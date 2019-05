El complejo panorama de los aspirantes políticos en Sucre

Aunque en Sucre los partidos todavía no oficializan sus avales, los aspirantes a la gobernación de Sucre ya se están moviendo. Y algunos tienen unos amigos incómodos o ellos mismos ya han sido centro de cuestionamientos.

Entre los aspirantes está Eduardo Pérez Santos, ex representante a la Cámara, quien está buscando el aval del partido de ‘la U’. Es cercano al sector del exsenador Álvaro García, condenado por ‘parapolítica’.



Pero contar con ese apoyo depende de que la exaspirante al Senado Juliana Escalante García (hija de la exsenadora Teresita García y sobrina de García) logre obtener una curul en el Congreso a causa de algún fallo judicial.

Ella no descarta esa posibilidad y por eso por ahora no ha definido su aspiración.



Mientras tanto, el controvertido Yahir Acuña hizo público su interés de llegar a la gobernación a través de redes sociales, las cuales ha tomado como termómetro para medir el grado de aceptación que tiene. En el inicio de su carrera política fue cercano a la polémica empresaria del chance Enilse López. Su esposa, Milene Jarava, es representante a la Cámara.



También se presenta una tripleta de precandidatos que aspiran a ser avalados por el Partido Liberal, colectividad que se negó a realizar consulta departamental. El mecanismo sería una encuesta que se llevaría a cabo a finales de mayo.



Los precandidatos son Karime Cotes Martínez, actual diputada, quien ha dedicado los fines de semana a reunirse con las comunidades; Héctor Olimpo Espinosa, abogado del municipio de Sincé y exviceministro del Interior, y Jairo Miguel Barona, actual diputado de Sucre, quien recibió el aval de este partido hace cuatro años, pero finalmente renunció a su aspiración.



Otro candidato es el defensor de derechos humanos Juan David Díaz Chamorro –hijo del asesinado alcalde de El Roble Eudaldo ‘Tito’ Díaz–, quien contaría con el aval de partidos alternativos como Colombia Humana.



También está Julio Espinosa Chagüi, empresario que tendría el aval del Partido Conservador. Él sería el candidato que apoyaría el exsenador Mario Fernández Alcocer y hasta Yahir Acuña si finalmente no se postula.



Por el Centro Democrático está Jorge Martínez Olano, quien ya se había presentado sin suerte a la Cámara con este partido. Nadim Miser aspiraría con aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) o el de Alianza Social Independiente (Asi).



Por su parte, Sonia Gómez Taboada, hija del dos veces alcalde de Corozal, Eduardo ‘Parie’ Gómez, contaría con aval de Colombia Renaciente.



LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo