Por falta de quórum suspenden sesión para debatir temas anticorrupción

Cuando todo estaba listo para que tres de los proyectos anticorrupción que fueron radicados en el Congreso recibieran su primer empujón, las comisiones primera de Senado y Cámara tuvieron que levantar la sesión sin que si quiera se pudieran discutir, pues no había quórum para iniciar el debate.

Esto sucedió unas horas después de que el presidente Iván Duque hizo un llamado para sacar adelante los proyectos anticorrupción. Según el mandatario el país necesita que todo funcionario que se deje corromper reciba “todo el peso de la ley” y para que toda empresa que corrompa no pueda volver a contratar con el Estado.



Por eso el mandatario pidió que todos los colombianos vayan hacia el mismo lado, donde podamos todos juntos sacar adelante las iniciativas anticorrupción, que van teniendo su trámite en el Congreso, y no en estar celebrando cuántas se hunden”, aseveró Duque.



Agregó: “En lugar de celebrar eso pongámonos, a trabajar todos para sacarlas adelante, que es lo que Colombia necesita. Esto no es una victoria ni de un gobierno ni de un partido, tiene que ser la victoria de todos los colombianos”.



Las iniciativas, que tienen mensaje de urgencia, son la que obliga a los servidores públicos a dar a conocer sus conflictos de interés, la que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas y la que obliga a los congresistas a rendir cuentas.

Si bien estos proyectos aún tienen tiempo para ser aprobados, el espacio que les queda es cada vez más apretado, pues deben ser aprobados en su primer debate antes del próximo 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso, a menos que el Gobierno decida convocar a sesiones extra para discutirlos, lo cual no ha ocurrido.



