Ministra del Interior descarta reajuste ministerial

El presidente de la república, Iván Duque, realizará en la última semana de este mes una cumbre con todos los partidos políticos para buscar consenso sobre los grandes proyectos que el Gobierno presentará al Congreso en su próxima legislatura.

La cumbre será separada con cada uno de los partidos, según revela en la siguiente entrevista la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Los temas sobre los cuales el presidente Duque buscará consenso serán, básicamente, el Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos de reforma constitucional, que esperan la aprobación en segunda vuelta, fundamentalmente la reforma política y la reforma del código electoral. El Gobierno insistirá en la eliminación del voto preferente.



El diálogo con la ministra Gutiérrez se inicia con una precisión: ¿cuál será el objetivo principal, su meta central, en el año que comienza?



La aplicación del pacto por Colombia; para ello nos moveremos con tres principios: equidad, legalidad y emprendimiento. Será el pacto que el presidente Duque espera que firmen los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, las comunidades negras, las comunidades indígenas, y lograr así la transformación de Colombia.



Este será año de elecciones. ¿Cuál es la reforma que prepara del código electoral?



El Presidente convocará una comisión especial con los organismos de control, y se generarán veedurías coordinadas en el Gobierno para tener presencia en todos los departamentos y así hacer un seguimiento del proceso electoral. Y está listo un paquete de reformas del código electoral que modifican procedimientos, y esperamos que sea aprobado con mensaje de urgencia entre marzo y junio.



Pero, concretamente, ¿qué es lo que van a reformar?



Se eliminan unos trámites. Los formularios que se llenan con la contabilización de los resultados y que se hacen a mano; no tiene razón de ser. Por el contrario, los resultados, una vez cuantificados, deben ser cargados al sistema electrónico de manera que la gente sepa, en tiempo real, cómo van los resultados y no haya un formulario que se puede alterar en cualquier momento, como ha venido pasando.



Entonces, ¿se elimina el formulario?



Sí. Se elimina ese trámite.



¿Los partidos políticos serán consultados sobre la reforma?



Más que consultados, el proyecto de reforma electoral debe ser concertado con los partidos políticos, y, precisamente, ese será uno de los puntos de la cumbre política que el Presidente de la república va a tener la última semana de este mes con cada uno de los partidos para llegar a varios consensos.



¿Consensos sobre?



Sobre las reformas constitucionales que fueron aprobadas en primera vuelta en la pasada legislatura y requieren aprobación, en algunos casos con correcciones, en segunda vuelta.

El Presidente se va a dedicar a unas jornadas de trabajo con las bancadas de cada uno de los partidos para revisar esta agenda legislativa y las medidas que se requieren para el

Y el tema del pacto por Colombia, que está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo; el Presidente se va a dedicar a unas jornadas de trabajo con las bancadas de cada uno de los partidos para revisar esta agenda legislativa y las medidas que se requieren para el proceso electoral de octubre.



¿El Presidente y usted buscarán apoyo para la reforma política original?



Se buscará un acuerdo sobre cómo eliminar el voto preferente. Eso fortalece los partidos políticos alrededor de la ideología de cada partido, baja los costos de las campañas y evita la aparición de dineros ilegales.



Expuesto así, la eliminación del voto preferente parece ser fácil. Pero no lo es...



Es que la figura no puede ir sola: se requiere democratización interna de los partidos para que el bolígrafo no quede en manos de una o dos personas, que es a lo que más miedo le tienen los dirigentes políticos. Además, está el tema de la paridad de género en las listas; todo esto será discutido en la cumbre política.

La reforma política fue aprobada en primera vuelta, sin la eliminación del voto preferente. ¿El Gobierno va a insistir en que ese sistema sea abolido?



A los partidos políticos, a los congresistas les da temor un cambio si no hay una verdadera democratización de los partidos. Y, como se está pensando en las elecciones de este año, las bases de los partidos, concejales y diputados hicieron mucha fuerza para que esa modificación no se diera. El tema necesita una segunda revisión en las próximas sesiones del Congreso.



¿La eliminación del voto preferente no estimula el caudillismo?



Si no hay democratización interna, sí; por eso hay que democratizar los partidos.



¿A qué llama usted democratización de los partidos?



A que los miembros de un partido tengan cómo decidir quién va a ser su candidato, o sus candidatos a cargos uninominales o de conformación de una lista; quién la debe encabezar. Que esa definición no dependa de una persona, sino de los electores del partido. Eso se puede lograr mediante consultas.



O encuestas, o voto electrónico con los militantes del partido; el mecanismo que escoja cada partido tiene que aplicarse exactamente el mismo día, y con unas bases de datos definidas por cada partido ante la Registraduría para que nadie más intervenga.



¿El fracaso de las medidas en favor de la participación de la mujer, con paridad de género, demuestra que el Congreso es machista?



Seguimos en la discusión dentro de la reforma política; yo creo que la actividad política para las mujeres no es nada fácil, pero que haya más mujeres participando en política también es un mensaje a la sociedad y un sinónimo de transparencia; así que este tema lo retomaremos para la reforma en la legislatura de este año.



Pero no me respondió: ¿el Congreso es machista?



Hay machismo en toda la sociedad; sin embargo, las mujeres somos la mayoría de la sociedad, y hay unos espacios que lamentablemente son escasos para las mujeres, entre ellos la actividad política. La mayoría del Congreso son hombres, y los hombres mismos dicen que es muy difícil encontrar mujeres que estén dispuestas a hacer política y a estar en las corporaciones públicas.



¿Por qué los hombres taponan el acceso a la mujer si hay mujeres tan capaces?



Es una cuestión cultural también. La actividad política la ve la mujer con desconfianza, y no muchas la quieren, pero cada día la mujer participa más en la política. Vamos ganando espacios.



