¿Es un pecado gobernar sin agenda legislativa?

Faltando menos de mes y medio para que concluya el primer año del actual Congreso, el Gobierno prácticamente se quedó sin agenda de proyectos trascendentales en el Capitolio, un fenómeno que, aunque hace tiempo no se veía, sería una evidencia más del nuevo estilo de administración que está imponiendo el presidente Iván Duque.

Superados temas como las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales finalmente quedaron en manos de la Corte Constitucional, y el Plan de Desarrollo, el paquete de proyectos del Ejecutivo en el Congreso quedó bastante mermado, por el momento.



La reforma política, otro asunto clave para la Casa de Nariño, se quedó sin el apoyo oficial esta semana y, al parecer, es cuestión de días para que las mayorías partidistas le den la estocada final y sea archivada.

Igual caso sucede con la reforma de la justicia, la cual presentó el partido Cambio Radical y que recibió el apoyo de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, de manera parcial. El escaso tiempo para ser aprobada y el poco ambiente que tiene entre la mayoría de los partidos políticos la tienen a punto de naufragar.



Ante este panorama, restan algunos proyectos anticorrupción que tampoco tienen muy convencidos a varios partidos: el proyecto de ley sobre las TIC, que anda perdido entre el cúmulo de iniciativas que están en fila en las plenarias de Senado y Cámara, y la reforma del régimen de regalías, una enmienda constitucional que solo ha superado un debate de los cuatro que necesita en este semestre.

Agendas nutridas

El fenómeno se diferencia de lo ocurrido en administraciones anteriores, cuando los proyectos de ley y de reforma constitucional que impulsaban los gobiernos eran protagonistas de primera línea en el Congreso.



En el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos es recordado el enorme paquete legislativo que logró aprobar Germán Vargas Lleras cuando ocupó el Ministerio del Interior, o el maratónico año del fast track o vía rápida, cuando se aprobaron varias de las normas que implementaron parte del acuerdo de paz.



Una de las explicaciones al fenómeno puede hallarse en que el Gobierno entendió que no tiene las mayorías para lograr la aprobación de sus proyectos en el Capitolio, como lo admitió esta semana la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



En una entrevista con W Radio, Gutiérrez afirmó que el Ejecutivo “tiene unos partidos de gobierno, el Centro Democrático, el Conservador, parte de ‘la U’, pero finalmente no hay la mayoría absoluta para sacar adelante reformas y siempre hay que estar concertando los proyectos con Cambio Radical y el Partido Liberal”.



Estos dos últimos partidos se declararon en independencia del gobierno de Duque y han cuestionado varias de sus iniciativas en el Legislativo. Tal es el caso de los reparos a la JEP, para los cuales hicieron llave con los movimientos opositores de izquierda para bloquearlos y forzar su estudio por parte de la Corte Constitucional.



Para nadie es un secreto que la ley de financiamiento o reforma tributaria, tramitada el año pasado, salió de manos de los congresistas con más modificaciones de las que el Gobierno hubiera querido, comenzando con el IVA a la canasta familiar, que fue rechazado hasta por el partido del Presidente: el Centro Democrático.



Pero a esto se suma otra realidad que parece ser más de fondo y es que, por lo visto esta semana, el presidente Duque parece empeñado en otro estilo de gobernar en el cual el tema político no es la prioridad, como sí sucedía con gobiernos pasados.

No deja de llamar la atención que en el mismo momento en que la reforma política se quedaba sin oxígeno en el Capitolio, el mandatario estuviera reunido con los directivos de Microsoft, Apple y Amazon buscando inversión en tecnología para Colombia.



Tampoco es casualidad el hecho de que Duque, de manera reiterada, se haya resistido a darles participación a los partidos políticos en su gobierno y esté tapando cualquier posibilidad de que lo acusen de estarles dando ‘mermelada’ a las colectividades de manera institucional.



Para el analista político y docente de la Universidad Externado Jairo Libreros, esta “renuncia a tener una agenda legislativa de política pública que atienda las principales transformaciones que un sector político del país espera” es una demostración de que “la administración de los asuntos públicos no pasa por completo por el Congreso”.

Para el experto, este “nuevo estilo” pasa por “reconocer que sin ‘mermelada’, el Congreso no trabaja de una manera eficaz y eficiente” y por eso Duque se concentra en otros frentes de la administración pública.



“Quizá el interés que tiene el presidente Duque gira en torno a hacer una gestión ejecutiva en la que el segundo plano le corresponde al Congreso, y ese tema lo deja en manos exclusivamente de la bancada del senador Álvaro Uribe”, dijo Libreros.



En efecto, Uribe, quien se mueve como pez en el agua en este campo, ha venido hablando de manera insistente de un “acuerdo” entre los partidos, lo cual está siendo estudiado seriamente por varios sectores políticos.



Así las cosas, es posible que el país político tenga que habituarse a un modo de gobierno distinto, en el que el Presidente tiene prioridades como el futuro tecnológico para las nuevas generaciones y los tejemanejes políticos los está dejando en manos de los partidos.



POLÍTICA