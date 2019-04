'No tengo el poder que tuvo Vargas Lleras, pero sí mucho trabajo'

La hemos visto poco presente en los medios, no sé si por discreción o qué, pero usted maneja unos chicharrones tremendos. ¿De qué está a cargo?



Tenemos un cargo que no implica tanta visibilidad, pero sí una enorme responsabilidad. Por ejemplo, en el diseño de una política pública que sea mucho más efectiva en la prevención de la corrupción. Por eso se están tomando medidas como los pliegos tipo, para acabar esa contratación ficticia de licitaciones.

Queremos que esta lucha sea más profunda, que baje al nivel territorial, que la podamos extender a todas las ramas del poder público para lograr, en todas las compras estatales y en las licitaciones, ese balance de transparencia y eficiencia. Hemos también creado una red anticorrupción con los jefes de control interno de todas las entidades del Gobierno, liderada por la Vicepresidencia, en coordinación con la Secretaría de Transparencia.

¿En problemas de orden público, la Vicepresidencia tiene algún encargo concreto?



No. Usted sabe que ese es un tema que conozco, que me gusta, pero que se le ha asignado exclusivamente al ministro de la Defensa y a los comandantes de fuerza porque lo está liderando el propio Presidente.



¿Pero es injusta la percepción que tienen algunos de que a usted no le ponen ni cinco de bolas dentro del Gobierno?



Me tienen aburrida con eso de que esta vicepresidencia no es importante, como la de Vargas Lleras, que mandaba en tres ministerios. Yo no tengo burocracia ni tampoco, desde ese punto de vista, todo ese poder, pero lo que sí tengo es trabajo y responsabilidades que son importantes para el país.

En todos los temas que el Presidente me asignó, que son muchos, por supuesto que me ponen atención y están avanzando muy bien. En los demás, que no hacen parte de mis responsabilidades, el Presidente sabe que cuenta con mi experiencia, vocación de servicio, capacidad de trabajo y consejo siempre que lo requiera.



¿En qué cree que su labor ha sido indispensable?



En la lucha contra la corrupción tenemos toda la influencia. En la política de equidad de género también. Le he dicho al Presidente que acá no se trata de tener simplemente un gabinete paritario, sino de lograr que la política pública esté orientada de verdad a que todas las mujeres en Colombia sientan que tienen garantía de sus derechos y protección adecuada contra la violencia.



El Presidente nos aceptó los argumentos, y por eso todos los ministros del gabinete están trabajando en objetivos concretos para la protección de la mujer y en su capacitación para que participe más del mercado laboral y sea mucho más emprendedora.



¿Y en cuanto a su labor en infraestructura?



Cuando llegamos al Gobierno, en materia de proyectos 4G había 32 tribunales de arbitramento. Hemos logrado destrabar 21 proyectos que ya están todos en etapa de construcción, y varios ya en el proceso de lograr sus cierres financieros. Hay proyectos muy importantes que vamos a terminar en estos cuatro años, como el túnel de La Línea y el puente Pumarejo. Son obras emblemáticas que estaban frenadas hace años. Y se firmó además un contrato importantísimo para Puerto Antioquia, en Urabá, zona de conflicto en la cual se van a generar empleos y desarrollo económico, y una presencia también más importante del Estado.



Y logramos retomar el tema del canal del Dique. Lo estoy liderando, porque puede generar un colapso ambiental monumental; y para que el acueducto de Cartagena no llegue a tener problemas severos, por las condiciones de la bahía.



Además de Cartagena, tiene otros chicharrones como Mocoa, Tumaco, Chocó, La Guajira y, recientemente, el de Norte de Santander…



Yo no tengo una función de ejecución, pero sí la coordinación que garantice la ejecución. A mí me toca estar encima para que todo el mundo trabaje más rápido. Hace 15 días, el Presidente me encargó la revisión de la situación en Norte de Santander, obviamente por el aumento de las migraciones.



Ya tenemos toda una matriz en la cual cada uno de los ministerios tiene tareas asignadas, para una intervención de alto impacto no solo sobre la migración, sino sobre los santandereanos. Y para incentivar que se establezcan empresas en Norte de Santander.



Usted también está encargada de la celebración del Bicentenario…



Sí. Les vamos a revivir por muchas vías a los colombianos todos estos acontecimientos de la historia de Colombia entre 1819 y 1821. Pero también con una perspectiva del presente, para convocar a esta sociedad a que entre todos construyamos la visión de cómo queremos proyectarnos hacia el tercer centenario.



¿Y la misión de sabios, que también está bajo su responsabilidad?



Hemos convocado a 46 sabios nacionales e internacionales, que nos están ayudando a trazar una hoja de ruta en ocho focos fundamentales: la cuarta revolución industrial, la biotecnología, las ciencias del espacio, las ciencias del océano, la agroindustria, las ciencias de la salud... Eso es mirar hacia el futuro.



Otro de los chicharrones es el del galeón San José. ¿En qué estamos con respecto a ese tema?



El 6 de marzo se hizo una declaración conjunta entre la ministra de Cultura y la vicepresidenta para informar sobre la suspensión del proceso de la selección del contratista de la APP (asociación público-privada) durante tres meses.



¿Es cierto que la primera suspensión llegó unos minutos tarde a la plataforma de contratación y que por ese motivo quedó invalidada?



