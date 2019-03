Las peticiones incumplibles de los indígenas del Cauca

Uno de los principales puntos de la protesta indígena es el acceso a la tierra. Los nativos piden 49.100 hectáreas, pero el Gobierno dice que solo puede adquirir 1.500. Una compra por 2 billones de pesos “es imposible”, aseguró este jueves el presidente Iván Duque.

La cifra que reclaman los indígenas del Cauca para los próximos cuatro años supera los 3,6 billones de pesos. Sin embargo, el presupuesto del Gobierno es de 10 billones de pesos para atender a todos los indígenas del país durante los próximos cuatro años.



Otro aspecto se centra en el Plan de Desarrollo. Los indígenas cuestionaban que el capítulo especial para estas comunidades fuera un anexo del Plan, pero el Gobierno, a raíz de esta petición, lo incluyó en el cuerpo del documento: “El hecho de incorporar un capítulo para los pueblos indígenas, por primera vez en un Plan de Desarrollo, de tener una asignación de cerca de 10 billones de pesos, de estar dispuestos a llevar una ruta de trabajo clara, donde monitorearemos indicador por indicador para producir los resultados, muestra el compromiso que tenemos”, aseveró Duque.

Los indígenas también tienen peticiones que el Gobierno ha contemplado discutir con ellos. Por ejemplo, solicitan restablecer la mesa de diálogos con el Eln, desmontar el Esmad, que se acabe el servicio militar obligatorio, el desmonte del paramilitarismo y que se cumplan los acuerdos firmados con la guerrilla de las Farc.



El propio presidente Iván Duque se refirió este jueves a las peticiones de los indígenas que el Gobierno considera imposibles de cumplir. “Mi llamado aquí es a la cordura”. “Yo creo que hoy los colombianos debemos tener mucha claridad de que se han hecho todos los esfuerzos y que queremos es obrar por la vía de la responsabilidad y no volver más a esos arreglos impagables, inviables, inmaterializables, que generan frustración”, dijo Duque.



Y agregó: “Muchas veces se han suscrito acuerdos que no terminan reflejados ni en el presupuesto ni en los marcos fiscales de los planes nacionales de desarrollo; muchas veces se han hecho acuerdos incumplibles que no tienen una dimensión fiscal, que no se sabe el costo de sus compromisos y claramente eso puede generar frustraciones”, afirmó el mandatario.



