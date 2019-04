'Los indígenas entendieron que este gobierno no iba a decir mentiras'

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue la cabeza de las negociaciones con la minga indígena del Cauca. Gutiérrez, quien permaneció dos semanas en el sur del país, contó a EL TIEMPO cómo se logró el acuerdo que permitió desbloquear la vía Panamericana después de 25 días y así pactar la cita del presidente Iván Duque con la minga, que será este martes.

¿Cómo fueron estas dos semanas de negociaciones? ¿Cómo fue que se logró?



De esto quedan dos lecciones importantes a corto y largo plazo. En el corto plazo uno diría que ocurrieron tantas circunstancias que, de verdad, van a llevar a los indígenas a replantear el hecho de andar bloqueando la vía Panamericana.



Y en el largo plazo es porque nos demoramos en las negociaciones, en la concertación, porque el Gobierno tuvo que entrar a recoger los compromisos que habían quedado en el pasado sin respaldo presupuestal y sin un marco real de la inversión pública.



Explicarles a ellos eso no fue nada fácil, porque ellos consideran que el hecho de que alguien les hubiera firmado un compromiso, ya eso era realidad, y resulta que la inversión pública no se maneja de esa manera.



El hecho de haber llevado a la directora de Planeación Nacional, quien explicó toda la parte técnica y les contestó todas las preguntas, hizo que estos encuentros se volvieran casi que en una clase de inversión pública y de planeación.



Fue realmente demorado por eso. Pero yo creo que ha quedado también una lección, la gente se desesperó, hubo muchas personas perjudicadas y el Gobierno tuvo tres parámetros de los cuales no nos movimos: no se concertaba nada si no levantaban las vías de hecho, no nos comprometíamos a nada que no se pudiera cumplir y todos los recursos debían de estar enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Esos tres propósitos los cumplió el Gobierno.

Fue desgastante porque ellos partían de unas actas del pasado que realmente eran imposibles de cumplir FACEBOOK

TWITTER

Usted prácticamente vivió en el Cauca estas semanas y el Gobierno siempre fue al lugar de los diálogos. Incluso hubo varias oportunidades en las que los indígenas no fueron. Algunos sectores le resaltan la persistencia al Gobierno…



La instrucción del Presidente fue que nos quedábamos allá hasta que se solucionara el problema. Y así lo hicimos. Fueron momentos difíciles, pero logramos que entendieran que este gobierno no iba a ceder ante las presiones sino que, por el contrario, el Gobierno con persistencia logró imponer la razón, y la razón es que no podemos firmar compromisos por miedo a un paro o por un bloqueo, la gente de la región ayudó mucho.



Permanentemente recibíamos mensajes de la gente de la región: no vayan a ceder a compromisos que no se van a poder hacer o compromisos que van en contra de la región. Ese fue un parámetro en el que nos sostuvimos.



¿Cómo los convencieron para que dejaran a un lado temas como las negociaciones con el Eln y las relaciones con Venezuela?



Les hicimos entender que un debate político de temas que no tenían que ver directamente con las necesidades de los indígenas no tenía cabida. Les dijimos más bien que habláramos del principio del Plan de Desarrollo, que es la equidad y busca cerrar las brechas de las diferencias económicas y sociales que tiene el país y aplicar unos criterios que permitan de verdad hacer serio ese compromiso.



Cuando nosotros empezamos a hablarles de los programas que tiene el Plan de Desarrollo para los niños, para los jóvenes, el tema de educación, el tema de salud, ellos finalmente entendieron que nosotros no estábamos mintiéndoles y que no íbamos a firmar un compromiso por salir del paso, sino que realmente teníamos el compromiso de asumir tareas que cambien y mejoren la vida de los indígenas.

¿Lo que lograron ustedes el viernes pasado quedará sellado con la visita del Presidente?



Este fue un proceso de concertación, de definir prioridades y monto de inversión pública. Y así se hizo. Fue desgastante porque ellos partían de unas actas del pasado que realmente eran imposibles de cumplir, entonces ya está concertado definitivamente y se va a trabajar en eso.



También se definió, y eso estaba previsto en el Plan de Desarrollo, que hay unos marcadores presupuestales, es decir, unos indicadores, que al final de cada vigencia se va a evaluar qué se está cumpliendo y qué no se ha cumplido.



Creo que si se da esa dinámica, y no solamente con el Cric en el Cauca, sino en general con todos los pueblos indígenas, vamos a mejorar la calidad de vida de ellos y vamos a solucionar de raíz este tema de los paros y de los bloqueos de vías.



El Gobierno siempre dijo que no se comprometía a nada que no pudiera cumplir y que el Presidente no iba hasta que no se levantaran los bloqueos. ¿Esto puede considerarse como un triunfo del Gobierno?



Sí, yo creo que definitivamente el mayor logro que hay es que ellos entendieron que este es un gobierno que no iba a decir mentiras. Nos demoramos, no era firmar un acta por firmarla, nos demoramos, pero definitivamente lo logramos.



¿Cómo fue el cara a cara con ellos? ¿Cómo fueron las relaciones?



Al principio fue muy difícil. Había, diría yo, una desconfianza total con el Estado. Al principio fue un pulso muy duro, pero poco a poco encontraron también que nosotros teníamos convicción, firmeza, disposición y paciencia.

¿Cómo vio el departamento? ¿Qué imagen se lleva?



He trabajado prácticamente toda mi vida en el sector público y me encontré con una región llena de contrastes, con una región riquísima en recursos naturales, pero con unos enfrentamientos y unos conflictos culturales, raciales, unos conflictos que hay que superarlos y que eso solo se supera con firmeza, que es lo que ha tenido el Gobierno.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

matgar@eltiempo.com