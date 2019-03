En secreto: Los que sí entraron a Palacio

Los congresistas nariñenses (de izq. a der.) Manuel Viterbo (indígena), Liliana Benavidez (conservadora) y Berner Zambrano (la U) fueron los primeros en ingresar a la Casa de Nariño de la mano del presidente del Senado, Ernesto Macías, a hablar con el presidente Iván Duque sobre la crisis generada por el bloqueo indígena en el sur del país, el miércoles pasado en la noche. Los otros casi 40 legisladores que intentaron interrumpir la agenda del Presidente, sin cita previa, no aceptaron designar voceros.

Críticas de Trump no fueron sorpresa

Dos exfuncionarios estadounidenses, ambos con larga experiencia en la región y en la lucha antinarcóticos, dijeron no estar sorprendidos por la salida del presidente Donald Trump, el viernes pasado, cuando criticó en un tono destemplado al mandatario Iván Duque por la cifra de cultivos ilícitos. Primero, como todos saben, es muy común para Trump criticar a sus aliados, incluso a los líderes –nótense las declaraciones lanzadas a la primera ministra Theresa May, a la canciller Angela Merkel, a Shinzo Abe, a Justin Trudeau–. Ahora, Duque ingresa a ese club. En segundo lugar, añaden, tales declaraciones son una típica táctica negociadora. Trump está presionando para que haya mejores resultados, algo que todos desean, especialmente el Gobierno colombiano. Y, tercero, también es cierto que Duque heredó una situación de siembra de coca fuera de control, después del gobierno Santos. Obvio que no es ni conveniente ni cómodo lo que dijo Trump, pero vale la pena considerar este contexto.

14.369 consultas solicitadas

El número de consultas para elegir candidatos de unidad a cargos de elección popular tiene inquietas a las autoridades, pues hay 14.369 solicitudes. Se espera que el 12 de abril, cuando vence el plazo para confirmar las solicitudes, el número se reduzca. En todo caso, la Registraduría tendrá que hacer imprimir un número de tarjetones igual al Censo Electoral: 35’593.391. En la última consulta faltaron tarjetones.

El libro de Santos

El libro del expresidente Juan Manuel Santos, La batalla por la paz, presentado esta semana, está batiendo récord de ventas. Editorial Planeta tuvo que hacer una segunda edición desde antes de lanzar la primera, en atención a los pedidos de diversos países. La orden de la tercera edición se impartió el viernes pasado. Por ahora, se está vendiendo en España y Colombia, pero hay pedidos de otros sitios. Apenas sus páginas salieron a la luz, hubo una gran reacción de los uribistas, que, de manera dura, rebatieron muchas de sus confesiones.

Nueva discusión en el Capitolio por la JEP

Luego de que Cambio Radical anunció que votará en contra de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, lo que se convirtió en un golpe para los reparos, se abrió otra controversia jurídica en el Capitolio. Algunos creen que si las discrepancias no se tramitan antes del 20 de junio, plazo que dio la Corte Constitucional, el proyecto de ley estatutaria morirá. Otros piensan que si el Congreso no toma una decisión, el presidente Iván Duque estaría en la obligación de sancionar la norma. La controversia jurídica y política seguirá un tiempo más.

Piden renuncias a 40 fiscales de la JEP

El director de la Unidad de Investigación de la JEP, Giovanni Álvarez, le pidió las renuncias protocolarias a los 40 fiscales investigadores, para revisarles las hojas de vida y mirarles la idoneidad. Esto tras la captura del fiscal Carlos Julián Bermeo, por, supuestamente, formar parte de una red que ofrecía servicios para interferir en procesos judiciales. Álvarez, para asegurarse todavía más, le acaba de pedir a la Policía que les haga un estudio de confiabilidad, que incluye la visita a sus hogares y una revisión de su entorno.

Nueva puja por Electricaribe

El viernes, de forma pública, los gobernadores de la región Caribe rechazaron la sobretasa de 4 pesos por kilovatio a usuarios de estratos 4, 5 y 6, propuesta como una de las salidas en el Plan de Desarrollo para salvar a Electricaribe. Esto, en clara contravía del Gobierno y de sus coterráneos en el Congreso, pues el apoyo de ellos al capítulo sobre esta empresa fue pieza clave para salvar en primer debate el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, la posición de los mandatarios regionales produjo una reacción airada de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien dijo que el Gobierno ha puesto todos los esfuerzos para buscar una solución al problema de Electricaribe, “pero si aquí no hay espíritu de construcción y cada uno quiere estar desde su esquina, porque nos funciona para nuestro discurso, no vamos a encontrar una solución de Estado”.

Cristo, a Harvard

Juan Fernando Cristo fue invitado por la Kennedy School of Harvard como fellow visitor (compañero visitante), para dictar conferencias a estudiantes y profesores sobre la justicia transicional y la crisis con Venezuela. Estará 2 semanas en esa tarea y regresará a lanzar candidatos para octubre.



POLÍTICA