'El tesoro del San José no puede terminar en anticuarios del mundo'

El respaldo pleno de un amplio grupo de países del hemisferio a las decisiones que a futuro tome la Asamblea de Venezuela y la confirmación que su líder, juan Guaidó se declaré presidente interino de Venezuela es la visión de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez al giro que está tomando la situación política del vecino país frente al régimen de Nicolás Maduro, quien hace una semana asumió el poder para un nuevo periodo de seis años.

¿Por qué el Gobierno colombiano no ha reconocido a Guaidó como Presidente?



Son hechos que se han debido desencadenar con una dinámica distinta, mucho más contundente. Analizando muy bien lo que dijo Juan Guaidó, él rechazó el régimen pero no dijo formalmente: aquí estoy asumiendo yo como presidente de los venezolanos. Y sí él no lo dice difícil para la comunidad internacional reconocerlo como tal.



¿Sí Guaidó se para y dice: soy el Presidente de Venezuela, Colombia lo reconocería?



Ellos tienen que dar una serie de acciones. Pero aquí lo importante no es un respaldo individual. Lo contundente es el respaldo del conjunto de países, tanto del Grupo de Lima como del hemisferio. La OEA, creo que va a ser muy importante. No es suficiente que un país lo reconozca. Me imagino que cuando se desarrollen estos hechos debe haber un respaldo contundente de la comunidad internacional.



¿Por qué pidió orar a Dios por otro futuro para Venezuela en un país como Colombia, dicen sus críticos, con libertad confesional?



Cómo así que a la Vicepresidenta se le pueda negar el derecho de creer en Dios. Soy una mujer que cree en Dios y respeto a los que no creen y a quienes profesan otras religiones. Lo que suceda en Venezuela va a definir el futuro de Colombia. Si se llega a atornillar más ese régimen criminal en la nación vecina, eso sería un desastre para nuestro país.

¿Cómo le ha ido trabajando con el presidente Duque, teniendo en cuenta su experiencia?



Esos son los gajes de la democracia. Hice una campaña sin el partido y eso significaba tomar riesgos y asumir costos. Me metí en la consulta consciente que la posibilidad de ganar o perder siempre nos iba a tener trabajando juntos y yo me siento cómoda trabajando con él. ¿En las circunstancia que me tocó? Bueno, esa es la democracia.



¿Cómo está su relación con el Centro Democrático?



El Centro Democrático es un partido maravillosamente organizado, con agenda política y con disciplina en el Congreso. Tiene la autonomía de presentar iniciativas, que no todas las consulta con el Gobierno.



Pero no le está ayudando al Gobierno…



Hay temas que lo toman a uno de sorpresa. Pero creo que parte de lo que una administración tiene que hacer es asumir que cualquiera de los partidos que estén en el Congreso, así hagan parte de su bancada, deben mantener la autonomía en materia legislativa, pero trabajar constructivamente, de la mano con el Ejecutivo en debatir lo que más conviene y llegar siempre a fórmulas de acuerdo para sacar las mejores leyes.

¿Cómo está viendo este Gobierno el tesoro del Galeón San José?



Lo está viendo como un patrimonio cultural e histórico que no puede terminar en los anticuarios del mundo, que no puede tenerse en cuenta por su valor económico. Por eso se pospuso la Asociación Público Privada (APP) y se están sopesando todos los argumentos: desde el punto de vista de los derechos del mar, del derecho colombiano y los términos de la APP del gobierno anterior y tomaremos la decisión que más convenga al interés nacional. Sería un absurdo dividirlo.



¿Sí lo sacan, va todo para un museo?



Estamos convencidos que esto hay que mantenerlo unido. Eso es lo que toda la academia considera. Me he reunido con ellos porque el sector de la cultura y de la academia no había sido tenido en cuenta en el anterior gobierno.

¿Y si habrá alguien que lo vaya a sacar en esas condiciones?



Depende, se podría sacar y se monta un museo que va a preservar un tesoro histórico y cultural por los siglos de los siglos.



¿España estaría de acuerdo con esto?



No estamos procediendo bajo ningún acuerdo con España. Estamos procediendo en principio, con lo que le conviene a Colombia. Miraremos después como lograr que haya otros que se sumen a esto. Ojalá la decisión que tomemos se pueda impulsar con el gobierno español o se declare un patrimonio cultural de la humanidad por parte de la Unesco.



¿Hasta cuándo irá como Vicepresidenta, estos tres años y medio que faltan o un año antes para lanzarse a la Presidencia?



Tres años y medio. Lo que me interesa es hacer bien esta vicepresidencia.



