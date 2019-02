‘Gobierno Nacional no tiene intención de frenar lo pactado’

El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, responden a las críticas de diferentes sectores frente al compromiso del Gobierno con la implementación del acuerdo con las Farc y el cumplimiento de los protocolos pactados con el Eln.

Los funcionarios señalaron que la administración de Iván Duque está comprometida con cumplirles a quienes hacen parte del proceso de reincorporación y con transformar las regiones más golpeadas por el conflicto.

‘No hay protocolo en el mundo que proteja el terrorismo’: Ceballos

Algunos reprochan que el Gobierno no quiera acoger los protocolos pactados con el Eln…



No hay protocolo en el mundo que proteja el terrorismo. Aunque algunos quieran defender la aplicación de esos protocolos, no es posible porque en el derecho internacional existen jerarquías. Hay derechos fundamentales superiores a la aplicación de un protocolo que implicaría dejar libres a los autores de este acto terrorista en el que murieron 22 cadetes. Este gobierno no se sienta con un grupo que secuestra, este gobierno no se sienta con un grupo que comete actos de terrorismo.



¿Es posible que el país vuelva a una negociación al estilo de lo que ocurrió en La Habana?



Nosotros lo hemos dejado claro: no es posible negociar en medio de secuestros y de crímenes atroces como el reclutamiento de menores, como la siembra de minas antipersonas ni como los atentados contra la sociedad civil.



El traer a estas personas a Colombia y dejarlas libres 72 horas implicaría decirles a los colombianos que el Gobierno Nacional justifica ese crimen y que no va a hacer nada para castigarlos.

¿Hay la intención del Gobierno de frenar lo pactado con las Farc?



La Corte Constitucional misma, sobre ese tema, ha dicho con claridad que la implementación de los acuerdos debe tener un margen de apreciación. Esos acuerdos deben cumplirse de buena fe y progresivamente, es decir que las obligaciones de un acuerdo no se pueden ni se deben cumplir de manera instantánea todas al tiempo; por eso, a los que hablan de que se están haciendo trizas los acuerdos o de que se está dilatando, deben leer también la sentencia de la Corte Constitucional.



Humberto de la Calle dice que no reconocer los protocolos con el Eln significa torpedear cualquier capacidad de negociación política con esa guerrilla...



Pienso todo lo contrario. Quien no tuvo en cuenta los derechos de nadie fue el Eln, y reconocerle al Eln un espacio político cuando asesina a 22 inocentes sí es condenar a un país a que esté obligado, a través de la violencia, a hacer cambios y transformaciones sociales.

Mirando la política de seguridad, esta plantea que no habrá ceses bilaterales. ¿No vamos a volver a ver procesos como los de las Farc?



Ha sido el propio presidente Duque quien ha dicho que no habrá ceses bilaterales, y eso tiene una razón profunda: las anteriores experiencias en el cese bilateral, en el caso concreto del Eln, fueron un desastre.



Las Farc decidieron cesar unilateralmente las acciones y las hostilidades y decidieron dejar el secuestro, y ahí el proceso de paz comenzó a funcionar. Ahí hay un antecedente histórico que ya no puede desconocer el Eln, ni tampoco el país.



¿Qué va a pasar con los líderes del Eln que están en La Habana?



Cuba debe tomar una decisión, y esa decisión no puede estar apartada de los mandatos del derecho internacional. Hoy, y eso quiero explicárselo con toda claridad a los colombianos, los líderes del Eln que están en La Habana tienen órdenes de captura internacionales, expresadas a través de algo que se llama una circular roja de Interpol. Respetamos la soberanía de cada pueblo, pero también respetamos el derecho internacional y esperamos que ese derecho también sea respetado por Cuba.



¿Ve señales positivas del Eln?



Estos días ha estado hablando muchísimo por todos los medios Pablo Beltrán, pero ha estado hablando solo, no ha estado hablando en nombre de la dirección nacional ni del Comando Central, y eso preocupa porque parece un lobo solitario. En el momento en que esa organización diga no más al secuestro, no más al reclutamiento de menores, estaremos hablando en serio.



¿Cree que hay alguna esperanza de ir a una negociación con el Eln cuando sabe lo que pasa con ese grupo en Venezuela?



Hay una situación nueva y es que hay un presidente interino en Venezuela, y Maduro está cayéndose. Eso puede cambiar la situación. Pero, además, el presidente Guaidó le ha pedido ya a su ejército que expulse al Eln de ese territorio, lo cual quiere decir dos cosas: una, que efectivamente están allá y, dos, que hay una decisión de fondo del gobierno interino de no permitir que ese grupo siga haciendo lo que quiera en su territorio.

