Recursos para enfrentar crisis migratoria no son suficientes: ONU

Si bien los esfuerzos de América Latina para afrontar el flujo de migrantes venezolanos que salieron de su país, debido a la crisis política social y económica, ha sido relevante, los recursos destinados para afrontar la emergencia deben mayores.

Ese fue el mensaje de este jueves de Eduardo Stein, representante especial conjunto del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde Bogotá.



Stein, quien se reunió con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo en el Palacio de San Carlos, en el centro de la capital, aseguró que después de esta crisis América Latina no volverá a ser la misma, pues la región no estaba preparada para afrontar un flujo de migrantes tan alto. Aseguró que a finales de este año unos 5 millones de venezolanos habrían salido de su país.



"La región no estaba preparada para una crisis te estas dimensiones. Los gobiernos están con presupuestos exhaustos (...). Por lo tanto se necesita con urgencia una cooperación internacional mayor de la que ya se ha estado recibiendo", comentó el funcionario de Naciones Unidas.

Agregó que si bien en diciembre del 2018 se destinaron 738 millones de dólares para 36 agencias de atención de migrantes venezolanos en la región, estos recursos no son suficientes.



Stein resaltó el papel de Colombia para afrontar la crisis y ayudar a los venezolanos que llegan al país -hoy son 1'300.000, pero dijo que también hacen falta recursos, pues solo Colombia necesitaría unos 250 millones de dólares.



Por su parte el canciller Trujillo agradeció a Stein el trabajo que viene realizando para "contribuir al fortalecimiento de los mecanismos que permitan hacerle frente a la crisis migratoria"

Agregó que es clave el nuevo llamado a la comunidad internacional para que "continúe movilizando su voluntad solidaria que se traduzca en más ayudas a los distintos países de la región que están enfrentando el impacto de esta crisis proveniente de Venezuela".



Stein concluyó que esos recursos no solo serán necesarios mientras continúa la crisis en el país, ya que el retorno de los migrantes tardará unos dos años después de que cambie la situación política en Venezuela.



