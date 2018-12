En Pore, Casanare, comenzó la celebración del bicentenario

Pore, un pequeño poblado del norte de Casanare, fue la localidad elegida por el Gobierno Nacional para la realización de los actos oficiales que dieron apertura a la celebración y conmemoración del bicentenario de Colombia.

Hasta allí llegaron este martes el presidente Iván Duque y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para dar inicio a la conmemoración de los 200 años de la independencia.



Y por qué en Pore. Porque allí, hace 200 años, se convocó el congreso provincial y como resultado se expidió la proclama de Pore, una declaración de libertad.



El presidente Iván Duque recordó que en esa población “surgió la voz de un gran héroe, Juan Nepomuceno Moreno”, quien ha permanecido olvidado por la historia. Recordó que él fue “presidente interino después de que se firmara en Pore la declaración de la libertad que nos dio a nosotros esa raíces de la era republicana”.



El jefe de Estado dijo que “el bicentenario tiene que ser la oportunidad para que nos unamos” y superemos “las diferencias mezquinas, muchas veces, y nos preocupemos por aquellas cosas que son trascendentales”. Por su parte la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que la conmemoración no se limitará solo al 2019 sino que se extenderá hasta celebrar los 200 de la Constitución de Cúcuta, es decir hasta el 2023.

Lo que está previsto

Si bien este martes en Pore no se oficializó la programación que incluye la celebración del bicentenario, sí existen unas pinceladas de lo que estará presente en esta.



Lo definido es que no serán solamente eventos culturales, sino que se tendrán en cuenta también los asuntos sociales y en algunos casos la atención en infraestructura para algunas localidades.



Dentro de la conmemoración se hará mucho énfasis en hablar de la generación del tercer centenario, es decir, cómo se ve la sociedad colombiana para la celebración de los 300 años y cómo queremos llegar a ser los colombianos.



Obviamente, la región tendrá un papel principal y en ese sentido está establecido que 87 municipios serán protagonistas de esta historia.



Igualmente, el Gobierno Nacional ya definió que la conmemoración hará hincapié en las mujeres libertarias. Esto significa que se destacará el papel que ellas cumplieron en la campaña de 1819.



La celebración no se reducirá solo al recorrido que realizaron los hombres al mando de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que duró 77 días, sino a toda la gesta de la independencia.



Además de esto, las actividades de la conmemoración no se centrarán únicamente en los municipios que tuvieron relación directa con la ruta libertadora, sino que en total serán 87. En los actos de celebración estará comprometido todo el Gobierno.

El regalo de Botero para la celebración

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contó este martes que tuvo “la osadía” de pedirle al maestro Fernando Botero “que nos reglara una imagen (...) que pudiéramos utilizar durante el bicentenario”.



Según dijo, el artista se tomó el tiempo para preguntarles a varias personas en Europa en qué pensaban cuando él mencionaba a Colombia. “Y mucha gente le contestó: ‘Cuando pienso en Colombia pienso en una mano tendida, pienso en las manos de la solidaridad de los colombianos’”, contó.



Reveló que el maestro Fernando Botero, “con gran generosidad” nos ha regalado un dibujo que son unas manos tendidas.

POLÍTICA