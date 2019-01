‘El 35 % de las muertes ha sido por motivos particulares’

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, es una de las encargadas por el presidente Duque para afrontar esta situación.

¿Qué está pasando?



Lo primero que tenemos que decir es que en el año 2018, según Naciones Unidas, hubo un total de 82 homicidios contra líderes. Y en el país hubo 12.500 homicidios. Entonces quiere decir que el problema del asesinato de líderes está muy ligado a los problemas de inseguridad en el país. Las causas tienen que ver con narcotráfico, desde el cultivo, procesamiento, comercialización, explotación ilegal y conflictos por tierras.



La concentración de los homicidios está determinada en cuatro departamentos. Eso es parte de toda la conflictividad social, económica y de ilegalidad por la disputa de control de territorio que hay en algunas zonas. Es muy preocupante para el Gobierno Nacional, es prioridad. Las acciones se han hecho; sin embargo, sigue pasando.

Dice que estos asesinatos se dan en contextos de ilegalidad. Pero el móvil es que son líderes...



Pero es que eso no se sabe hasta el final de la investigación. Por eso es importante lo que entregó la Fiscalía. El mayor número de homicidios se da en zonas identificadas con alertas tempranas por parte de la Defensoría porque ahí coexiste el narcotráfico, la explotación ilegal de minerales, disputas territoriales de grupos armados ilegales... En medio de esa situación de violencia que se da en esos territorios surge el homicidio de líderes.



Claro, ahí es más arriesgado ser líder cuando se reclaman tierras...



Ese tema, como lo estás planteando, en los últimos reportes que ha dado la Fiscalía no aparece así. Por ejemplo, aparece que las principales causas de homicidios de líderes han sido por motivos particulares en un 34,92 por ciento. Por parte de grupos armados organizados, un 24,60 por ciento. El ‘clan del Golfo’ ha generado 10,32 por ciento de los homicidios; las disidencias de las Farc, 8,73 por ciento; el Eln ha asesinado 7,14 por ciento. Hay en verificación 5,56 por ciento. Esto es el perfil de los responsables.



¿Se puede hablar de una sistematización?



A pesar de que estos hechos se han presentado en unas zonas determinadas, en donde hay un conflicto al que ya me he referido, no se puede decir que hay una sistematización.



¿Qué acciones concretas está adelantando?



La razón de ser del PAO (Plan de Acción Oportuna) es generar una articulación entre las entidades del Estado. De igual manera, la Defensoría emite una serie de alertas tempranas que determinan que hay un riesgo: el ministerio se va a esa región y hace un comité de evaluación del riesgo. Del 7 de agosto al 31 de diciembre de 2018 se recibieron 23 alertas tempranas correspondientes a 14 departamentos y 39 municipios. A todas fue el ministerio.



EL TIEMPO