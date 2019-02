CD no avalaría candidatura de Nicolás Gaviria al Concejo de Bogotá

La precandidatura al Concejo de Bogotá con el aval del Centro Democrático por parte de Nicolás Gaviria, célebre en 2015 por protagonizar un video tipo ‘usted no sabe quién soy yo’, estaría en duda, tras las primeras reacciones en contra por parte de varios de los líderes y representantes de ese partido político.

Pese a que la decisión final para dar el aval en las elecciones de octubre apenas se tomará en unas semanas, varias voces importantes al interior del partido indican que esa colectividad estaría desmarcándose de esa precandidatura.

Gaviria se hizo tristemente célebre por el incidente que protagonizó y se hizo viral en redes sociales, en el que le gritó a uniformados de la Policía: “¿Ustedes no saben quién soy yo?”, y además los amenazó con enviarlos al departamento del Chocó a manera de castigo, episodio que generó críticas desde varios sectores.



Hasta el momento, el Centro Democrático no ha otorgado avales para las elecciones regionales de octubre. La decisión se tomará después de estudiar las hojas de vida de todos los precandidatos. La W Radio, sin embargo, adelantó este martes que fuentes le confirmaron que el partido no respaldará a Gaviria.



"Fuentes del partido del expresidente Álvaro Uribe señalaron que, en virtud de la discrecionalidad que tienen los partidos a la hora dar avales, Gaviria no será candidato por esa colectividad", indica la emisora.

El Centro Democrático reitera que hasta la fecha no se ha otorgado ningún aval.



Recordamos que el registro de manifestación de interés de aspirantes a aval estará abierto hasta el 22 de febrero y los avales se otorgarán de forma democrática dentro del partido. pic.twitter.com/TD5GkJEc2V — Centro Democrático (@CeDemocratico) 11 de febrero de 2019

El senador José Obdulio Gaviria fue uno de los primeros en oponerse a la candidatura del administrador de negocios en su posibilidad de llegar al Concejo.

Totalmente de acuerdo. Un personaje ajeno a nuestros comportamientos políticos y personales. Su actuación frente a la autoridad no es una anécdota. Es una expresión de su carácter y su índole. https://t.co/7Ua2hMgxVB — Jose Obdulio Gaviria (@JOSEOBDULIO) 12 de febrero de 2019

A la voz del congresista se unió la del precandidato a la alcaldía de Bogotá, Samuel Hoyos, quien dijo que no acompaña "ninguna aspiración al Concejo", refiriéndose a la prencadidatura de Gaviria.

#FakeNews No acompaño ninguna aspiración al concejo en particular. El partido @CeDemocratico no ha dado avales y no soy padrino político de nadie https://t.co/oZQK9MSdph — Samuel Hoyos (@SamuelHoyosM) 11 de febrero de 2019

ELTIEMPO.COM