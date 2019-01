Venezuela y cerco diplomático al Eln ¿el camino para Duque?

Las últimas semanas el gobierno del presidente Iván Duque se ha centrado fundamentalmente en dos temas: la crisis con Venezuela y en establecer un cerco diplomático contra el Eln tras el atentado a la Escuela General Santander, que dejó 21 cadetes muertos y casi 100 heridos.

Estos dos temas prácticamente han copado la atención de la opinión y Colombia ha jugado un claro papel de liderazgo en la región para sacar a Maduro del poder.



Hoy Maduro y el régimen chavista tienen muy poca aceptación entre los colombianos.



Los colombianos han castigado con una opinión negativa (más del 90 por ciento) en casi todos los sondeos de opinión tanto el gobierno de Maduro como los últimos tiempos de Chávez, entre otras razones porque los ha visto como patrocinadores, protectores de las guerrillas (Farc y Eln).



Con algún olfato Duque, desde que era senador, se vinculó a la causa antichavista y hoy como Presidente de la República es el líder de la región más radical contra Maduro.

Mientras tanto, el atentado contra la escuela de Policía, que se atribuyó el mismo Eln, hizo que en el territorio nacional se generara un sentimiento de rechazo contra ese grupo.



Y prácticamente hay un consenso en el país respecto de que los jefes de esa guerrilla deben ir presos.



La opinión no tolera que unos jóvenes, la mayoría de ellos de no más de 22 años, hayan sido sacrificados de manera criminal por una guerrilla que, como el Eln, ha recibido la mano extendida de casi todos los gobiernos durante los últimos 40 años y a todos ha engañado.



Al anunciar el desconocimiento de los protocolos que establecían las reglas para que los guerrilleros del Eln regresaran al país en caso de romperse las negociaciones, Duque se montó en la cresta de la opinión. Inclusive, con algún costo en la comunidad internacional y en expertos del derecho y algunos sectores políticos.

Además, Duque está pidiéndole al Gobierno de Cuba que entregue a los negociadores del Eln que están en La Habana para judicializarlos.



Duque venía siendo castigado por la opinión por el debate negativo en torno a una reforma tributaria gravosa para los sectores populares, que al fin no pasó, y por los estudiantes en las calles pidiendo más recursos para la universidad pública.Pero la aparición de estos dos temas (Venezuela y el Eln) en los primeros lugares de la agenda pública, le han comenzado a permitir un mayor respiro al presidente Duque.

Un giro necesario ante las dificultades que tenía el Presidente para conectarse con ciertos sectores de la opinión pública, que se reflejaba en los bajos niveles de favorabilidad FACEBOOK

TWITTER

Hoy Colombia es un clarísimo líder en la región, con Washington como su primer aliado, en la búsqueda de aislar a Maduro políticamente y precipitar su salida del poder.



Estos dos asuntos, además, comienzan a marcarle una agenda al gobierno, en plena consonancia con la opinión que hasta ahora no había calificado muy bien la gestión de Duque.



Según una encuesta realizada en noviembre por Invamer, para un grupo de medios, la aprobación del jefe de Estado estaba en el 27,2 por ciento.



De acuerdo con Patricia Muñoz, profesora de la universidad Javeriana, los dos asuntos terminaron convertidos en “un giro necesario ante las dificultades que tenía el Presidente para conectarse con ciertos sectores de la opinión pública, que se reflejaba en los bajos niveles de favorabilidad”.



En su opinión también le sirve para fortalecer las relaciones, sobre todo, con los sectores más duros del uribismo y le abre una ventana de oportunidad ante la comunidad internacional para acercarse a gobiernos de la misma línea.

“El gobierno Duque vio estos asuntos como un giro importante para fortalecerse en un campo en el que se estaba mostrando excesivamente débil como era el respaldo de la opinión pública y por lo tanto la construcción de legitimidad en su gobierno”, dijo.



Para Iván Garzón, profesor de Ciencia Política de la universidad de La Sabana, el manejo que le ha dado al tema del Eln y a la situación en Venezuela le han permitido al Gobierno recuperar la iniciativa en la agenda pública y ha concitado solidaridad local e internacional.



“Esta postura dura y criminalizadora frente al Eln satisface a las bases del Centro Democrático. Lo que está por ver es si esto se convierte en tema de consenso nacional”, dijo el catedrático.



En opinión de Jairo Libreros, profesor de la universidad Externado, al gobierno esto le sirve “en el plano interno” para mostrar una posición firme y favorable de la Casa de Nariño en temas de seguridad, e internacionalmente le da un liderazgo en la región.

El gobierno Duque vio estos asuntos como un giro importante para fortalecerse en (...) el respaldo de la opinión pública FACEBOOK

TWITTER

Para el politólogo Pedro Medellín el atentado del Eln le definió un agenda al Gobierno en materia de seguridad “porque no hay poder de negociación que valga”.



“Yo creo que las dos cosas posicionan fuerte al Presidente. En la medida que el avance en la lucha contra el terrorismo se consolide, el resultado para Duque va a ser positivo y en la medida que el tema de Venezuela se resuleva también lo favorecerá”, aseguró.



Agregó que esto “también lo favorece ante la opinión porque le da un objeto de agenda que la gente entiende como necesario”, contrario a asuntos como equidad y emprendimiento.O como alguien podría decir en la calle: "A Duque se le apareció la Virgen".

POLÍTICA.