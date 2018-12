El principal conspirador contra el Fiscal es él mismo, dice Robledo

El senador por el Polo Jorge Enrique Robledo afirmó este miércoles que la conspiración de la que habló el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, es “su propia vida”.

Horas después del debate de control político en la plenaria del Senado, al que acudió Martínez en calidad de invitado y desmintió todos los señalamientos en su contra por su supuesta relación con los sobornos de Odebrecht en Colombia, el senador de izquierda se refirió a la teoría del Fiscal sobre una conspiración en su contra.



En medio del debate del martes en la noche, el jefe del ente investigador afirmó que aquí “están persiguiendo al Fiscal ideológicamente, desde un sector de la frontera del pensamiento colombiano”.

Agregó que no se dejará “constreñir” y que al “episodio de conspiración” en su contra se suma el aprovechamiento político de sus contradictores. “Me hacen gavilla”, dijo Martínez.



Robledo negó la existencia de una conspiración en contra del jefe del ente acusador y dijo que el Fiscal es un “experto en crear relatos falaces”.



Según el congresista de izquierda, la conspiración en contra de Martínez “es su propia vida”.



“A él (al Fiscal) no lo está matando que alguien diga algo, sino que no ha debido ser Fiscal. Ya se sabe que llegó a la Fiscalía sabiendo del escándalo de Odebrceht y llegó a proteger a los socios de esa firma en Colombia. Lo está matando que sabiendo lo que denunció Jorge Enrique Pizano, lo ocultó”, afirmó Robledo.



El congresista del izquierda, principal promotor del debate del martes en la noche, aseguró que lleva “casi dos años discutiendo” con Martínez y que “a cada nueva prueba, él le inventa un cuento”.

“Él (Martínez) frente a cada acusación se inventa una falacia, una verdad a medias o una mentira completa o una cosa irresponsable. Esa es su manera de defenderse”, dijo Robledo.



El senador Gustavo Petro, otro de los grandes contradictores del Fiscal en el debate del martes en la noche, afirmó que la teoría de la conspiración es un “cuentazo”, porque “en realidad el comprometido es él”.



Para Petro, “todo este asunto no tiene en el trasfondo de una actividad conspiradora” de diferentes personas relacionadas con el proceso, sino que es “un hecho de corrupción inmenso”.