‘Este gobierno sí está implementando el acuerdo’: Archila

¿Tiene el presidente Duque un doble discurso frente a la implementación de los acuerdos?



El Presidente es un hombre de legalidad. Ha dicho que a quienes están en el proceso les vamos a cumplir. En lo que hace referencia a los acuerdos, que implican una transformación del país, ha reconocido que se deberían hacer. Sobre un frenón en la implementación, solo lo puede decir quien no lea o no conozca las cifras. Recibimos 2 de 16 planes de desarrollo con enfoque territorial y hoy tenemos 15, creamos una hoja de ruta, tal como correspondía para esos 170 municipios. Recibimos un proceso muy débil, con apenas 2 proyectos productivos aprobados, y ahora llevamos 20. En seis meses tenemos aprobado un crédito de 150 millones de dólares para el catastro multipropósito.



Tenemos andando lo que corresponde a la entrega de las tierras a un ritmo más rápido de lo que venía operando. Tenemos un aceleramiento en el proceso de las indemnizaciones individuales. No entiendo de dónde pueden pensar que estamos frenando algo.



Pero ¿hay intención del Gobierno de frenar lo pactado con las Farc?



Recomendaría que se tomen el trabajo de leer. Lo que piensa el Presidente es que se debe cumplir la paz con legalidad. La legalidad implica cumplir con aquello que existe en los compromisos. El Presidente considera que se deben hacer propuestas hacia futuro, que no afectan a quienes ya hacen parte del proceso vigente. Él ha presentado al Congreso propuestas para que el narcotráfico y los delitos que afectan a niños y niñas no puedan ser nunca más conexos al delito de rebelión.

¿Es decir que en esos temas van a avanzar las propuestas de cambio de Duque?



Estas son propuestas que regirían a futuro y que no afectarían a quienes entraron en el proceso de reincorporación, como tampoco a las familias que han entrado a la sustitución voluntaria de cultivos.



No solo De la Calle, algunos sectores creen que la decisión de Márquez y el ‘Paisa’ de no seguir con los acuerdos es el resultado de que el Gobierno no les cumplió...



Absolutamente mentirosa. No de parte de Humberto, que seguramente podrá tener equivocadamente esa opinión, pero desde el punto de vista de Iván Márquez es mentira que él haya tenido una justificación en los incumplimientos para poder retirarse. Él tenía una obligación de estar participando en el proceso como líder que era. Él debería de estar allá.



Las cifras muestran que nosotros no solamente tenemos la voluntad de cumplir, sino que muy acuciosamente estamos llevando a cabo esa implementación. En lo que tiene que ver con las garantías políticas, el partido Farc tiene absolutamente todas las garantías que necesitan para poder participar en política. Estuvieron en las elecciones más pacíficas que ha habido en los últimos 60 años y pudieron acceder a cinco curules en el Senado. No ha habido ni una sola de esas sesiones en la que no hayan podido participar.



Es mentira que hayamos interferido en la justicia transicional. No he dirigido ni un solo oficio, comunicación o firmado un párrafo que la JEP no me haya pedido. Les hemos dado todo el apoyo presupuestal que se requería, y hoy en día están funcionando plenamente. Y sobre las garantías de seguridad, las mismas Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, resaltó lo efectivo que es el esquema del Ejército que tenemos protegiendo los ETCR. Luego, si alguien quiere más, que le piquen caña.



Dice De la Calle que no se ve clara voluntad para la reforma rural...



La reforma del campo es algo que el presidente Duque ha dicho que se debe hacer con o sin los acuerdos. Tenemos en este momento, en términos legislativos, la ley de tierras, que está presentada en el Congreso y que nosotros no vamos a retirar. No obstante que haya algunas modificaciones que se van a sugerir.

¿Todavía hay sectores políticos que no entienden que Duque ganó con una propuesta que cambió lo que se venía hablando con Santos?



Estamos actuando como lo pidió el presidente Duque y es responsablemente, de cara al compromiso que tiene el Gobierno con la historia del país. El Presidente se ha comprometido con que aquellos que se han mantenido dentro de la reincorporación, el Gobierno los va a apoyar. Tiene un compromiso con las víctimas absolutamente férreo. Estamos trabajando para eliminar el narcotráfico, que es el cáncer que aqueja a nuestra sociedad.



