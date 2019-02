Presidente alemán exige al Eln 'señales claras' para alcanzar la paz

Sin referirse a los protocolos con el Eln, el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, quien se reunió con el presidente Iván Duque este martes, aseguró que ante un atentado como el de la Escuela de Policía General Santander “no se puede seguir con unas negociaciones de paz así no más”.

La afirmación del mandatario Alemán la hizo durante una rueda de prensa que ofreció con el presidente Duque al término de su encuentro en la Casa de Nariño.

Steinmeier agregó que la sociedad “exige señales claras del Eln” para que haya una salida negociada del conflicto. No obstante, dijo que guarda la esperanza de que en el futuro “surjan nuevas opciones para darle fin a la violencia”.

Durante la declaración, el presidente alemán no hizo mención a los protocolos de negociación que pactó el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla del Eln y que, tras el atentado, el gobierno de Duque no reconoce argumentando que con un crimen como este, de lesa humanidad, no hay ningún protocolo válido.



Sin embargo, en días pasados los alemanes cuestionaron la postura de Colombia frente a los protocolos.



Este martes el presidente Duque rechazó, una vez más, las acciones del Eln. “Es inaceptable que la violencia sea un mecanismo de presión. Avanzar con un proceso de esa naturaleza solo permite acrecentar la violencia. No hay ninguna ideología política que justifique un secuestro. A ese grupo lo vamos a enfrentar con toda la capacidad disuasiva”, dijo el jefe de Estado.



Además del Eln, el fortalecimiento del comercio binacional, la mitigación del cambio climático y el acuerdo para trabajar en las energías renovables, los dos mandatarios dialogaron sobre la crisis venezolana.



Duque, a propósito de la ayuda humanitaria que Nicolás Maduro se niega aceptar, dijo que esta actitud es un crimen de lesa humanidad.



“No permitir que entre ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad de la dictadura. Se tiene que buscar un rechazo de la comunidad internacional. Los mecanismos que se requieran deben ser evaluados”.



De igual forma, el Presidente agradeció a los alemanes su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Resaltó la importancia de voces como la de Alemania para fortalecer el “cerco diplomático” contra la dictadura.

Por su parte, Steinmeier resaltó el papel de Colombia para ayudar a los migrantes venezolanos, que son víctimas de una situación generada por el mismo gobierno de ese país.



“Debemos estar agradecidos de que los países vecinos hacen muchos esfuerzos para abastecer a los venezolanos. Faltan actividades para buscar posibilidades para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela”, dijo el mandatario alemán.



