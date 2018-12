Indignación en Cámara por representante que llamó ‘zorrita’ a colega

Un revuelo se formó en la plenaria de la Cámara este martes luego de que el representantes León Fredy Muñoz, de Alianza Verde, llamara “zorrita” a su colega Gloria Betty Zorro, de Cambio Radical. El congresista dice que se trató de un diminutivo al apellido de su colega.

Los hechos se produjeron luego de que algunos sectores de la bancada de oposición realizaran un acto simbólico en la plenaria de la Cámara en el que usaron cajas que son, según ellos, los “regalazos tributarios” de Navidad del Gobierno a los empresarios del país.



Esta semana el Congreso está tramitando la ley de financiamiento o reforma tributaria, la cual ha sido rechazada por sectores de la oposición argumentando, entre otras razones, los beneficios que, según ellos, recibe el sector empresarial.



La representante Gloria Betty Zorro le dijo a EL TIEMPO que los opositores llegaron a la plenaria de la Cámara “con las cajas”, se ubicaron al lado de la Mesa Directiva, “diciendo que eso era lo que el Congreso iba a recibir de regalo por parte de los empresarios por aprobar la reforma”.

“Yo me dirigí a ellos y les dije que esa no era la manera de controvertir y que me parecía bochornoso porque esos actos son los que dejan una muy mala imagen del Congreso”, afirmó la representante Zorro.



En ese momento, según la congresista, el representante Muñoz se dirigió a ella y le dijo “cállese zorrita”, lo que generó indignación entre los testigos del hecho.



“Yo le dije ‘a mí me respeta, yo nunca lo he irrespetado (…) Soy una mujer orgullosa de llevar los apellidos que llevo'”, afirmó ella.



Ante los hechos, varios representantes de Cambio Radical, el partido de la congresista Gloria Betty, e incluso de la misma bancada del representante Muñoz le hicieron caer en cuanto al legislador sobre el error en el que había incurrido al usar esas palabras hacia ella y Muñoz se disculpó personalmente.

“Me presento ante usted reconociendo que mi manera de actuar fue inadecuada, obedeciendo ello a mis tradiciones culturales en las que para referirnos cariñosamente a las personas usamos diminutivos”, reza una carta en la que Muñoz le reiteró sus excusas a la congresista.



Desde Alianza Verde, el partido de Muñoz, el representante a la Cámara Mauricio Toro lamentó “profundamente” el incidente. “Alianza Verde rechaza y no acepta este tipo de comportamientos”, afirmó Toro.



