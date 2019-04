Las tres horas de tensión entre Duque e indígenas en el Cauca

Reuters

"Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro; lamento que no se haya valorado la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder empezar ese diálogo", afirmó el presidente Iván Duque, tras decidir que no esperaría más a la delegación indígena.