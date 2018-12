Duque responde a pregunta de César Gaviria

El presidente Iván Duque respondió este miércoles a una pregunta que vía Twitter le lanzó en la noche del martes el jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario planteó: "Señor presidente @IvanDuque, en algún momento le he pedido algún cargo, algún puesto en su gobierno? César Gaviria Trujillo (sic)".



Y desde Cali, el presidente Duque, al término de un consejo de seguridad, le respondió tras la pregunta de un periodista: "Mire, yo voy a ser muy claro: con ningún líder político hablo yo de repartijas burocráticas ni de puestos. Entre otras cosas porque los líderes políticos o cualquier persona debe tener claro cuál es mi respuesta. Y frente al caso particular que usted menciona, yo lo que le voy a decir es que cuando he tenido conversaciones con expresidentes de la República siempre ha sido pensando en los intereses supremos del país”.

