Las estrategias del Gobierno para evitar más asesinatos de líderes

Con el objetivo de garantizar la protección de los líderes sociales, el Gobierno Nacional tiene dos estrategias: un plan que contempla la articulación estatal y la presencia en los territorios, y ponerle precio a la cabeza de los “matalíderes”, como dijo el presidente Iván Duque.

El Gobierno presentó en noviembre del año pasado el Plan de Acción Oportuna (PAO) para Defensores de Derechos Humanos, una estrategia que, a través de la articulación de todas las instituciones del Estado, busca garantizar la vida y los derechos de los líderes sociales, defensores de derechos humanos.



“Un solo hecho criminal en contra de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos y de los periodistas nos duele”, aseguró el Presidente cuando presentó el programa.

Uno de los pilares del PAO, que encabeza el Ministerio del Interior, es reforzar la presencia de las autoridades en los territorios donde existen más amenazas de líderes. De hecho, la jefe de esa cartera, Nancy Patricia Gutiérrez, ha realizado más de 10 visitas a las zonas en donde la problemática es mayor para hablar con los líderes y realizar compromisos con las demás instituciones, como la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría, la Fiscalía, la Fuerza Pública, entre otras.



Han hecho presencia en municipios como Ricaurte (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá), Buenaventura (Valle) y Caucasia (Antioquia).



“Vamos a estar visitando las distintas regiones, con el liderazgo de la señora ministra del Interior, y también dando un enfoque diferencial. El papel de las lideresas y la protección de las lideresas es una de las prioridades que se van a tener en el Gobierno”, dijo desde San Vicente del Caguán el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, durante una de las visitas.



A esta estrategia de hacer presencia en los territorios se suma el anuncio que hizo el presidente Duque hace apenas una semana, cuando ofreció hasta 4.000 millones de pesos por quienes asesinen líderes sociales.



La lista la encabezan los jefes de la guerrilla del Eln, alias Otoniel, máxima cabeza del llamado ‘clan Úsuga’, y alias Gentil Duarte, jefe de una de las disidencias de las Farc.

Además de ponerle precio a la cabeza de los “matalíderes”, en los medios de comunicación circula el cartel con las caras de estas personas y el precio de la recompensa para quienes den información que permita capturarlos, pues el Presidente ha dicho que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para detenerlos.



“La lucha contra el crimen organizado requiere hacer visibles a los criminales, que los criminales no tengan guarida, que toda la sociedad los identifique, los delate y permita también el actuar de la Fuerza Pública”, dijo Duque.

Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, responde

¿Es cierto que el Gobierno no está respondiendo a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo?



Durante el Gobierno del Presidente Duque han sido tramitadas 31 alertas, de las cuales se realizaron 30 sesiones en territorio, con los miembros del Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas CIPRAT. Participaron más de 1.000 personas entre autoridades y comunidad.



Se actuó en el marco de la Constitución y la Ley y se hace seguimiento a las recomendaciones para mitigar los riesgos. A todas las reuniones del CIPRAT ha asistido la Defensoría del Pueblo.



La alerta se emite precisamente sobre poblaciones donde a juicio de las fuentes de la Defensoría del Pueblo, existe presencia de actores armados que perturban a la población, y se identifican economías ilegales, narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, que originan acciones delictivas.



Las alertas en su mayoría no contienen identificación subjetiva de población en riesgo, y cuando se identifican, la UNP y la Policía actúan de inmediato para proteger a esas personas que se encuentran en riesgo.



Cuando se activan los protocolos de reacción que promueve la alerta, estamos seguros de que salvamos vidas.



¿Cómo ha sido el impacto del PAO? ¿Ha servido que estén viajando a los territorios donde existen más amenazas?



El Dialogo social en los territorios más afectados por los actores generadores de violencia y desestabilización es fundamental para el pacto por la equidad y la legalidad que propone el Plan de Desarrollo del Presidente Duque Márquez. Escuchar a las comunidades enriquece la orientación de las políticas públicas, permiten priorizar acciones.



Las visitas sirven en cuanto evidencian el compromiso del gobierno nacional en la defensa de los derechos humanos y comprometen a las entidades. Se implementan acciones de lucha contra los actores ilegales. Se da impulso a investigaciones y se hace seguimiento a los compromisos, buscando mejorar las condiciones de seguridad en la zona y la protección de los líderes.



Así se cumplen dos premisas del PAO, articular la oferta institucional, tener un dialogo directo con los líderes y generar políticas. Se visibiliza la labor de los defensores y los comunales.



Como fruto de las Alertas Tempranas, se han incorporado recomendaciones en los planes de acción institucional del gobierno, ya que se tienen recomendaciones para todas las áreas del Estado, desde aspectos sociales, hasta vías, educación, telecomunicaciones, inversión en salud, etc. Se ha fortalecido la relación entre el gobierno nacional y los entes territoriales, se resalta el liderazgo comunal y de defensa de causas justas.



Estamos construyendo país.

Se cierra la puerta a ceses de fuego bilaterales

La exigencia del presidente Iván Duque al Eln de cesar unilateralmente todo ataque y hostilidad para descongelar los diálogos de paz que ahora están rotos fue siempre reiterada, pero solo ayer esa posición quedó oficialmente incluida en la política de seguridad del Gobierno.



En ella, Duque, de manera explícita, cierra las puertas a “los ceses bilaterales o a cualquier otra figura” que implique suspender las operaciones de las Fuerzas Armadas.



Los ceses del fuego bilaterales y los ceses de operaciones militares de manera temporal suelen darse en medio de procesos de paz para aliviar situaciones humanitarias difíciles en zonas golpeadas por la violencia del conflicto armado o para facilitar, por ejemplo, la liberación de secuestrados.



Pero está claro que esta no será una posibilidad en el gobierno de Duque. Por lo pronto, esa decisión está dirigida al Eln, guerrilla que siempre ha insistido en dialogar en medio de un cese bilateral del fuego.



Incluso, en la política de seguridad quedó escrito que “un proceso que conduzca a la disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley estará condicionado a la concentración de individuos en armas en espacios geográficos delimitados, con observación internacional y garantizando el fin de toda actividad criminal”.



Desde que era candidato presidencial, Duque había dicho que un eventual proceso de paz con el Eln en un gobierno suyo tendría como precondición la concentración previa de los frentes guerrilleros, con verificación internacional.



El Gobierno no prevé oficializar su política frente a eventuales diálogos con grupos armados ilegales mediante leyes o decretos. Según lo establecido en el plan de seguridad, las decisiones se basan y se seguirán basando en la Ley 418 o de orden público y los ajustes y prórrogas que esta tenga. Esta ley es la que le da facultades al Presidente de la República para hacer procesos de paz.

