campaña, yo la he venido haciendo desde la idea de un trabajo parlamentario exhaustivo y que quiero que sea mi característica todo el tiempo. Espero el acompañamiento no sólo de mis amigos del Caribe sino del resto del país.



Los Char se reunieron el pasado jueves con Germán Vargas y los congresistas de la bancada costeña del partido ¿Cómo les fue?



Fue una reunión bacana. Fue una cena agradable. Trazamos algunas líneas para la socialización del Plan de Desarrollo y conversamos sobre la estrategia del partido para las elecciones locales.



POLÍTICA