¿Por qué el tema de seguridad se tomará la agenda política del país?

La unidad que han mostrado las fuerzas políticas del país luego del atentado a la Escuela General Santander, que cobró las vidas de 21 personas y dejó heridas a más de 70, hace pensar que el tema de la seguridad será uno de los principales en la agenda política de los meses por venir.

Luego del atentado quedó en evidencia el apoyo de prácticamente todos los partidos y movimientos políticos al gobierno del presidente Iván Duque y su respaldo a las decisiones que tome sobre el futuro de una paz negociada con las guerrillas.



Hasta el momento, el jefe de Estado decidió reactivar las órdenes de captura e insistir en las circulares de Interpol a los jefes del Eln, autor del atentado, que estaban en Cuba a la espera de que el Gobierno descongelara el proceso de paz que se había planteado con esa organización armada ilegal.



Desde que tomó posesión de su cargo, el mandatario exigió la liberación de todos los secuestrados por el Eln y la suspensión de la totalidad de las acciones criminales por parte de ese grupo para avanzar en esos diálogos.



Sin embargo, lejos de cumplir con esas condiciones, la respuesta de esa guerrilla fue el atentado a la escuela de cadetes de la Policía, lo que provocó que el Gobierno Nacional haya cerrado la puerta, por ahora, para una negociación política con esa organización insurgente.



Luego de esto, varios sectores políticos y ciudadanos marcharon este domingo en rechazo al regreso del terrorismo y manifestando su solidaridad con la Policía Nacional, la principal afectada por el atentado del Eln, y con el Gobierno Nacional.

Esta unidad política lo apoya, le sirve y, muy seguramente, si él lo sabe capitalizar le va a dar un oxígeno que hasta antes del atentado parecía inexistente para gobernar FACEBOOK

TWITTER

Incluso, expresidentes de orillas ideológicas diferentes salieron a marchar y se unieron en sus mensajes contra los violentos.



“Estoy complacido de que todo el país, sin importar el tinte político, está unido en torno a una buena causa: no a la violencia, no al terrorismo, hay que dejar atrás los odios y las envidias. El país debe unirse y dejar atrás la polarización”, le dijo a EL TIEMPO el expresidente Juan Manuel Santos.



“Las democracias deben proteger a sus soldados y sus policías, quererlos, impedir que los maltraten”, manifestó el expresidente Álvaro Uribe.



Y así fueron las expresiones de otros expresidentes y de líderes de todos los partidos políticos, con excepción del senador de izquierda Gustavo Petro, quien, al menos en sus redes sociales, no ha sido tan contundente como sus colegas en el rechazo al acto de terror que ejecutó el Eln y no salió a marchar este domingo en contra del terrorismo.



Esta unidad es tal vez el hecho político más relevante de este comienzo de año y significará, seguramente, que el tema de la seguridad esté en la agenda de los partidos políticos al menos el resto de 2019.

La incógnita que se abre ahora es hasta qué punto este respaldo político y ciudadano fortalecerá la gobernabilidad y la imagen ante la opinión pública del mandatario, la cual ha sido castigada severamente por los colombianos en los últimos meses.



Para varios observadores, propuestas como gravar con IVA todos los productos de la canasta familiar, hecha por el Ministerio de Hacienda en la reforma tributaria que se tramitó el año pasado en el Congreso, golpearon duramente el apoyo ciudadano a la gestión de Duque.



Pese a que esta propuesta no fue acogida por el Legislativo, la imagen del mandatario quedó afectada y es un interrogante si la unidad de los sectores políticos a su alrededor, generada por el atentado a la Policía, ayude a que el jefe de Estado fortalezca su gobernabilidad y mejore su favorabilidad ante la opinión pública.



Jairo Libreros, politólogo de la Universidad Externado, afirmó que esta unidad política es una “oportunidad” para que el presidente Duque reconduzca las políticas del Gobierno y, de manera paralela, gane legitimidad y favorabilidad con una política de seguridad “más ajustada a las nuevas necesidades de la Fuerza Pública”.



“Esta unidad política lo apoya, le sirve y, muy seguramente, si él lo sabe capitalizar le va a dar un oxígeno que hasta antes del atentado parecía inexistente para gobernar con mayor tranquilidad”, aseguró el académico.



Para Mauricio Jaramillo, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, cuando ocurren este tipo de atentados hay una “respuesta” de “todos” los sectores políticos al “unísono” rodeando al Gobierno y apoyando al Estado.



“Lo más probable es que ese apoyo se vea manifestado en algunos puntos de favorabilidad para el presidente Iván Duque”, afirmó el experto.

Jaramillo aclaró que, en todo caso, esto no significa que “esos puntos de favorabilidad en términos de popularidad” deriven en un margen de maniobra “amplio”, porque luego vendrán otros temas.



“La gente, por ejemplo, pasa la página del Eln, del atentado y en otros temas el Gobierno la tiene muy difícil y pongo un ejemplo: la reforma política; pongo otro: el manejo de la política económica”, dijo Jaramillo.



POLÍTICA