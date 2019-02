¿Qué retos tendrá el nuevo embajador de Colombia en Cuba?

El excongresista conservador Juan Manuel Corzo fue confirmado este viernes por el canciller Carlos Holmes Trujillo como el nuevo embajador de Colombia en Cuba.

Corzo, quien es abogado de la Universidad Santo Tomás y tiene una maestría en Derecho de la Sergio Arboleda, fue congresista entre 1998 y 2018.



Cuba fue un aliado clave en los diálogos de paz con las Farc, al punto que prestó su territorio para ser sede de las conversaciones e hizo lo mismo con las recientes con las fallidas negociaciones con el Eln.

Corzo llegará a La Habana en medio del debate entre Cuba y Colombia por los protocolos de regreso de la delegación de esa guerrilla que permanece en la isla, tras la decisión del gobierno de Iván Duque de reactivar las órdenes de captura contra los líderes de esa organización.



“El nuevo embajador tiene como primer reto buscar una solución diplomática al impasse presentado por la decisión del gobierno colombiano de desconocer los protocolos con el Eln”, expresó Mauricio Jaramillo, doctor en ciencia política y docente de la Universidad del Rosario.



Otro de los retos es mantener una relación diplomática que ha sido clave en los últimos años. De acuerdo con Jaramillo, desde el gobierno Samper, Colombia siempre ha manejado “excelentes relaciones” con La Habana y este hecho no se puede desconocer.

El gobierno de Cuba, a pesar de mantener una comunicación fluida con Bogotá, tiene una posición ideológica distinta a la de Colombia, por lo que se necesitará encontrar un “equilibrio” en las relaciones.

“Hay que hallar un equilibrio entre el discurso ideológico ‘anticastrochavista’ del Centro Democrático (partido de gobierno) y las necesidades que tiene Colombia en cuando a la representación diplomática en La Habana”, aseguró Jaramillo.

¿Quién es el nuevo embajador?

En el 98 Corzo llegó al Congreso, como parte del ‘Alvarismo’ del Partido Conservador, la facción azul afín al exsenador Álvaro Gómez Hurtado.



Su figuración en el Legislativo fue en ascenso en el periodo 2010-2014. En 2011 fue elegido como presidente del Congreso, cargo en el que se hizo célebre por decir, en medio de una entrevista radial, que el salario de los congresistas no alcanzaba para pagar la gasolina de dos carros.



“Yo ando en un solo carro y me toca meter a tres o cuatro escoltas ahí porque no tengo cómo pagar gasolina de dos vehículos. Y lo digo con sinceridad”, expresó Corzo en ese momento.



Aunque intentó mantener su curul en el Senado en las elecciones de 2018, los resultados en las urnas no le salieron bien a Corzo, quien con 51.751 no alcanzó a ocupar uno de los 15 escaños que lograron los ‘azules’ para el periodo 2018-2022.

El exsenador conservador estuvo secuestrado por el Eln durante 17 meses hasta que fue liberado el 13 de septiembre del año 2000.



