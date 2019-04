Fiscal llamó ‘articulejo’ la norma que beneficiaría a narcos en la JEP

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reiteró este jueves su preocupación por la aparición de un “articulejo” en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que terminaría beneficiando a los narcotraficantes.

Martínez se refirió al tema en la audiencia pública que se lleva a cabo en el recinto del Senado y que realiza la comisión de esa corporación que estudia los reparos que envió el presidente Iván Duque a la justicia para la paz.



Según el Fiscal, apareció un “articulejo, que no sé de dónde salió” en el que se “dice que no se concederá la extradición a otras personas que estén ofreciendo verdad” sobre el conflicto y que no hayan tenido una participación directa en él, es decir, en palabras de Martínez, “cualquier ciudadano de Bogotá”.



Afirmó que el que “está solicitado en extradición” es el narcotraficante, un tercero, “que no fue parte del conflicto” y “al que dieron ese artículo para acabar con la extradición por la puerta de atrás”.



“Eso es insólito”, afirmó Martínez, quien anunció que está “buscando de dónde salió ese articulejo y voy a conocer quién fue el autor”.

La preocupación de Martínez también está dentro de los argumentos del Gobierno para objetar ese proyecto de ley.



La explicación oficial para manifestar reparos a ese artículos es “porque se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la justicia de otros Estados”.



POLÍTICA