Néstor H. Martínez acusa a Andrade y a Moreno de armar un complot

Uno de los capítulos más polémicos de la intervención del fiscal Néstor Humberto Martínez en el debate de control político del martes, por el caso Odebrecht, fue el del presunto complot en su contra, el cual, según dijo, habría sido ideado por el detenido expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade.

Martínez señaló también a Luis Alberto Moreno, el colombiano que preside el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien es primo de Andrade y quien le recomendó, según una grabación que venía circulando hace algunos meses, que tratara de mover su caso en los medios de comunicación.



La Fiscalía ya había mostrado esa grabación en la audiencia en los juzgados de Paloquemao en la que pidió que Luis Fernando Andrade fuera asegurado en centro carcelario en octubre del año pasado.



El Fiscal dijo en la sesión del martes que obtuvo esa grabación en el portal Opinión Caribe. En su momento, el ente acusador la usó como argumento para señalar que Andrade podría entorpecer el proceso y por esto debería estar detenido. La defensa de Andrade sostiene que esa fue una interceptación ilegal.

Apoyado en el audio, el fiscal Martínez dijo que el presidente del BID habría interferido con la justicia colombiana, lo que, añadió, tendría implicaciones penales tanto en el país como en Estados Unidos.



Este miércoles, el presidente del BID expidió un corto comunicado en el que, textualmente, afirma:



“No he intervenido ni pienso intervenir en los procesos de investigación que adelantan las autoridades y entes de control de Colombia o de ningún país con relación al señor Andrade.



“El señor Andrade ha dicho que es inocente y confío en que pueda demostrar su inocencia”.

Según el fiscal Martínez, a Jorge Enrique Pizano lo contactó Andrade para, supuestamente, involucrarlo en una campaña de desprestigio en su contra (del Fiscal General).



“A Jorge Enrique Pizano lo envenenaron: lo envenenaron contra su amigo, el Fiscal”, aseguró.



Andrade sostiene que es víctima de una persecución judicial y que se convirtió en una especie de chivo expiatorio del escándalo. El Fiscal aseguró que “por varios millones de dólares” se montó una estrategia que incluyó la contratación de una exagente de la CIA para buscar contactos con el FBI, presuntamente para entregar pruebas en su contra en los Estados Unidos.



El Fiscal dijo en el Congreso que “contrataron a Lisa Ruth, funcionaria por 15 años de la CIA, encargada de contactar fiscales y agentes del FBI en Nueva York para iniciar este proceso de depredación y de persecución de la justicia colombiana por haber osado imputar cargos a un colombiano” (en referencia a Andrade).



De Teresa, la esposa de Andrade, sostuvo que “empezó a cumplir un papel fundamental en los corrillos del Congreso de los Estados Unidos, con actitud panfletaria, dañando la integridad del Fiscal General. El día de la muerte de Jorge Enrique Pizano dijo en Estados Unidos que se trató de un asesinato”.



En ese sentido, afirmó que a Pizano le ofrecieron primero una negociación con las autoridades estadounidenses y luego, cuando ese plan no funcionó, una supuesta campaña en su favor a través de varios medios de comunicación. Martínez afirma que cuando esos pactos no se cumplieron, Pizano entró en una profunda depresión.



Y agregó que a ese supuesto complot se unió también Gustavo Petro, de quien afirmó se reunió recientemente con Luis Fernando Andrade en su detención domiciliaria. Ante las acusaciones de Martínez, la defensa de Andrade se pronunció diciendo que el expresidente de la ANI no daría declaraciones. “Hoy, como nunca, experimentamos un desbordado estado de intimidación... solicitamos a la prensa libre y sus periodistas no bajar la guardia en su compromiso con la verdad”, manifestó Jesús Albeiro Yepes, abogado de Andrade.



El Fiscal General remató su intervención diciendo que celebraba ver de nuevo reunidos a Petro y al senador Jorge Enrique Robledo, quienes han estado distanciados en los últimos años, pero que, cuestionó, fueron los padrinos de la campaña que llevó a Samuel Moreno –condenado a 23 años de prisión por la corrupción en el ‘cartel de la contratación’– a ocupar la alcaldía de Bogotá, en el 2008.

Martínez también hizo duros cuestionamientos a la periodista María Jimena Duzán y a Noticias Uno, y dijo que ellos son parte del alegado complot existente en contra de él.



