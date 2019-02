Colombia presenta defensa ante litigio territorial con Nicaragua

El Gobierno Nacional presentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, una dúplica que tiene como objetivo defender la soberanía colombiana en el litigio que se tiene con Nicaragua por la delimitación de la plataforma marítima.

La acción, llamada dúplica en el lenguaje diplomático, sigue la política adoptada por el Gobierno para continuar "defendiendo con firmeza los derechos de Colombia en el mar Caribe y la integridad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ante la Corte Internacional de Justicia", según un comunicado de la Cancillería.



En este caso, la CIJ examina la reclamación de Nicaragua para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que dicho país alega tener más allá de sus 200 millas naúticas, y la plataforma continental de Colombia, demanda presentada en 2013.

Esa demanda no tiene ningún fundamento (...) y la Corte debe rechazar su pretensión FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el canciller, Carlos Holmes Trujillo, esa demanda "no tiene ningún fundamento y como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales, como lo busca Nicaragua, y la Corte debe rechazar su pretensión".



El Ministro de Exteriores explicó, además, que el contenido de la respuesta entregada por colombiana al tribunal internacional "es de carácter confidencial".



El caso se remonta a noviembre del 2012 cuando la CIJ, en un fallo, redefinió la frontera marítima entre ambos países, con la que Nicaragua ganó territorio en el Caribe.



En esa decisión confirmó la soberanía colombiana sobre siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua derechos económicos en una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.



El fallo fue considerado "inaplicable" por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros, sino por el Congreso.

Luego de la decisión de la CIJ, el país centroamericano presentó, el 16 de septiembre de 2013, dos nuevas demandas, una de las cuales es la pretensión de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, y la otra, del 26 de noviembre del mismo año, argumentando que se ha incumplido el fallo que redefinió los límites marítimos entre ambos países.



En agosto del 2014, el Estado colombiano presentó excepciones preliminares en el proceso indicando que la Corte no tenía competencia y que la demanda no era admisible.



Sin embargo, el 17 de marzo de 2016 la CIJ rechazó esas objeciones y se declaró competente para juzgar las dos demandas de Nicaragua. Desde ese momento ambos países han tenido posibilidad de entregar sus argumentos.



El documento más reciente es el entregado por Colombia este lunes, que constituye la parte final de sus alegatos, antes de empezar a la fase oral del proceso.



POLÍTICA