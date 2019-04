A la ley de la JEP ‘se le entró no un mico sino King Kong’: Iván Duque

A pocas horas de que el Senado vote las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente Iván Duque realizó un último llamado a los congresistas para que reflexionen sobre el tema de la extradición en el modelo de juzgamiento para los excombatientes.



Desde Pereira (Risaralda), al comienzo del taller Construyendo país, el mandatario se refirió al “debate” que ha habido alrededor de la norma e invitó a los senadores a la “reflexión”.

“Tenemos que ser francos: a esa ley se le entró no un mico sino King Kong, porque ahí quedó un artículo a través del cual los supuestos terceros que vayan a decir supuesta verdad eluden de manera permanente la extradición”, afirmó Duque.



La referencia del jefe de Estado tiene que ver con el artículo que permite que quienes se acojan a la JEP y aporten verdad al sistema, aunque no hayan participado de manera directa en el conflicto armado, no serían extraditados en caso de que tengan requerimientos para que se les aplique este mecanismo.



El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, también se ha mostrado contrario a esa disposición y ha dicho que con ella “quieren acabar con la extradición por la puerta de atrás”.

En ese sentido, el presidente Duque afirmó este sábado que aunque el actual gobierno no busca “atentar contra la paz”, lo que sí se quiere es “que no haya más impunidad” ni que “se utilicen los procesos de paz para que los mafiosos busquen eludir la extradición y la justicia de otros estados”.



“Yo espero, además, que ese debate sea patriótico, sin criterios en los que la política esté por encima de la objetividad y del interés del pueblo colombiano”, afirmó refiriéndose a la sesión del próximo lunes en el Senado en que está previsto que se evacúen las objeciones presidenciales a la JEP.

Captura de ‘el paisa’

De igual forma, Duque reiteró que desde la noche del viernes les dio instrucciones a las autoridades para que persigan y capturen a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘el Paisa’, exmiembro de las Farc sobre el que se reactivaron las órdenes de captura.



Sobre el tema, el mandatario dijo que no es posible que haya burlas al país “eludiendo la justicia y no presentándose y tratando se valerse de argumentos falaces”.



“Yo celebro que el país esté unido reclamando esa captura y vamos a trabajar para cumplir ese mandato del pueblo colombiano”, afirmó.



POLÍTICA