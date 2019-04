Tras horas de tensión fracasó cumbre entre Duque e indígenas

Más de tres horas esperó el presidente Iván Duque en un centro lúdico de Caldono (Cauca), a que los indígenas enviaran una comisión de 200 delegados, para iniciar la discusión que permitiera llevar a buen término las diferencias entre las partes.



Sin embargo, no fue posible, y el mandatario decidió regresar a Bogotá.

Sobre la 1:30 de la tarde, vía Twitter, el Presidente aseguró que pese al acuerdo del fin de semana, que permitió levantar 27 días de minga, no fue posible que los indígenas accedieran a los "protocolos de seguridad": "Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro; lamento que no se haya valorado la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder empezar ese diálogo".



Agregó que el Gobierno cumplirá lo pactado con los indígenas en los términos incluidos en el Plan de Desarrollo, y reiteró su rechazo a las vías de hecho. De hecho aseguró que el acuerdo logrado "tiene total viabilidad".



"Este Gobierno rechaza de manera clara cualquier acto de violencia que busque pasar por encima de los derechos de los demás colombianos (...) Aquí no podemos seguir manejando el diálogo entre el Gobierno y las comunidades con ultimatums", dijo.

A pocos metros de la escuela donde estaba el Presidente, en la plaza principal de Caldono, 4.000 indígenas esperaban ver al jefe de Estado.

La tensión en el lugar fue muy alta, porque el Presidente quería hablar con los indígenas, pero su equipo de seguridad ya había advertido que no sería posible estar en un lugar abierto por la posibilidad de un ataque, como lo advirtió el Fiscal General.

En la noche de este lunes, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que habría un plan para atentar contra Duque en ese lugar, con francotiradores.

Indígenas reclamaban la presencia del presidente Iván Duque en la plaza de Caldono, Cauca. Foto: Santiago Saldarriaga

A pesar de las advertencias de la Fiscalía y de los organismos de seguridad, el Presidente llegó esta mañana al municipio, para cumplir su compromiso con los indígenas.



Viajó acompañado por el procurador general, Fernando Carrillo, varios de sus ministros y gobernadores de la región, así como por delegados de la ONU y la OEA.

En el lugar donde se encontraba el Presidente había 200 sillas dispuestas para la cita con los indígenas, pero finalmente no accedieron a una opción diferente a la de la cita en plena plaza pública.