Vienen las elecciones regionales: son muy pocas las mujeres que están aspirando a gobernaciones o alcaldías, ¿qué es lo que le pasa a la mujer en Colombia?



Es que hacer política no es fácil.



¿Aplastada por el machismo?



No; la política tiene muchos problemas, exige mucho tiempo, y yo creo que eso provoca que muchas mujeres no participen en esta actividad. Casi todas tienen hijos, nietos, esposo.



¿Por qué sí se puede en gabinete y no se puede en gobernaciones o alcaldías?



Hacerse elegir es difícil dentro del sistema electoral colombiano, porque el costo de las campañas políticas es exagerado; si nosotros logramos cambiar el voto preferente, si hay financiación estatal de las campañas y se aprueba la paridad de género, estoy segura de que las mujeres se animan a participar en política.



¿Por qué las ideas parecen buenas y los proyectos tienen buena imagen, pero a la hora del Congreso nada sale?



Porque se trata de modificar las reglas de juego para acceder al poder y quienes tienen el poder en sus manos, pues modificarlo no es fácil. Sin embargo, de eso se tratan las reformas.



Dentro de la reforma política se aprobó que los parlamentarios sean ministros...



Aspiro a que esa norma la revise el Congreso y la niegue. Esa reforma no es conveniente, atenta contra la autonomía entre el Ejecutivo y el Legislativo.



Por otra parte, señora ministra, ¿en qué quedó todo el plan anticorrupción?



El llamado ‘pliego tipo’, que es un proyecto del Gobierno Nacional, es un mecanismo básico de lucha contra la corrupción; le falta un debate en el Senado para ser ley. Ha sido muy bien acogido por los partidos políticos y será ley este año.



¿Cómo hará para que gobernadores y alcaldes lo apliquen?



La ley será de aplicación obligatoria para todas las entidades territoriales, para todos los niveles de la administración pública y toda clase de contrataciones.



Otro tema: ¿qué va a hacer el Gobierno para evitar que sigan asesinando líderes regionales que son líderes cívicos, que son líderes políticos?



Desde antes de su posesión, el presidente Duque priorizó este tema; estamos construyendo con la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría un plan de protección que busca darles a los líderes cívicos garantías en tiempo real, tanto colectiva como individualmente. La Unidad de Protección vale cerca de un billón de pesos; desgraciadamente, siguen asesinando líderes, y eso corresponde a los riesgos de la ilegalidad.

Los departamentos en donde hay más asesinatos de líderes son aquellos con actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de minerales, es decir, son problemas de crímenes de grupos organizados al margen de la ley y de actividades ilegales en los territorios.



Pero ha muerto también gente inocente... ¿cómo habrá protección?



Yendo al territorio directamente; todas las diferentes entidades de control y vigilancia serán organizadas y armonizadas para hacer planes de manejo colectivo. ¿Esto qué es? Las propias comunidades deben saber cómo protegerse, mejorar los sistemas de alerta para respuesta oportuna; pero aquí se requiere la colaboración no solamente de las entidades nacionales, también de las territoriales y de las comunidades, que deben organizarse contra los delincuentes.



Pero parece que a quien denuncia actividades ilegales lo matan...



No, señor. Hay un gran despliegue de protección individual, pero la comunidad no debe dejar solo a un líder. Mire, los indígenas han dado ejemplo: en los territorios indígenas hay protección colectiva de la Guardia Indígena, y ellos hacen sentir su autoridad en ese territorio. Y acabaron con los asesinatos.



Los gobernadores de departamentos productores de petróleo están pidiendo un aumento del 50 por ciento de sus regalías, ¿usted es partidaria de eso?



El Gobierno está preparando una reforma del sistema de asignación de regalías que será presentado al Congreso en el mes de marzo, y allí se busca efectivamente hacer más justa y equitativa esa distribución; esa es una petición que tienen los departamentos productores. En el Congreso hay otra tendencia, y es que no se desconozca a aquellos departamentos que no son productores porque también necesitan de inversión de regalías. El proyecto está en construcción, en cabeza de Planeación Nacional y del Ministerio de Minas.



¿Por qué cree que son tan malas las encuestas sobre el presidente Duque?



Al presidente Duque le tocó recibir un país desordenado, desbaratado, con problemas económicos muy graves; recibió mucho problema de orden público, un narcotráfico creciente, cultivos de coca en cerca de 200.000 hectáreas de bosque, una conflictividad social y una amenaza permanente de protestas por incumplimiento de muchos acuerdos; fuera de eso, una proyección de un déficit fiscal cercano a 12 billones de pesos que requirió un proyecto de ley de financiamiento, y le tocó cargar con todo eso... El Gobierno apenas está arrancando, y ya verá que la sensación del país será otra.



¿Cuál será?



La de un país pujante; que estamos creciendo, que aumentarán el empleo, la inversión y la equidad; que habrá mayores oportunidades para todos. El afán del presidente Duque es que se inviertan bien, de manera transparente y rápidamente, por eso se va a modificar el sistema de asignación de recursos. Y la inversión privada depende de que Colombia ofrezca a los inversionistas privados unas condiciones que les permitan competir dentro de países similares, con las nuevas mejores condiciones tributarias y menos trámites para la inversión privada.



¿Usted cree que el gabinete no será modificado?



El Presidente dijo en el último consejo de ministros que él escogió a los ministros pensando en que cada uno tuviera un desempeño técnico, y que se sentía satisfecho con ese desempeño, razón por la cual no tendría motivos para cambiarlo.



¿Que el Presidente haga una especie de apertura hacia los partidos no es posible?



No la veo. Pero no es que no gobierne con los partidos; es que el modelo es diferente.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO