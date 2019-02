Imagen positiva de Duque sube a 42,7 por ciento: encuesta Invamer

La imagen positiva que tienen los colombianos del presidente Iván Duque subió 15 puntos entre noviembre y febrero de este año, según la más reciente encuesta Invamer, realizada para BLU Radio, Noticias Caracol y la revista Semana.

De acuerdo con la medición, la opinión favorable del jefe de Estado pasó de 27,2 por ciento en noviembre a 42,7 por ciento en febrero de este año. De todas maneras, el 50, 4 por ciento de los consultados no tienen una buena imagen del mandatario.



La medición fue hecha en 1.008 hogares, entre el 7 y el 11 de febrero, y podría estar reflejando dos decisiones claves que tomó el presidente Duque a comienzos de este año: tener una actitud firme hacia el Eln, que lo llevó a pedir en extradición a los líderes del grupo guerrillero que hacían parte de la delegación de paz de esa organización tras el atentado en la Escuela General Santander, y el liderazgo que asumió Colombia frente a la búsqueda de una transición democrática en Venezuela.

De hecho, la aprobación a la forma como el jefe de Estado está afrontando la situación con Venezuela subió 20 puntos, al pasar de 39,3 por ciento en noviembre a 59,2 por ciento en esta medición. De todos modos el 34 por ciento no aprueba lo hecho por el mandatario en este campo y el 6,8 por ciento no sabe o no responde.



Frente a la pregunta sobre si está de acuerdo o no con que Gobierno colombiano coordine ayuda humanitaria en la frontera con Venezuela, el 82 por ciento respondió que sí lo está.



En cuento a las preocupaciones de los colombianos, en el periodo transcurrido entre las dos encuestas , la corrupción sigue siendo el mayor problema para los colombianos. El 85, 7 por ciento de los consultados considera que la situación en este campo está empeorando.



Y la preocupación por la inseguridad también se mantiene alta. En esta medición se situó en 82,6 por ciento la percepción de que la situación en este campo está empeorando.



POLÍTICA

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA : INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ : Noticias Caracol, Blu Radio y Revista Semana.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol, Blu Radio y Revista Semana.

OBJETIVO GENERAL: Conocer la opinión que tiene la gente en general de cómo van las cosas en Colombia y de la aprobación a la gestión del Presidente Iván Duque.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento y si cada uno está mejorando o empeorando. Medir el concepto que tiene la gente frente a problemáticas colombianas actuales como: la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico, el desempleo, lacalidad y el cubrimiento de la salud, la pobreza, la implementación del proceso de paz con la FARC, la situación con el ELN, la crisis en Venezuela, entre otros. Medir la favorabilidad de personajes de la vida pública e instituciones en Colombia. Conocer el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.

UNIVERSO: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en Colombia, exceptuando los departamentos antiguamente llamados “territorios nacionales” y las islas de San Andrés y Providencia.

MARCOMUESTRAL: En la primera fase del muestreo, Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblacionesseleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años residentes encada hogar.

TAMAÑOYDISTRIBUCIÓNDELAMUESTRA: Se realizaron 1.008 encuestas distribuidas en los siguientes municipios: Armenia, Barbosa, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartagena, Caucasia, Chachagüí, Corinto, Cúcuta, El Colegio, Floridablanca, Galapa, Ibagué, Itagüí, Liborina, Manizales, Medellín, Medio Baudó, Nechí, Neiva, Ocaña, Pereira, Popayán, Riofrío, Rivera, Sabanas de San Angel, Saboyá, San Andrés de Tumaco, San Antonio, San Carlos, San Gil,Santa Marta, Santa Rosa del Sur, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tierralta, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villanueva, Vistahermosa y Zipaquirá. Para ajustar la distribución de lamuestra a la distribución real del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo al de la propuesta.

SISTEMA DE MUESTREO: Aleatorio por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 63 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática demanzanas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residentes en el hogar.

MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de 1.008 encuestas +/- 3,09%; para el totalde la muestra de Bogotá +/- 7,39%, Norte Caribe +/- 6,80%, Centro Oriental +/- 6,33%, Antioquia/ Eje Cafetero +/- 7,07% y Sur Occidental +/- 7,07%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DEDATOS: Personal por medio de dispositivos móviles(Sistema CAPI) en el hogar de los encuestados.

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: Del 07 al 11 de febrero de 2019.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: En el estudio participaron 67 encuestadores.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: Se revisaron el 100% de las encuestas realizadas y se supervisaron el 10% de las mismas.

TASA DE RESPUESTA: La tasa de respuesta fue del 39,6%. Se calculó con el número de encuestas efectivas sobre el número de casos contactadosde la muestra.

TEMASA LOS QUE SEREFIERE: Remitirse al cuestionario.

PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ: Remitirse al cuestionario.

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: Remitirse al cuestionario.