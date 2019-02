Renunció director de TV de Presidencia que insultó a mujeres petristas

Ignacio Greiffenstein hizo pública su renuncia de la dirección del Servicio de Televisión de la Presidencia después de que se levantara una polémica por su trino contra las mujeres que apoyan al senador y excandidato presidencial Gustavo Petro.



Aunque el periodista había desactivado su cuenta de Twitter una vez comenzaron las reacciones de rechazo en la red social, la habilitó en la noche de este lunes para comunicar su salida:



"Las instituciones están por encima de las personas. Ante los infortunados comentarios realizado en días pasados, he decidido retirarme de las labores que venía desempeñando en el área de televisión de la presidencia".

Las instituciones están por encima de las personas. Ante los infortunados comentarios realizados en días pasados, he decidido retirarme de las labores que venía desempeñando en el área de televisión de la Presidencia. — IgnacioGreiffenstein (@NachoGreiffenst) 12 de febrero de 2019

Este caso se suma al de otros funcionarios como Carlos Alberto García, de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien emitió trinos ofensivos contra el periodista Daniel Coronell y el del community manager de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, contra la periodista Vicky Dávila.

El viernes pasado, Greiffenstein había publicado en su cuenta personal “¿Por qué habrá en Twitter tantas fanáticas petristas con pinta de putas?”. Horas después, el funcionario se excusó, borró el trino, se disculpó y cerró su cuenta: "Mis disculpas por mi trino referente a las mujeres petristas. Fue apresurado e inconsciente y me retracto de ello", escribió.



Pero la polémica se levantó el lunes, cuando usuarios en redes sociales rechazaron el trino por ser un ataque directo a las mujeres.



Además, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pidió sanciones contra Greiffenstein. "La Vicepresidenta emitió un trino que dice: "Ni a las mujeres petristas, ni a ninguna mujer se les debe tratar de esa manera. No puede haber personas en nuestro gobierno que hagan ese tipo de comentarios y pase como si no tuviera consecuencia. Desde el punto de vista disciplinario debe haber sanción".

Ni a las mujeres petristas, ni a ninguna mujer se les debe tratar de esa manera. No puede haber personas en nuestro gobierno que hagan ese tipo de comentarios y pase como si no tuviera consecuencia. Desde el punto de vista disciplinario debe haber sanción. https://t.co/K40SIMDy2u — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 12 de febrero de 2019

Ignacio Greiffenstein ha pasado por varios medios de comunicación estatales. Además de ser director del Servicio Nacional de Televisión de la Presidencia, ha estado al frente del Canal del Congreso. Incluso, fue asesor de contenidos de Canal Capital cuando este fue dirigido por Hollman Morris, actual concejal de Bogotá y seguidor de Gustavo Petro.

ELTIEMPO.COM