No. Las suspensiones pretenden que este gobierno pueda revisar, no solamente el contrato de esta APP, sino tener una definición de la política pública del patrimonio sumergido. Se dice que los otros navíos y galeones hundidos pueden ser alrededor de 700 u 800.



¿Pero, definitivamente, el gobierno Duque no está dispuesto a seguir los lineamientos de la ley de patrimonio sumergido, para poder pagar los rescates con parte del tesoro?



No. No estamos de acuerdo en hacer ningún tipo de contrato que suponga entregar en especie una parte del tesoro. Es un patrimonio arqueológico y cultural que, como tal, debe mantenerse unido, es indivisible; es de propiedad de los colombianos. Sería un sacrilegio tenerlo circulando en los anticuarios del mundo. Eso es algo que no nos perdonaría ni la historia ni la cultura.



¿Pero hay plata para sacar eso?



Todavía no nos han pasado la propuesta de cuánto costaría esa extracción con esta misma empresa u otra. Las cifras de las que nos han hablado son bastante razonables. Pero se podría costear no solamente con recursos colombianos. Inclusive hemos pensado plantearle la ayuda a la Unesco. Pero lo más importante es ese criterio de indivisibilidad.



¿No vamos a quedarnos metidos en un lío jurídico con MAC, la compañía que supuestamente era la que iba a quedar adjudicada?



Por el contrario, nosotros estamos en un proceso de negociación con MAC que viene fluyendo de manera muy constructiva. Nos mandó un comunicado en el que acepta esa suspensión que decidimos el 6 de marzo y nos están haciendo una propuesta de cuánto nos cobrarían simplemente por extraer y por tener laboratorios, pero sin pedir absolutamente ninguna remuneración en especie, que es de lo que se trata.



Cambiando de tema, ¿le dolieron las palabras del presidente Trump contra la ineficiencia de este gobierno en cuanto a la exportación de coca?



Por supuesto. Se desconoce que somos dos países iguales, que debemos tratarnos con respeto mutuo y que tenemos responsabilidades exactamente iguales en la lucha contra el narcotráfico. La corresponsabilidad significa un esfuerzo adicional de Estados Unidos en luchar contra el consumo y el lavado de dineros.



Ante los acontecimientos de los últimos días, hay sectores de la oposición empeñados en decir que aquí hay desgobierno. ¿Su opinión?



Esos sectores de la oposición lo que están procurando es hacer perder el norte a este gobierno, pero no lo van a lograr. Eso muestra el poco calibre de la oposición. Con tal de hacer fracasar este gobierno, no les importa hacerle daño al país. Para el presidente Iván Duque, para mí que soy su vicepresidenta y para todo nuestro gobierno, lo más importante es sacar adelante misiones que son de una gran envergadura.

La ley de financiamiento es muy importante para obtener inversión; el Plan Nacional de Desarrollo va a servir enormemente porque está más orientado hacia las regiones, para cerrar la enorme brecha y promover mucho más el crecimiento económico que genere empleos.



¿Usted diría que este es un gobierno incomprendido porque tiene un estilo distinto?



Lo tiene. No es un gobierno que ande de pelea con nadie ni promoviendo divisiones entre los colombianos. Procura que todo lo que haga sea constructivo y eficaz. De tal manera que la forma de medir la gobernabilidad es por la eficacia en la gestión de gobierno y en las políticas públicas.



¿Cree que haber logrado negociar pacíficamente con los indígenas es una muestra de que el Gobierno sí sabe lo que hace?



Es una prueba de la gran valoración que tenemos sobre estas culturas indígenas. Fíjese que es el primer plan de desarrollo que trae un presupuesto y un capítulo específico para promover y proteger las etnias en Colombia, indígenas, afrodescendientes, raizales.



Por eso, el Presidente le dio prioridad a enviar a la comisión compuesta por la ministra del Interior, la directora de Planeación Nacional, el comisionado de Paz y varios viceministros. Con una actitud constructiva, todo se puede lograr. Lamentablemente, la intransigencia en las posiciones de quienes negociaban por los indígenas prolongó esto indebidamente.



¿De dónde sacó que la minga está infiltrada por Maduro?



De una información de ‘Semana’. Cuando un periodista del medio me preguntó si yo podía corroborar esa versión, le respondí que no tendría nada de raro.



¿Cree que a estas alturas se han disipado las dudas de que el presidente Duque gobierna al vaivén de los deseos del expresidente Uribe?



He tenido la satisfacción de verlo gobernando durante ocho meses, y tengo total claridad de que se ha movido por lo que son sus convicciones, por los temas que acordamos en campaña y por los que se discuten en el Consejo de Ministros. Es un gobierno que está mirando al futuro.

Hay gente empeñada en mirar al pasado, enfrascada en las antipatías por el expresidente Uribe y tratando de descalificar al presidente Duque por su

Hay gente empeñada en mirar al pasado, enfrascada en las antipatías por el expresidente Uribe y tratando de descalificar al presidente Duque por su cercanía, que la tiene, tanto de afecto como política.



Sus relaciones, por lo que oigo en esta entrevista, con el presidente Duque están al pelo…



Totalmente. Me siento muy satisfecha de ser su coequipera porque compartimos una capacidad inmensa de trabajo y voluntad de superar cualquier obstáculo. Si no, no estaría acompañándolo en esta tarea de gobierno, que es desgastadora y, muchas veces, ingrata. Pero aquí estamos unidos, porque las mezquindades, tanto de la oposición como de quienes han tenido responsabilidades de Estado, no nos apartarán de la decisión de servir.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO