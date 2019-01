Grupo de Lima en alerta por situación de Guaidó

Los cancilleres de 13 de los 14 países del Grupo de Lima comenzaron esta tarde a lanzar llamados de solidaridad para proteger al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.Los llamados de solidaridad irrumpieron ante las amenazas del régimen de Nicolás Maduro contra el líder de la oposición venezolana.

El Tribunal Supremo de Venezuela, que sigue instrucciones de Maduro, prohibió a Guaidó salir del país, ordenó enajenar cualquier bien y congeló sus cuentas bancarias.



El tribunal venezolano inició una “investigación” contra Guaidó por “usurpar” las funciones de Maduro.



El diputado se juramentó el pasado 24 de enero como “presidente interino” de Venezuela, con el propósito de convocar a elecciones libres.Tras su decisión de asumir ese compromiso, varios países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, reconocieron su legitimidad institucional como 'presidente interino' de Venezuela.

El pasado viernes los principales países europeos (Alemania, Francia, España y Reino Unido) le dieron a Maduro un plazo de 8 días para que convoque elecciones libres, y de no hacerlo, reconocerán a Guaidó como presidente interino.



Hasta hoy 19 países han reconocido a Guaidó como presidente.



Las naciones que se niegan a reconocer a Maduro han comenzado a tomar decisiones como congelar fondos y prohibir el ingreso de funcionarios del gobierno actual a sus territorios.



Este miércoles Colombia, por ejemplo, prohibió el ingreso de al menos 200 funcionarios del régimen de Maduro.



Estas decisiones han incomodado a Maduro y se teme que la reacción sea irse contra Guaidó. Inclusive, privándolo de la libertad como hizo en el pasado con otros líderes opositores.



Ante este riesgo, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, comenzó esta tarde a enviar mensajes de apoyo a Guaidó a través de su cuenta de Twitter

“Gobierno de Colombia invita a apoyar al Presidente Juan Guaidó, su itinerario cesación usurpación, transición y convocatoria de elecciones y a oponerse a diálogos falsos que son utilizados para frenar procesos, ganar tiempo y prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano”, trinó el canciller colombiano.



Colombia no cree que Maduro quiera realmente hablar con la oposición para buscar una salida política a la crisis, sino que utiliza este recurso para dilatar su salida del poder.



En otro trino el canciller colombiano rechazó de manera expresa la causa penal iniciada por el tribunal de justicia contra Guaidó.



“El Gobierno de Colombia rechaza las medidas dictadas por el TSJ de Venezuela contra el Presidente Encargado Juan Guaidó y pide que se garantice su seguridad, libertad e integridad y las de todos los miembros de la Asamblea Nacional”, escribió el canciller Trujillo en su seguidilla de trinos.



En nombre del gobierno colombiano el canciller Trujillo pidió respetar la libertad del presidente encargado y de los miembros del cuerpo legislativo que Maduro persigue.



“La inmunidad y el fuero del Presidente Encargado, Juan Guaidó, así como de todos los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela deben ser plenamente respetados y garantizados”, escribió el jefe de la diplomacia colombiana.

Gobierno Colombia invita a apoyar al Presidente Juan Guaidó, su itinerario cesación usurpación, transición y convocatoria de elecciones y a oponerse a diálogos falsos que son utilizados para frenar procesos, ganar tiempo y prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 30 de enero de 2019

Y en su última comunicación pidió respetar las medidas cautelares de protección dispensadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que Maduro no acata.



“El Gobierno de Colombia respalda la decisión de la CIDH de otorgar medidas cautelares a Juan Guaidó y su familia, y pide que todos sus derechos y libertades sean respetados y garantizados efectivamente”, concluyó el canciller colombiano.



Advertencias similares han comenzado a enviar cancilleres de todos los países del Grupo de Lima, que temen que Guaidó pueda ser, inclusive, privado de la libertad por el régimen de Maduro.



Washington ha advertido de manera perentoria a Maduro que no permitirá que Guaidó sea afectado en sus libertades fundamentales.



Una privación de la libertad de Guaidó podría provocar una reacción internacional de mayor aislamiento del régimen de Maduro.



Guaidó no solo ha convocado el mayor rechazo de la comunidad internacional contra Maduro sino que ha provocado un aumentado la inconformidad popular contra el régimen, lo que lo convierte en la mayor amenaza contra el líder del chavismo hasta ahora.



