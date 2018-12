Si el Presidente Duque se endereza, corre el riesgo de torcerse

Debemos agradecer a Dios que hay algunas personas honestas que quieren ser presidentes de la República o presidentes de los clubes sociales. En ambos cargos, el oficio consiste en recoger platos rotos, soportar regaños y recibir ideas sobre cómo gastar el dinero ajeno. Para todo ello, el “poderoso” funcionario recibe un mensaje claro y directo: “¡Enderece!” El presidente Iván Duque no es una excepción. Y el peligro consiste en que se asuste con las encuestas, con los regaños y con la falta de plata. Y en que abandone la vocación audaz e innovadora con la que comenzó su gobierno, rompiendo, en buena hora, varias de las malas costumbres políticas con las que los otros presidentes conseguían gobernabilidad.

Es verdad que en este, como en todos los gobiernos, ya hay cosas para criticar, y con buenas razones. Es verdad que algunos de los funcionarios todavía no parecen entender dónde están parados; pero es necesario recordar que, a diferencia de lo que ocurrió con los funcionarios de Uribe y Santos, los de Duque no vienen de un gobierno reelegido, y no se aprende a gobernar en tres meses. Lo que es verdad también es que el Presidente ha mostrado voluntad de cambiar algunas de las más dañinas costumbres políticas que el país padece. Y que no es bueno pedirle que se arrepienta de ello.



Ante todo, en un país polarizado, Duque ha mostrado un ánimo conciliatorio, sin “espejo retrovisor”. Ha mostrado independencia frente a la clase política. Y ha mostrado voluntad de cumplir sus promesas electorales. Nombró, como había prometido, un gabinete de gente joven, que sin duda tendrá que aprender todavía varias cosas, pero que había sido probada en diversos cargos de responsabilidad. (Nunca se acaba de aprender en la vida). Hizo lo mismo al integrar los altos cargos de la administración. Cumplió también la promesa de dar iguales oportunidades a mujeres meritorias. Como era de esperar, designó personas de su partido político y de los partidos anexos; y, al parecer, lo hizo con independencia de los jefes respectivos. Tuvo el acierto de confirmar en altos cargos a personas que, a su juicio, habían servido bien en el gobierno anterior. Porque, como advirtió alguna vez Laureano Gómez, un partido triunfante no debe dar “el espectáculo de la codicia satisfecha”.

Después, con razonable prontitud, Duque llevó al Congreso varios proyectos de reforma constitucional y de ley. Tomó la iniciativa, como se espera de un buen gobernante. Puede discutirse, como siempre, si los proyectos eran buenos, regulares o malos. El problema con esas discusiones es que en ellas prevalecen los aspectos subjetivos.



Y en que, como es natural, cada grupo de interés habla de los proyectos según como le va en ellos, y no a todos les puede ir bien. Pero, finalmente, si hay un Congreso es para que sirva de árbitro y para buscar los consensos posibles entre intereses distintos.



El proyecto de ley de financiamiento de Carrasquilla era casi tan bueno como puede ser un buen proyecto sobre impuestos. Era suficiente para tapar los huecos más grandes y para dejar unos pesos para los proyectos de Duque. Era equilibrado: daba a todos y exigía de todos. Pero ocurrió algo inesperado. El partido de Duque, que venía de hacer una brillante y exitosa oposición, y que había dado muestras de singular disciplina y buen comportamiento en el Congreso... siguió en la oposición. Dicen que teme las elecciones regionales. Dicen que quería aunque fuera un poco de mermelada. En todo caso adoptó una fácil actitud populista que, ni cortos ni perezosos, los otros partidos hambrientos imitaron. Como resultado, hemos quedado con un Presidente maltrecho y un proyecto de ley de financiamiento en donde lo único claro, hasta hoy, es que no genera recursos suficientes.



La falta de solidaridad del Centro Democrático con el Presidente que elegimos, por recomendación suya, es un grave incumplimiento con el país. Los electores teníamos derecho a esperar que el Centro Democrático estuviera dispuesto, al menos, a darle a su Presidente el “beneficio de la duda” en la votación de los proyectos. Es ese “beneficio de la duda” en favor de las personas a las que se ha dado una tarea lo que hace posible que los grupos humanos tengan líderes eficaces. Por el contrario, es la falta de solidaridad la que explica la temprana, e injusta, decepción del país con su Presidente. Y es ella misma la que explica el descenso de los líderes del Centro Democrático en las encuestas.

Por supuesto, en vez de rendirse ante los directorios políticos, el Presidente puede confirmar su voluntad de independencia, y responder al Congreso tomando las decisiones duras que el Congreso ha hecho indispensables. En primer término, debe desoír las voces que recomiendan patrocinar un relajamiento de la regla fiscal. Esa recomendación implicaría financiar con más endeudamiento, ahora o el año siguiente, el gasto que no se pudo financiar con impuestos. E implicaría seguir en la pésima costumbre de las reformas tributarias anuales. Todo esto sería, además, validar la respuesta irresponsable del Congreso ante el proyecto de ley de financiamiento. Lo que debe hacerse es explicar a los electores, y a los bochincheros de las calles, que el Congreso ha obligado a reducir el gasto nacional previsto, el indispensable y el superfluo.



Y, finalmente, en vez de rendirse o de “enderezarse”, el Presidente puede recuperar la iniciativa sobre muchos asuntos sustanciales al presentar al Congreso, en febrero, su Plan de Desarrollo.



Ese plan puede ser lo que defina la suerte del gobierno Duque. A diferencia de lo que ocurre con las leyes comunes, el Gobierno podrá expedir por sí mismo el plan de inversiones si el Congreso no lo aprueba dentro de los tres meses siguientes a su presentación. Es decir, en materia de planeación se invierte en favor del Gobierno el equilibrio de las fuerzas en el Congreso. Y en el plan podrían, quizás, aprovecharse para buenas inversiones algunos de los recursos de la ley de regalías, según prevé el parágrafo segundo del artículo 360 constitucional. Al final, si el Presidente maneja bien los recursos institucionales de que dispone, su partido y el Congreso vendrán a él, y entenderán que ni a ellos ni a nadie le conviene un presidente aislado o derrotado. Cuatro años pueden ser suficientes para demostrar que la opinión puede ser más eficaz que la mermelada o el clientelismo.



HUGO PALACIOS MEJÍA*

Para EL TIEMPO

* Abogado en Estudios Palacios Lleras S.A.S. Exministro de Hacienda y Crédito Público; exgerente del Banco de la República; ‘profesor distinguido’ de la Universidad Javeriana. La responsabilidad es del autor.