¿Qué caminos le quedan al Gobierno con el Eln?

Aunque el presidente Iván Duque se apresta a anunciar esta mañana decisiones sobre el proceso de paz con el Eln, lo más probable es que este podría tomar el curso más crítico, tras el atentado terrorista de esta organización que arrebató las vidas a 21 personas y dejó casi un centenar de heridos.

Esta mañana el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, confirmaron que el autor del atentado formaba parte del Eln.



Ceballos, no obstante, no fue tan categórico sobre la inminencia de una ruptura de la búsqueda de la paz con esa organización.



“No habrá ningún espacio de diálogo si continúa este grupo armado con los actos criminales. Frente al terrorismo no vamos ceder y no vamos a negociar”, dijo Ceballos en la Casa de Nariño esta mañana.

De hecho resaltó que el presidente Duque se ha abstenido de enviar un delegado suyo a La Habana, donde se encuentran los miembros del equipo negociador del Eln, a la espera de que ese grupo libere a los secuestrados y haga actos inequívocos de paz.



Los diálogos de paz con el Eln fueron iniciados por el gobierno de Juan Manuel Santos, pero Duque ni los ha roto ni los ha fortalecido.

No habrá ningún espacio de diálogo si continúa este grupo armado con los actos criminales FACEBOOK

TWITTER

Este viernes tanto el ministro Botero como el comisionado de Paz, revelaron el amplio expediente de guerra desplegado por el Eln los últimos meses, al mismo tiempo que sus líderes hacían expresiones verbales sobre su interés en las negociaciones.



Ante los hechos criminales de la víspera el gobierno del presidente Duque está retado a tomar una nueva decisión más clara: o plantea unas condiciones que permitan un diálogo con esa organización subversiva o cancela esa posibilidad.



Lo que sí vendrá ahora es un fortalecimiento de las acciones militares contra la estructuras de esa guerrilla.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que a raíz de los cruentos hechos de este jueves enjuiciará a los máximos líderes del grupo guerrillero, como responsables de los hechos.